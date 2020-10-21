https://ria.ru/20201021/tekhnologii-1580755631.html

В ВЭФ заявили об угрозе 85 миллионам рабочих мест из-за новых технологий

Технологии могут вытеснить с мирового рынка труда 85 миллионов рабочих мест, при этом появятся около 97 миллионов новых, говорится в исследовании Всемирного... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T07:18

2020-10-21T07:18

2020-10-21T09:08

россия

всемирный экономический форум

москва

технологии

экономика

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Технологии могут вытеснить с мирового рынка труда 85 миллионов рабочих мест, при этом появятся около 97 миллионов новых, говорится в исследовании <a href="https://ria.ru/event_Vsemirnyjj_ehkonomicheskijj_forum" target="_blank">Всемирного экономического форума</a> (WEF).Доклад The Future of Jobs 2020 ("Будущее рабочих мест 2020") основан на данных опроса руководителей высшего звена, отвечающих за кадровую политику, стратегию и инновации в компаниях, работающих в 26 странах в 15 отраслях экономики и социальной сферы."Внедрение новых технологий, изменения разделения труда между людьми и машинами приведут к тому, что с рынка труда будут вытеснены 85 миллионов рабочих мест, а на смену им придут 97 миллионов новых. По мнению работодателей они будут более адаптированы к новым технологическим реалиям в части взаимодействия между людьми, машинами и алгоритмами. Несмотря на то, что количество созданных новых рабочих мест по оценкам превысит количество сокращенных, темпы прироста замедлятся", — говорится в документе.В целом, к 2025 году 43% работодателей намерены сократить число рабочих мест, 41% — планируют расширить использование подрядчиков для выполнения специализированных работ, и лишь 34% будут расширять штат. "Текущая ситуация с пандемией COVID-19 и цифровые технологии создали для работников ситуацию "двойного разрушения". По оценке компаний технологические трансформации в компаниях приведут к 2025 году к изменению бизнес-задач, структуры рабочих мест и профессиональных навыков. Уже сегодня благодаря внедрению новых технологий 43% опрошенных предприятий планируют сократить число активных вакансий", — отмечается в исследовании.В целом, в течение следующих пяти лет 40% работников будут вынуждены пройти переквалификацию длительностью 6 месяцев или меньше. "Значительное число руководителей предприятий понимают, что переквалификация работников является эффективной с точки зрения затрат и дает высокую отдачу не только для предприятия, но и для общества в целом. Компании надеются, что таким образом удастся сохранить и перераспределить почти 50% работников в результате расширения технологий и автоматизации", — следует из документа.Темпы внедрения технологий в ближайшие пять лет останутся прежними, хотя в некоторых областях они могут заметно ускориться. "В числе трендов — облачные вычисления, технологии, связанные с большими данными и электронной коммерцией. Вместе с тем значительно возрос интерес к шифрованию, а также к не гуманоидным роботам и искусственному интеллекту. В числе барьеров на пути внедрения новых технологий компании выделяют пробелы в навыках на местном рынке труда, невозможность привлечь специализированные кадры, отсутствие навыков у руководства", — пишут авторы исследования.

https://ria.ru/20200429/1570746746.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, всемирный экономический форум, москва, технологии, экономика