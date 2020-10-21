Эксперт оценил возможные последствия сотрудничества между США и Тайванем
© REUTERS / Brian SnyderПрезидент Дональд Трамп США во время дебатов с Джо Байденом в Кливленде, штат Огайо
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Поддержка администрацией США Дональда Трампа дипломатических отношений с Тайванем несет угрозу вооруженных конфликтов в Тайваньском проливе, заявил декан Института международных отношений Университета Цинхуа Янь Сюэтун в ходе XVII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Из-за того что США, администрация Дональда Трампа, налаживает дипломатические отношения с Тайванем, безусловно, это несет новую угрозу сецессионизма в этой части мира, поэтому мы можем говорить, что стремление Тайваня к независимости представляет угрозу и, соответственно, мы можем говорить о возможности вооруженных конфликтов в Тайваньском проливе", - сказал Сюэтун.
"Если мы говорим о вопросе Тайваня, ситуация становится более опасной, взрывоопасной. Мы должны быть готовы к любым неожиданностям, особенно если мы говорим про Тайваньский пролив", - подчеркнул он.
МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Китайские власти выражали Соединенным Штатам протест из-за поставок острову оружия.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.