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Ставропольские власти будут стимулировать развитие детского туризма
Власти Ставропольского края намерены стимулировать развитие детского туризма. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T18:13
2020-10-21T18:13
туризм
ставропольский край
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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости</strong>. Власти <a href="https://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj" target="_blank">Ставропольского края</a> намерены стимулировать развитие детского туризма.Как сообщает пресс-служба министерства туризма Ставропольского края, ведомство с ноября этого года начнет принимать заявки на субсидии для организаторов детских экскурсий."Механизм субсидирования затрат субъектов туристской деятельности на организацию детских экскурсионных туров в Ставропольском крае позволяет стимулировать развитие детского туризма по региональным экскурсионным маршрутам" ", - сказали в пресс-службе министерства. При этом в пресс-службе отметили, что меры поддержки будут распространятся на уже проведенные в этом году детские экскурсии. Выплаты туроператоры получат уже в декабре. В краевом Минтуризма напомнили, что детский туризм – один из популярных направлений труристско-рекреационного комплекса на Ставрополье. Только в минувшем году в субсидируемых экскурсиях приняли участие почти две тысячи детей. Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся на Ставрополье в рамках краевой госпрограммы "Туристско-рекреационный комплекс".
https://ria.ru/20201021/pchely-1580862931.html
ставропольский край
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туризм, ставропольский край

Ставропольские власти будут стимулировать развитие детского туризма

18:13 21.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СТАВРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Власти Ставропольского края намерены стимулировать развитие детского туризма.
Как сообщает пресс-служба министерства туризма Ставропольского края, ведомство с ноября этого года начнет принимать заявки на субсидии для организаторов детских экскурсий.
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"Механизм субсидирования затрат субъектов туристской деятельности на организацию детских экскурсионных туров в Ставропольском крае позволяет стимулировать развитие детского туризма по региональным экскурсионным маршрутам" ", - сказали в пресс-службе министерства.
При этом в пресс-службе отметили, что меры поддержки будут распространятся на уже проведенные в этом году детские экскурсии. Выплаты туроператоры получат уже в декабре.
В краевом Минтуризма напомнили, что детский туризм – один из популярных направлений труристско-рекреационного комплекса на Ставрополье. Только в минувшем году в субсидируемых экскурсиях приняли участие почти две тысячи детей.
"В минувшем году в рамках национального проекта "Культура" Ставрополье по маршруту "По Лермонтовским местам" посетили более тысячи детей из 22 регионов России", - сообщил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачев.
Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся на Ставрополье в рамках краевой госпрограммы "Туристско-рекреационный комплекс".
 
ТуризмСтавропольский край
 
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