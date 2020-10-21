https://ria.ru/20201021/strakhovanie-1580694280.html

Жилье и наследство. Кто из вкладчиков получит до десяти миллионов рублей

Хранить деньги от крупных сделок теперь безопаснее: страховое возмещение банковских вкладов увеличили до десяти миллионов. Но воспользоваться этим смогут не... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T08:00

2020-10-21T08:00

2020-10-21T08:08

вклады

антон силуанов

центральный банк рф (цб рф)

агентство по страхованию вкладов

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Ирина Бадмаева.</strong> Хранить деньги от крупных сделок теперь безопаснее: страховое возмещение банковских вкладов увеличили до десяти миллионов. Но воспользоваться этим смогут не все. Кто именно — выясняло РИА Новости. Лимиты пошли на повышениеРаньше страховка по банковским депозитам ограничивалась суммой 1,4 миллиона рублей, с 1 октября — десять. Однако, как пояснил министр финансов Антон Силуанов, речь только о тех вкладчиках, кто положил на счет деньги от продажи жилья или полученные в наследство. Еще в списке особых обстоятельств — социальные выплаты и пособия, гранты в форме субсидий, возмещение ущерба жизни, здоровью или личному имуществу. "Или решение суда — деньги, поступающие на счет гражданина, также гарантирует государство", — добавил Силуанов. Правда, срок действия повышенной страховки ограничен: три месяца.Например, восемь миллионов от продажи квартиры зачислили 1 ноября, а банк лишился лицензии 1 декабря. Тогда Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вернет всю сумму. Но если деньги пролежали более трех месяцев и кредитная организация обанкротилась, компенсацию выплатят как за обычный депозит.По данным Банка России, 99,5 процента счетов вкладчиков полностью покрываются государственной страховкой в размере 1,4 миллиона. "Но по объему средств это всего лишь 57,4 процента", — уточняет доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Диана Степанова.Поэтому рынок давно ждал увеличения страхового возмещения. "Теперь после сделки (продажа авто, квартиры, земельного участка и так далее) можно не только не беспокоиться о сохранности средств, но и получить дивиденды в виде процентов по вкладу. Несмотря на трехмесячный срок, такие депозиты будут востребованы", — считает Марат Хасянов, юрист компании "Эксперт Банкрот". "Времени хватит, чтобы положить крупную сумму в банк без риска ее потерять, а потом решить дальнейшую судьбу денег", — говорит экономист, специалист по банковскому сектору Сергей Григорян. По его словам, увеличить лимит необходимо, чтобы "повысить инвестиционную привлекательность вкладов". Хотя, наверное, тут важнее сохранность средств. Ведь сейчас ставки по депозитам не достигают и пяти процентов, что едва покрывает инфляцию. В первой декаде октября средняя максимальная ставка снизилась до 4,33 процента. По статистике АСВ, в первом полугодии количество счетов с суммой от 1,4 до трех миллионов рублей выросло на 7,5 процента, свыше трех миллионов — на 7,6. А доля более скромных вкладов сократилась: от 100 тысяч до миллиона — на 3,4 процента, от одного до 1,4 миллиона — на 3,6 процента. Однако помимо благих пожеланий есть еще финансовая реальность. Система страхования вкладов эффективна, но ее масштабы не позволяют быстро увеличивать суммы возмещения. "За все время чистки банковской системы объем выплат по страховым случаям достиг двух триллионов рублей. По состоянию на 1 июня остаток задолженности Агентства перед ЦБ по полученным ранее кредитам — 501 миллиард. Поэтому, невзирая на то, что 1,4 миллиона рублей уже не отвечает потребностям многих вкладчиков, страховой лимит поднимут не для всех", — указывает Михаил Дорофеев, председатель правления КПК "Обновление".Повышение страхового возмещения могло бы увеличить приток средств в банковский сектор. В условиях пандемии вкладчики забирали деньги. В результате список убыточных банков пополнился. "За восемь месяцев — на 105. Но пусть это вас не пугает, это очень маленькие банки: на их долю приходится меньше трех процентов активов сектора", — отмечает директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.Коронавирус как катализатор отзыва лицензий у банковМежду тем задача восстановления экономики после эпидемии ставит перед банками новые требования. В период карантина регулятор приостановил выездные проверки кредитных организаций, но с июля — возобновил. Крайние меры применили сразу к семи участникам рынка. Продолжил ЦБ зачистку банковского сектора и осенью. Например, 9 октября завершили деятельность банки "Майский" и "Прохладный", которые участвовали в системе страхования вкладов. И регулятор этим не ограничится. Изменение реальных доходов населения может сказаться на планах банков. Приходится учитывать и некоторое снижение бизнес-активности. Многие предприятия нуждаются в реструктуризации задолженности. Неизбежны проблемы с ликвидностью и платежной дисциплиной клиентов, рост просроченной задолженности. Чтобы избежать крупных неприятностей, банковскому сектору надо повысить производственную и потребительскую активность."При дальнейшем развитии негативных экономических тенденций в связи с пандемией коронавируса возможно увеличение числа отзывов банковских лицензий", — считает Диана Степанова.Банк России активно мониторит риски финансовой стабильности кредитных организаций. В целом им хватает капитала, говорит собеседница агентства. Однако распределяются средства неравнозначно. Пока высокая маржа (ставки по займам превышают процент по депозитам в 2,5 раза), растущие розничный и корпоративный кредитные портфели, а также валютная переоценка активов на фоне ослабления рубля обеспечивают прибыль.Но банку нужны надежные источники фондирования, надо наращивать депозитный портфель. И повышение страхового возмещения как раз этому поспособствует.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вклады, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф), агентство по страхованию вкладов