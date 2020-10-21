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Распространение нового коронавируса
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В России провели более 55,1 миллиона тестов на COVID-19
Более 55,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведены в России, за сутки сделаны 496 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T09:25
2020-10-21T09:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Более 55,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведены в России, за сутки сделаны 496 тысяч тестов, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.За сутки в России проведены 496 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 55,1 миллиона тестов на COVID-19

09:25 21.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Тесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Более 55,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведены в России, за сутки сделаны 496 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 55,1 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 321 488 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведены 496 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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