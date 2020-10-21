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В Сургуте вылетевшая на тротуар легковушка сбила мальчика и женщину
Легковой автомобиль после столкновения с грузовиком в Сургуте (ХМАО) вылетел на тротуар, где сбил мальчика и женщину, они получили травмы, сообщает региональное РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T08:38
2020-10-21T08:38
volkswagen group
сургут
минский автомобильный завод
происшествия
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 окт - РИА Новости.</strong> Легковой автомобиль после столкновения с грузовиком в <a href="http://ria.ru/location_Surgut/" target="_blank" data-auto="true">Сургуте</a> (ХМАО) вылетел на тротуар, где сбил мальчика и женщину, они получили травмы, сообщает региональное управление ГИБДД.Авария произошла вечером во вторник. Водитель за рулем <a href="http://ria.ru/organization_Minskijj_avtomobilnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">МАЗ</a>а, по предварительным данным, не выдержал боковой интервал, из-за чего грузовик столкнулся с автомобилем <a href="http://ria.ru/organization_Volkswagen_Group/" target="_blank" data-auto="true">Volkswagen</a>, которым управляла 60-летняя женщина.Согласно информации ГИБДД по Югре, в регионе с начала октября зарегистрированы 25 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли три человека, более 20 получили травмы.
https://ria.ru/20201012/vnuk-1579379548.html
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volkswagen group, сургут, минский автомобильный завод, происшествия

В Сургуте вылетевшая на тротуар легковушка сбила мальчика и женщину

08:38 21.10.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 окт - РИА Новости. Легковой автомобиль после столкновения с грузовиком в Сургуте (ХМАО) вылетел на тротуар, где сбил мальчика и женщину, они получили травмы, сообщает региональное управление ГИБДД.
Авария произошла вечером во вторник. Водитель за рулем МАЗа, по предварительным данным, не выдержал боковой интервал, из-за чего грузовик столкнулся с автомобилем Volkswagen, которым управляла 60-летняя женщина.
"После удара автомобиль Volkswagen отбросило на тротуар, где находились пешеходы. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили два пешехода: 12-летний мальчик и 54-летняя женщина", - говорится в сообщении.
Согласно информации ГИБДД по Югре, в регионе с начала октября зарегистрированы 25 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли три человека, более 20 получили травмы.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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Volkswagen GroupСургутМинский автомобильный заводПроисшествия
 
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