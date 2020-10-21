https://ria.ru/20201021/surgut-1580759923.html

В Сургуте вылетевшая на тротуар легковушка сбила мальчика и женщину

Легковой автомобиль после столкновения с грузовиком в Сургуте (ХМАО) вылетел на тротуар, где сбил мальчика и женщину, они получили травмы, сообщает региональное РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T08:38

2020-10-21T08:38

2020-10-21T08:38

volkswagen group

сургут

минский автомобильный завод

происшествия

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 окт - РИА Новости.</strong> Легковой автомобиль после столкновения с грузовиком в <a href="http://ria.ru/location_Surgut/" target="_blank" data-auto="true">Сургуте</a> (ХМАО) вылетел на тротуар, где сбил мальчика и женщину, они получили травмы, сообщает региональное управление ГИБДД.Авария произошла вечером во вторник. Водитель за рулем <a href="http://ria.ru/organization_Minskijj_avtomobilnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">МАЗ</a>а, по предварительным данным, не выдержал боковой интервал, из-за чего грузовик столкнулся с автомобилем <a href="http://ria.ru/organization_Volkswagen_Group/" target="_blank" data-auto="true">Volkswagen</a>, которым управляла 60-летняя женщина.Согласно информации ГИБДД по Югре, в регионе с начала октября зарегистрированы 25 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли три человека, более 20 получили травмы.

https://ria.ru/20201012/vnuk-1579379548.html

сургут

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

volkswagen group, сургут, минский автомобильный завод, происшествия