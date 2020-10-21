https://ria.ru/20201021/tele2-1580783695.html
Tele2 признали виновной в нарушении антимонопольного законодательства
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала оператора Tele2 виновным в нарушении антимонопольного законодательства, компания необоснованно повысила РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T11:27
2020-10-21T11:27
2020-10-21T11:27
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
технологии
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Федеральная антимонопольная служба (<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a>) России признала оператора Tele2 виновным в нарушении антимонопольного законодательства, компания необоснованно повысила тарифы на связь в мае, теперь ей придется вернуть их на уровни до повышения, говорится в сообщении ведомства."Также в адрес ООО "Т2 Мобайл" будет выдано предписание о приведении тарифов, на которых с 12 мая 2020 года произошло повышение, к уровню, существовавшему до совершения правонарушения", - подчеркивает ФАС.В свою очередь, в Tele2 заявили, что не согласны с решением ФАС.В июне ФАС России сообщила, что потребовала от Tele2 отменить произведенное с 12 мая повышение тарифов на услуги связи, которое составило в среднем 10%. Ведомство отмечало, что операторы связи должны представлять в ФАС информацию об изменениях тарифов с обоснованиями, чего компания не сделала, также в службу поступило много обращений от абонентов оператора на эту тему. ФАС выдала компании предупреждение, по которому ей надлежало привести тарифы на услуги связи к уровню, установленному до 12 мая, однако компания этого не сделала. В связи с этим 20 июля было возбуждено антимонопольное дело против компании.
https://ria.ru/20201020/eda-1580612187.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), технологии
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС
) России признала оператора Tele2 виновным в нарушении антимонопольного законодательства, компания необоснованно повысила тарифы на связь в мае, теперь ей придется вернуть их на уровни до повышения, говорится в сообщении ведомства.
"По результатам рассмотрения дела ФАС признала оператора связи установившим монопольно высокие цены на услуги подвижной радиотелефонной связи. Это привело к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей - абонентов ООО "Т2 Мобайл", - говорится в сообщении.
"Также в адрес ООО "Т2 Мобайл" будет выдано предписание о приведении тарифов, на которых с 12 мая 2020 года произошло повышение, к уровню, существовавшему до совершения правонарушения", - подчеркивает ФАС.
В свою очередь, в Tele2 заявили, что не согласны с решением ФАС.
"Мы с уважением относимся к решению ФАС, но не можем с ним согласиться. После получения полного текста решения мы определим наши дальнейшие действия", - сказали в пресс-службе оператора.
В июне ФАС России сообщила, что потребовала от Tele2 отменить произведенное с 12 мая повышение тарифов на услуги связи, которое составило в среднем 10%. Ведомство отмечало, что операторы связи должны представлять в ФАС информацию об изменениях тарифов с обоснованиями, чего компания не сделала, также в службу поступило много обращений от абонентов оператора на эту тему. ФАС выдала компании предупреждение, по которому ей надлежало привести тарифы на услуги связи к уровню, установленному до 12 мая, однако компания этого не сделала. В связи с этим 20 июля было возбуждено антимонопольное дело против компании.