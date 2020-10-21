ФСБ задержала "бизнесменов", продававших контрафактный табак
10:01 21.10.2020 (обновлено: 13:13 21.10.2020)
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкНемаркированная табачная продукция, изъятая сотрудниками ФСБ в ходе проведения следственного мероприятия в Ярославской области
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Преступное сообщество с 2018 года реализовало немаркированную табачную продукцию на сумму более 300 миллионов рублей, злоумышленники, действовавшие в 11 регионах России, задержаны, заявил ЦОС ФСБ.
"На территории Ярославской области пресечена противоправная деятельность межрегионального преступного сообщества, специализировавшегося на незаконном приобретении, хранении и сбыте немаркированных табачных изделий в особо крупном размере", — говорится в сообщении.
Три организованные группы действовали в 11 регионах Российской Федерации. У задержанных изъяты немаркированная табачная продукция на сумму более 30 миллионов рублей, деньги, в том числе в валюте, на сумму более 20 миллионов рублей и финансовая документация, подтверждающая незаконную деятельность.
"С 2018 года членами преступного сообщества реализовано немаркированной табачной продукции на сумму свыше 300 миллионов рублей. В результате проведенных мероприятий задержаны лидеры и активные участники преступного сообщества", — добавляется в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 210 УК России.
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