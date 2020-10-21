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В РХТУ имени Менделеева научились извлекать диоксид титана из сточных вод
Ученые Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева разработали технологию извлечения токсичного вещества - диоксида титана, являющегося РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:22
2020-10-21T15:22
открытия - риа наука
российский химико-технологический университет
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Ученые <a href="https://ria.ru/organization_Rossijjskijj_khimiko_tekhnologicheskijj_universitet/" target="_blank">Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева</a> разработали технологию извлечения токсичного вещества - диоксида титана, являющегося основой белой краски, из сточных вод, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.Диоксид титана используют при изготовлении лаков и красок, керамики, стекла, резины, бумаги и пластика, косметики, лекарств и средств гигиены, а также в пищевой промышленности - в качестве добавки Е-171, которая придает продуктам привлекательный внешний вид и продлевает их сроки хранения. Практически все, что имеет чистейший белый цвет, сделано с добавлением TiO2, а всего в мире производят от 4,5 до 5 миллионов тонн диоксида титана в год.Отмечается, что долгое время диоксид титана считали практически безвредным для человека и окружающей среды, однако исследования доказали его токсичность, выяснилось, вещество, накапливаясь, усиливает в организме окислительные процессы и приводит к воспалительным реакциям.Как добавили в РХТУ, этот метод хорошо подходит для очистки сточных вод и технологических растворов от ионов тяжелых и цветных металлов, а также растворимых и нерастворимых органических соединений. Однако с TiO2 раньше он работал плохо - даже после обработки растворов в течении часа степень извлечения диоксида титана не превышала 80%."Проблема состояла в том, что частицы извлекаемого соединения были малых размеров - всего 5 – 15 мкм. А в этой работе мы подобрали оптимальные концентрации определенных составов, при добавлении которых в загрязненную воду, размер частиц значительно возрос... Таким образом, из 500 мл воды мы смогли получить 50 мг диоксида титана всего за пять минут, выловить все его мельчайшие частицы размерами до 1 микрон. А максимальный коэффициент извлечения в наших опытах был равен 96 %", - рассказывает один из авторов работы, сотрудник технологического центра "Экохимпроект" РХТУ Артем Колесников.Авторы полагают, что результаты их работы заинтересуют предприятия, занятые не только в производстве диоксида титана, но и в машиностроении, гальванохимии, производстве печатных плат и многие другие, где широко применяется эта добавка. Они обязаны контролировать ПДК вредных примесей в сбрасываемых отходах, а разработанная технология позволяет делать это с более высокой эффективностью при более низких затратах. Кроме того, добытый из сточных вод TiO2 после полного цикла переработки можно вторично запустить в производство.Дальнейшие планы исследователей связаны с адаптацией технологии для извлечения порошков оксидов, нитридов и гидроксидов других металлов из сточных вод.
https://ria.ru/20200729/1575068150.html
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открытия - риа наука, российский химико-технологический университет

В РХТУ имени Менделеева научились извлекать диоксид титана из сточных вод

15:22 21.10.2020
 
© Fotolia / Alexander RathsУченые работают в лаборатории
Ученые работают в лаборатории - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Fotolia / Alexander Raths
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ученые Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева разработали технологию извлечения токсичного вещества - диоксида титана, являющегося основой белой краски, из сточных вод, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
Диоксид титана используют при изготовлении лаков и красок, керамики, стекла, резины, бумаги и пластика, косметики, лекарств и средств гигиены, а также в пищевой промышленности - в качестве добавки Е-171, которая придает продуктам привлекательный внешний вид и продлевает их сроки хранения. Практически все, что имеет чистейший белый цвет, сделано с добавлением TiO2, а всего в мире производят от 4,5 до 5 миллионов тонн диоксида титана в год.
Отмечается, что долгое время диоксид титана считали практически безвредным для человека и окружающей среды, однако исследования доказали его токсичность, выяснилось, вещество, накапливаясь, усиливает в организме окислительные процессы и приводит к воспалительным реакциям.
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"Диоксид титана (TiO2) – это одно из самых распространённых веществ в промышленности... Ученые из Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева показали, что его можно эффективно извлекать из сточных вод предприятий с помощью метода электрофлотации, в котором через растворы пропускают электрический ток. Так воду можно очищать от опасного загрязнителя и одновременно получать ценный продукт для вторичного использования", - рассказали в вузе.
Как добавили в РХТУ, этот метод хорошо подходит для очистки сточных вод и технологических растворов от ионов тяжелых и цветных металлов, а также растворимых и нерастворимых органических соединений. Однако с TiO2 раньше он работал плохо - даже после обработки растворов в течении часа степень извлечения диоксида титана не превышала 80%.
"Проблема состояла в том, что частицы извлекаемого соединения были малых размеров - всего 5 – 15 мкм. А в этой работе мы подобрали оптимальные концентрации определенных составов, при добавлении которых в загрязненную воду, размер частиц значительно возрос... Таким образом, из 500 мл воды мы смогли получить 50 мг диоксида титана всего за пять минут, выловить все его мельчайшие частицы размерами до 1 микрон. А максимальный коэффициент извлечения в наших опытах был равен 96 %", - рассказывает один из авторов работы, сотрудник технологического центра "Экохимпроект" РХТУ Артем Колесников.
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Авторы полагают, что результаты их работы заинтересуют предприятия, занятые не только в производстве диоксида титана, но и в машиностроении, гальванохимии, производстве печатных плат и многие другие, где широко применяется эта добавка. Они обязаны контролировать ПДК вредных примесей в сбрасываемых отходах, а разработанная технология позволяет делать это с более высокой эффективностью при более низких затратах. Кроме того, добытый из сточных вод TiO2 после полного цикла переработки можно вторично запустить в производство.
Дальнейшие планы исследователей связаны с адаптацией технологии для извлечения порошков оксидов, нитридов и гидроксидов других металлов из сточных вод.
 
Открытия - РИА НаукаРоссийский химико-технологический университет
 
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