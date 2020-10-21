https://ria.ru/20201021/stavropole-1580880166.html

Ставропольские власти будут стимулировать развитие детского туризма

Власти Ставропольского края намерены стимулировать развитие детского туризма. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T18:13

2020-10-21T18:13

2020-10-21T18:13

туризм

ставропольский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/74/1559267406_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_1fb56a18a8266682fc30d67ebc6e023b.jpg

<strong>СТАВРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости</strong>. Власти <a href="https://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj" target="_blank">Ставропольского края</a> намерены стимулировать развитие детского туризма.Как сообщает пресс-служба министерства туризма Ставропольского края, ведомство с ноября этого года начнет принимать заявки на субсидии для организаторов детских экскурсий."Механизм субсидирования затрат субъектов туристской деятельности на организацию детских экскурсионных туров в Ставропольском крае позволяет стимулировать развитие детского туризма по региональным экскурсионным маршрутам" ", - сказали в пресс-службе министерства. При этом в пресс-службе отметили, что меры поддержки будут распространятся на уже проведенные в этом году детские экскурсии. Выплаты туроператоры получат уже в декабре. В краевом Минтуризма напомнили, что детский туризм – один из популярных направлений труристско-рекреационного комплекса на Ставрополье. Только в минувшем году в субсидируемых экскурсиях приняли участие почти две тысячи детей. Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся на Ставрополье в рамках краевой госпрограммы "Туристско-рекреационный комплекс".

https://ria.ru/20201021/pchely-1580862931.html

ставропольский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, ставропольский край