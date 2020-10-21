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https://ria.ru/20201021/tayvan-1580830679.html
Эксперт оценил возможные последствия сотрудничества между США и Тайванем
Поддержка администрацией США Дональда Трампа дипломатических отношений с Тайванем несет угрозу вооруженных конфликтов в Тайваньском проливе, заявил декан... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T14:56
2020-10-21T14:56
дональд трамп
гоминьдан
мид кнр
тайвань
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.</strong> Поддержка администрацией <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> дипломатических отношений с <a href="http://ria.ru/location_Taiwan/" target="_blank" data-auto="true">Тайванем</a> несет угрозу вооруженных конфликтов в Тайваньском проливе, заявил декан Института международных отношений Университета Цинхуа Янь Сюэтун в ходе XVII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай"."Если мы говорим о вопросе Тайваня, ситуация становится более опасной, взрывоопасной. Мы должны быть готовы к любым неожиданностям, особенно если мы говорим про Тайваньский пролив", - подчеркнул он.<a href="http://ria.ru/organization_MID_KNR/" target="_blank" data-auto="true">МИД Китая</a> неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> и <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекина</a>. Китайские власти выражали Соединенным Штатам протест из-за поставок острову оружия.Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> силы <a href="http://ria.ru/organization_Gomindan/" target="_blank" data-auto="true">Гоминьдана</a> во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20201021/utilizatsiya-1580824485.html
тайвань
вашингтон (город)
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дональд трамп, гоминьдан, мид кнр, тайвань, вашингтон (город), сша, в мире

Эксперт оценил возможные последствия сотрудничества между США и Тайванем

14:56 21.10.2020
 
© REUTERS / Brian SnyderПрезидент Дональд Трамп США во время дебатов с Джо Байденом в Кливленде, штат Огайо
Президент Дональд Трамп США во время дебатов с Джо Байденом в Кливленде, штат Огайо - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© REUTERS / Brian Snyder
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Поддержка администрацией США Дональда Трампа дипломатических отношений с Тайванем несет угрозу вооруженных конфликтов в Тайваньском проливе, заявил декан Института международных отношений Университета Цинхуа Янь Сюэтун в ходе XVII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Из-за того что США, администрация Дональда Трампа, налаживает дипломатические отношения с Тайванем, безусловно, это несет новую угрозу сецессионизма в этой части мира, поэтому мы можем говорить, что стремление Тайваня к независимости представляет угрозу и, соответственно, мы можем говорить о возможности вооруженных конфликтов в Тайваньском проливе", - сказал Сюэтун.
"Если мы говорим о вопросе Тайваня, ситуация становится более опасной, взрывоопасной. Мы должны быть готовы к любым неожиданностям, особенно если мы говорим про Тайваньский пролив", - подчеркнул он.
МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Китайские власти выражали Соединенным Штатам протест из-за поставок острову оружия.
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Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
 
Дональд ТрампГоминьданМИД КНРТайваньВашингтон (город)СШАВ мире
 
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