https://ria.ru/20201021/tele2-1580783695.html

Tele2 признали виновной в нарушении антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала оператора Tele2 виновным в нарушении антимонопольного законодательства, компания необоснованно повысила РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T11:27

2020-10-21T11:27

2020-10-21T11:27

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

технологии

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Федеральная антимонопольная служба (<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a>) России признала оператора Tele2 виновным в нарушении антимонопольного законодательства, компания необоснованно повысила тарифы на связь в мае, теперь ей придется вернуть их на уровни до повышения, говорится в сообщении ведомства."Также в адрес ООО "Т2 Мобайл" будет выдано предписание о приведении тарифов, на которых с 12 мая 2020 года произошло повышение, к уровню, существовавшему до совершения правонарушения", - подчеркивает ФАС.В свою очередь, в Tele2 заявили, что не согласны с решением ФАС.В июне ФАС России сообщила, что потребовала от Tele2 отменить произведенное с 12 мая повышение тарифов на услуги связи, которое составило в среднем 10%. Ведомство отмечало, что операторы связи должны представлять в ФАС информацию об изменениях тарифов с обоснованиями, чего компания не сделала, также в службу поступило много обращений от абонентов оператора на эту тему. ФАС выдала компании предупреждение, по которому ей надлежало привести тарифы на услуги связи к уровню, установленному до 12 мая, однако компания этого не сделала. В связи с этим 20 июля было возбуждено антимонопольное дело против компании.

https://ria.ru/20201020/eda-1580612187.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), технологии