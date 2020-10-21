https://ria.ru/20201021/tayvan-1580830679.html

Эксперт оценил возможные последствия сотрудничества между США и Тайванем

Поддержка администрацией США Дональда Трампа дипломатических отношений с Тайванем несет угрозу вооруженных конфликтов в Тайваньском проливе, заявил декан... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T14:56

2020-10-21T14:56

2020-10-21T14:56

дональд трамп

гоминьдан

мид кнр

тайвань

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.</strong> Поддержка администрацией <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> дипломатических отношений с <a href="http://ria.ru/location_Taiwan/" target="_blank" data-auto="true">Тайванем</a> несет угрозу вооруженных конфликтов в Тайваньском проливе, заявил декан Института международных отношений Университета Цинхуа Янь Сюэтун в ходе XVII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай"."Если мы говорим о вопросе Тайваня, ситуация становится более опасной, взрывоопасной. Мы должны быть готовы к любым неожиданностям, особенно если мы говорим про Тайваньский пролив", - подчеркнул он.<a href="http://ria.ru/organization_MID_KNR/" target="_blank" data-auto="true">МИД Китая</a> неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> и <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекина</a>. Китайские власти выражали Соединенным Штатам протест из-за поставок острову оружия.Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> силы <a href="http://ria.ru/organization_Gomindan/" target="_blank" data-auto="true">Гоминьдана</a> во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20201021/utilizatsiya-1580824485.html

тайвань

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, гоминьдан, мид кнр, тайвань, вашингтон (город), сша, в мире