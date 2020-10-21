https://ria.ru/20201021/torgovlya-1580822866.html

Россия и Украина впервые за много лет обсуждают торговое сотрудничество

В Москве проходит первая с января 2014 года российско-украинская встреча, посвященная торгово-экономическому сотрудничеству, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T14:16

2020-10-21T14:16

2020-10-21T16:02

оппозиционная платформа - за жизнь

александр колтунович

михаил мишустин

верховная рада украины

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

сергей катырин

украина

экономика

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> В Москве проходит первая с января 2014 года российско-украинская встреча, посвященная торгово-экономическому сотрудничеству, передает корреспондент РИА Новости. Круглый стол организовали Торгово-промышленная палата России и Ассоциация "Лига машиностроителей и работодателей Украины "Укрмашстрой".Российскую сторону представляют глава <a href="http://ria.ru/organization_Torgovo_promyshlennaja_palata_RF/" target="_blank" data-auto="true">ТПП</a> Сергей Катырин и гендиректор Союза "Белгородская ТПП" Владимир Герасименко, с украинской в онлайн-формате участвует председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Медведчук</a>, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> Александр Колтунович, председатель совета Ассоциации "Укрмашстрой" Владимир Саченко.Ранее Медведчук заявлял, что в "Лигу машиностроителей и работодателей Украины "Укрмашстрой" входят более 240 предприятий, которые загружены на 10-30% из-за отсутствия экспорта в Россию.Недавно российский лидер Владимир Путин поддержал идею премьера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a> разрешить поставки в страну товаров некоторых украинских промпредприятий, в частности компании "Брацлав", Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонно-тарного комбината. Глава российского кабмина также выразил надежду, что Киев зеркально отреагирует на этот шаг.

https://ria.ru/20201016/milliardy-1580158277.html

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, александр колтунович, михаил мишустин, верховная рада украины, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сергей катырин, украина, экономика