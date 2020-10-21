https://ria.ru/20201021/tekhnika-1580854521.html

В ДНР заявили о размещении украинской техники у линии соприкосновения

Украинские силовики за минувшие сутки разместили 11 единиц военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов в подконтрольных Киеву населенных пунктах РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T16:33

2020-10-21T16:33

2020-10-21T16:33

ситуация в днр и лнр

донбасс

донецкая народная республика

украина

в мире

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<strong>ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости.</strong> Украинские силовики за минувшие сутки разместили 11 единиц военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов в подконтрольных <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> населенных пунктах у линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a>.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, использования сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта."За сутки выявлены факты размещения 11 единиц военной техники 53-й, 54-й и 79-й бригад вблизи жилых домов и муниципальных объектов в населенных пунктах Богдановка, Новотроицкое, Новоселовка Вторая, Березовое и Славное", - сказал представитель Народной милиции ДНР.Власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20201021/donbass-1580753746.html

https://ria.ru/20201015/ukraina-1579874167.html

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украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире