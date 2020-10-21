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https://ria.ru/20201021/svalka-1580783982.html
В Екатеринбурге рядом с аэропортом обнаружили незаконную свалку
Свердловская прокуратура организовала проверку после сообщений о несанкционированной свалке вблизи екатеринбургского аэропорта "Кольцово", сообщает в среду... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T11:28
2020-10-21T11:28
уральские авиалинии
московская область (подмосковье)
екатеринбург
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт - РИА Новости.</strong> Свердловская прокуратура организовала проверку после сообщений о несанкционированной свалке вблизи екатеринбургского аэропорта "Кольцово", сообщает в среду пресс-служба надзорного ведомства.Тема свалок вблизи аэропортов стала широко обсуждаться после инцидента с самолетом "Уральских авиалиний" в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> в августе 2019 года. Тогда вскоре после взлета из "Жуковского" лайнер, на борту которого находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, столкнулся со стаей чаек. Чудом обошлось без жертв - пилотам удалось посадить самолет на кукурузное поле. Высказывались предположения, что птиц привлекла находящаяся рядом с аэропортом свалка, однако официально эта версия не была подтверждена, а расследование все еще длится.В Минтрансе тогда объясняли, что объекты, способствующие массовому привлечению птиц, не должны находиться в радиусе 15 километров от контрольной точки аэродрома, а Минюст впоследствии предложил ввести штраф до 1,5 миллиона рублей для юридических лиц за размещение свалок рядом с аэропортами.
https://ria.ru/20201012/musor-1579044617.html
московская область (подмосковье)
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уральские авиалинии, московская область (подмосковье), екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге рядом с аэропортом обнаружили незаконную свалку

11:28 21.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГорода России. Екатеринбург
Города России. Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Свердловская прокуратура организовала проверку после сообщений о несанкционированной свалке вблизи екатеринбургского аэропорта "Кольцово", сообщает в среду пресс-служба надзорного ведомства.
"К проведению проверки прокуратурой привлечены специалисты Государственного казенного учреждения Свердловской области "Центр экологического мониторинга и контроля". Специалистами будет установлен объем и виды размещенных отходов, установлен ущерб, причиненный окружающей среде", - говорится в сообщении.
Тема свалок вблизи аэропортов стала широко обсуждаться после инцидента с самолетом "Уральских авиалиний" в Подмосковье в августе 2019 года. Тогда вскоре после взлета из "Жуковского" лайнер, на борту которого находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, столкнулся со стаей чаек. Чудом обошлось без жертв - пилотам удалось посадить самолет на кукурузное поле. Высказывались предположения, что птиц привлекла находящаяся рядом с аэропортом свалка, однако официально эта версия не была подтверждена, а расследование все еще длится.
В Минтрансе тогда объясняли, что объекты, способствующие массовому привлечению птиц, не должны находиться в радиусе 15 километров от контрольной точки аэродрома, а Минюст впоследствии предложил ввести штраф до 1,5 миллиона рублей для юридических лиц за размещение свалок рядом с аэропортами.
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Уральские авиалинииМосковская область (Подмосковье)ЕкатеринбургПроисшествия
 
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