https://ria.ru/20201021/start-1580769748.html

"Правда тела". Как начать тренировки и не возненавидеть их

“C понедельника начинаю новую жизнь!” - а в пятницу жизнь уже снова "старая". Тренировки не вписываются в рабочий график, слишком резкий старт (с длинных дистанций и непосильных нагрузок в спортзале) или просто - не любовь к физкультуре с раннего детства. Как итог - разочарование или даже травмы. Как начать тренироваться и получать от этого кайф?

2020-10-21T12:00

2020-10-21T12:00

2020-10-21T12:10

правда тела

подкаст

здоровье

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“Правда тела”. Как начать тренировки и не возненавидеть их “C понедельника начинаю новую жизнь!” - а в пятницу жизнь уже снова "старая". Тренировки не вписываются в рабочий график, слишком резкий старт (с длинных дистанций и непосильных нагрузок в спортзале) или просто - не любовь к физкультуре с раннего детства. Как итог - разочарование или даже травмы. Как начать тренироваться и получать от этого кайф?

Стоит ли делать 10 приседаний, пока варите суп, или лучше купить готовый ужин и мчаться в зал? Если болят мышцы - это хорошо? Сколько минут достаточно тренироваться новичку - и как понять, что именно делать? Разбираемся с куратором основного онлайн-курса <a href="https://instagram.com/sektaschool" target="_blank">Sekta Evolution</a> в Школе идеального тела <a href="https://instagram.com/sektaschool" target="_blank">Sekta</a> Натальей Илюшко.01:10 С чего начать тренировки01:55 Как ошибки часто совершают при старте 03:00 Почему нужно повышать бытовую активность и как это сделать04:20 Что делать людям, которые не любят спорт06:05 “Нужно начинать спорт с маленьких шагов”07:09 Как быть, если у вас больная спина или колени12:03 Боль - это хорошо или плохо? Как правильно относиться к болевому синдрому13:05 Нужно ли дожидаться, когда боль пройдет, чтобы тренироваться дальше13:32 Почему важно не “сачковать” на разминке и заминке18:50 Как понять, что нагрузка оптимальная19:43 Сколько по времени должна длиться тренировкаПодкаст "Правда тела" выходит по средам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0/id1522650488" target="_blank">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3ByYXZkYS10ZWxhLnhtbA" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/11386560" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/vc/3099345" target="_blank">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/pravda-tela" target="_blank">Soundstream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong><a href="http://ria.ru/podcasts/20191025/1531453810.html" target="_blank">Как и где бесплатно подписаться на подкасты</a></strong>________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. <a href="https://ankt.cc/ChLHfM" target="_blank">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru" target="_blank">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts" target="_blank">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru" target="_blank">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a" target="_blank">Яндекс.Дзене</a></strong>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, здоровье