В ДНР заявили о размещении украинской техники у линии соприкосновения
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки разместили 11 единиц военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, использования сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
"За сутки выявлены факты размещения 11 единиц военной техники 53-й, 54-й и 79-й бригад вблизи жилых домов и муниципальных объектов в населенных пунктах Богдановка, Новотроицкое, Новоселовка Вторая, Березовое и Славное", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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