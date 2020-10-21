В Екатеринбурге рядом с аэропортом обнаружили незаконную свалку
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Свердловская прокуратура организовала проверку после сообщений о несанкционированной свалке вблизи екатеринбургского аэропорта "Кольцово", сообщает в среду пресс-служба надзорного ведомства.
"К проведению проверки прокуратурой привлечены специалисты Государственного казенного учреждения Свердловской области "Центр экологического мониторинга и контроля". Специалистами будет установлен объем и виды размещенных отходов, установлен ущерб, причиненный окружающей среде", - говорится в сообщении.
Тема свалок вблизи аэропортов стала широко обсуждаться после инцидента с самолетом "Уральских авиалиний" в Подмосковье в августе 2019 года. Тогда вскоре после взлета из "Жуковского" лайнер, на борту которого находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, столкнулся со стаей чаек. Чудом обошлось без жертв - пилотам удалось посадить самолет на кукурузное поле. Высказывались предположения, что птиц привлекла находящаяся рядом с аэропортом свалка, однако официально эта версия не была подтверждена, а расследование все еще длится.
В Минтрансе тогда объясняли, что объекты, способствующие массовому привлечению птиц, не должны находиться в радиусе 15 километров от контрольной точки аэродрома, а Минюст впоследствии предложил ввести штраф до 1,5 миллиона рублей для юридических лиц за размещение свалок рядом с аэропортами.
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