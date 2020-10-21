https://ria.ru/20201021/tabak-1580767656.html

ФСБ задержала "бизнесменов", продававших контрафактный табак

Преступное сообщество с 2018 года реализовало немаркированную табачную продукцию на сумму более 300 миллионов рублей, злоумышленники, действовавшие в 11... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T10:01

2020-10-21T10:01

2020-10-21T13:13

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Преступное сообщество с 2018 года реализовало немаркированную табачную продукцию на сумму более 300 миллионов рублей, злоумышленники, действовавшие в 11 регионах России, задержаны, заявил ЦОС <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>.Три организованные группы действовали в 11 регионах Российской Федерации. У задержанных изъяты немаркированная табачная продукция на сумму более 30 миллионов рублей, деньги, в том числе в валюте, на сумму более 20 миллионов рублей и финансовая документация, подтверждающая незаконную деятельность."С 2018 года членами преступного сообщества реализовано немаркированной табачной продукции на сумму свыше 300 миллионов рублей. В результате проведенных мероприятий задержаны лидеры и активные участники преступного сообщества", — добавляется в сообщении.Возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 210 УК России.

https://ria.ru/20201009/sigarety-aktsiz-1578891155.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия