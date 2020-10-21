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"Уничтожить будет сложно": американцы возвращаются в бункер на Севере
Сотни метров скального грунта, способность выдержать прямой ядерный удар и атомные подлодки с ракетным оружием — Военно-морские силы США собираются... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T08:00
2020-10-21T08:07
россия
вячеслав попов
михаил ненашев (капитан 1-го ранга)
северный флот вмф россии
арктика
министерство обороны сша
нато
норвегия
сша
безопасность
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Николай Протопопов. </strong>Сотни метров скального грунта, способность выдержать прямой ядерный удар и атомные подлодки с ракетным оружием — Военно-морские силы США собираются реанимировать подземную военно-морскую базу Олавсверн в Норвегии, оставшуюся со времен холодной войны. Несколько субмарин-разведчиков Seawolf будут выходить отсюда на патрулирование и следить за кораблями Северного флота. Об одном из самых защищенных объектов НАТО — в материале РИА Новости. Город в скалеАктивная военная деятельность на базе Олавсверн прекратилась в начале нулевых, окончательно объект заморозили в 2009-м. Однако недавно американцы решили снова перебазировать сюда атомные подводные лодки: как заявляют на Западе, из-за усиления России в Арктике.В Олавсверн перебросят все субмарины класса Seawolf. В августе одна из них уже совершила пробный переход в Норвегию с военно-морской базы Бангор (штат Вашингтон) в норвежский Тромсе. Этот порт американцы используют для промежуточных стоянок АПЛ: пополняют запасы провизии и проводят межпоходовый ремонт.АПЛ класса Seawolf — из самых засекреченных субмарин США. Их разработали в 1980-х специально для действий в районах, полностью контролируемых противником. "Морские волки" получились чрезвычайно малошумными и скрытными. На борту — мощное противокорабельное и противолодочное оружие. Так, одна лодка несет полсотни крылатых ракет "Томагавк" или "Гарпун" либо столько же противокорабельных торпед. В конце ХХ века американцы планировали сделать порядка 30 таких подлодок, но передумали — после распада СССР и ликвидации Организации Варшавского договора. В итоге ВМС США получили только три субмарины.Военно-морскую базу Олавсверн построили еще в 1960-х. Она расположена всего в 350 километрах от границы с Россией, в непосредственной близости от маршрутов патрулирования подводных лодок Северного флота. В годы холодной войны американцы и их союзники держали на базе подводные силы, ответственные за акваторию Северного Ледовитого океана. Экипажи субмарин НАТО были готовы в любое время перекрыть выход Северному флоту в Норвежское море и дальше — в Северную Атлантику. Огромный подземный комплекс высечен в скалах и защищен слоем горной породы толщиной 300 метров. На площади более 25 тысяч квадратных метров — склады, хранилища боеприпасов, ремонтные причалы. На проектирование и прокладку тоннелей, а также оснащение объекта современным оборудованием потратили более 500 миллионов долларов. Для сравнения, введенный в строй в 1961 году первый в мире атомный авианосец USS Enterprise обошелся примерно в 450 миллионов. Поближе к АрктикеПо мнению экс-командующего Северным флотом адмирала Вячеслава Попова, обновленная база Олавсверн станет еще одной серьезной угрозой для России со стороны НАТО. "Seawolf хорошо приспособлены для плавания подо льдами, — отметил адмирал в беседе с РИА Новости. — Американцы рассчитывают приблизить место их базирования к зонам действия, стремятся все ближе подойти к нашим границам и к Арктике, где мы сегодня лидируем благодаря атомным ледоколам. Конечно, Северному флоту придется контролировать Олавсверн — все необходимые силы и средства для этого есть". Впрочем, как указывают эксперты, американцев могут ждать сложности, поскольку юридически база сейчас принадлежит частному лицу. В конце нулевых западные аналитики сочли, что российский флот больше не опасен для НАТО, а содержание Олавсверна обходится слишком дорого. И правительство Норвегии выставило базу на торги. В 2011-м Олавсверн за 4,5 миллиона долларов выкупил норвежский бизнесмен. Он сдавал комплекс в аренду, в том числе и российским компаниям. Сюда периодически заходили научно-исследовательские суда "Академик Немчинов" и "Академик Шатский". После сделки многие норвежские военачальники обрушились на руководство страны с критикой. Так, вице-адмирал Эйнар Скорген назвал продажу объекта "чистым безумием". "Мы лишили себя важнейшего плацдарма и заставили субмарины проходить сотни дополнительных миль. У нас с Россией общая граница в Баренцевом море. Понятно, что наш военно-морской флот должен размещаться на морской базе в Арктике", — заявил Скорген.Двойные стандартыСпустя десять лет в НАТО осознали свой промах. По данным норвежского телеканала NRK, высокопоставленные военные чины Пентагона в последние недели неоднократно посещали Олавсверн. А Минобороны Норвегии одобрило соглашение, позволяющее вооруженным силам страны, США и союзникам по НАТО снова использовать базу по назначению."Норвежское руководство ведет себя недружественно по отношению к России, хотя совсем недавно они заключили с нами договор о разграничении пространства в Баренцевом море, — говорит председатель общероссийского Движения поддержки флота капитан I ранга Михаил Ненашев. — Мы пошли на это исходя из политики добрососедства и развития сотрудничества в регионе, рассчитывая, что и Норвегия будет вести себя соответствующе. Но с подачи старших товарищей из вашингтонского "обкома" Норвегия, наоборот, повышает уровень агрессии к России в Северной Атлантике и Северном Ледовитом океане".При этом, по мнению эксперта, с военной точки зрения Олавсверн усилит позиции США и НАТО в северных широтах совсем незначительно, поскольку координаты и возможности базы уже давно ни для кого не секрет. Во время угрозы ее можно быстро заблокировать минами с помощью подлодок, самолетов или необитаемых подводных аппаратов.Подземные лабиринтыПодземная база Олавсверн не уникальна. В годы холодной войны построили десятки подобных объектов. Самый крупный бункер соорудили шведы в середине прошлого века. Военно-морскую базу Мускё выдолбили в гранитной скале, которая, по сути, представляет собой отдельный остров на юге Стокгольмского архипелага. Оборудовали три дока для приема кораблей и подлодок, казармы, ремонтный завод, склады и госпиталь. На базе могут переждать массированный ракетный удар или даже ядерную бомбардировку до тысячи военнослужащих. С материка к объекту ведет трехкилометровый тоннель под морским дном. В нулевые базу законсервировали, но в 2019-м сообщали, что Военно-морские силы Швеции перенесли туда штаб-квартиру. Там собираются разместить около сотни военнослужащих и пять корветов типа "Висбю". Что касается России, то крупнейшая рассекреченная подземная база находится в Крыму. В горе Таврос рядом с Балаклавской бухтой спрятаны сразу два объекта: сухой док для укрытия и ремонта подводных лодок и склад хранения атомных боеголовок торпед и ракет.В случае ядерной войны под землей могли бы довольно комфортно прожить в течение месяца три тысячи человек — постоянно обновлялся запас топлива, продуктов и воды. После распада СССР база досталась Украине. Ее, как и многие другие объекты, забросили и разграбили, "охотники" за цветным металлом растащили оборудование. В нулевые в Балаклаве организовали музей: туристам показывают подземную часть ремонтного завода, арсенал, причал и несколько зданий. По оценкам экспертов, при необходимости базу можно переоборудовать и вернуть в строй, но принимать современные подлодки она не в состоянии из-за их размеров.
https://ria.ru/20200819/1575931984.html
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россия, вячеслав попов, михаил ненашев (капитан 1-го ранга), северный флот вмф россии, арктика, министерство обороны сша, нато, норвегия, сша, безопасность

"Уничтожить будет сложно": американцы возвращаются в бункер на Севере

08:00 21.10.2020 (обновлено: 08:07 21.10.2020)
 
© AP Photo / U.S. Navy / MC 2nd Class Micheal H. LeeМоряк на американской подводной лодке USS Hartford во время учений в Арктике
Моряк на американской подводной лодке USS Hartford во время учений в Арктике - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© AP Photo / U.S. Navy / MC 2nd Class Micheal H. Lee
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Николай Протопопов. Сотни метров скального грунта, способность выдержать прямой ядерный удар и атомные подлодки с ракетным оружием — Военно-морские силы США собираются реанимировать подземную военно-морскую базу Олавсверн в Норвегии, оставшуюся со времен холодной войны. Несколько субмарин-разведчиков Seawolf будут выходить отсюда на патрулирование и следить за кораблями Северного флота. Об одном из самых защищенных объектов НАТО — в материале РИА Новости.

Город в скале

Активная военная деятельность на базе Олавсверн прекратилась в начале нулевых, окончательно объект заморозили в 2009-м. Однако недавно американцы решили снова перебазировать сюда атомные подводные лодки: как заявляют на Западе, из-за усиления России в Арктике.
В Олавсверн перебросят все субмарины класса Seawolf. В августе одна из них уже совершила пробный переход в Норвегию с военно-морской базы Бангор (штат Вашингтон) в норвежский Тромсе. Этот порт американцы используют для промежуточных стоянок АПЛ: пополняют запасы провизии и проводят межпоходовый ремонт.
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АПЛ класса Seawolf — из самых засекреченных субмарин США. Их разработали в 1980-х специально для действий в районах, полностью контролируемых противником. "Морские волки" получились чрезвычайно малошумными и скрытными. На борту — мощное противокорабельное и противолодочное оружие. Так, одна лодка несет полсотни крылатых ракет "Томагавк" или "Гарпун" либо столько же противокорабельных торпед. В конце ХХ века американцы планировали сделать порядка 30 таких подлодок, но передумали — после распада СССР и ликвидации Организации Варшавского договора. В итоге ВМС США получили только три субмарины.
© AFP 2020 / Bjornbakk, Jan-MortenБаза подводных лодок "Олавсверн" в Тромсе
База подводных лодок Олавсверн в Тромсе - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© AFP 2020 / Bjornbakk, Jan-Morten
База подводных лодок "Олавсверн" в Тромсе
Военно-морскую базу Олавсверн построили еще в 1960-х. Она расположена всего в 350 километрах от границы с Россией, в непосредственной близости от маршрутов патрулирования подводных лодок Северного флота. В годы холодной войны американцы и их союзники держали на базе подводные силы, ответственные за акваторию Северного Ледовитого океана. Экипажи субмарин НАТО были готовы в любое время перекрыть выход Северному флоту в Норвежское море и дальше — в Северную Атлантику.
Огромный подземный комплекс высечен в скалах и защищен слоем горной породы толщиной 300 метров. На площади более 25 тысяч квадратных метров — склады, хранилища боеприпасов, ремонтные причалы. На проектирование и прокладку тоннелей, а также оснащение объекта современным оборудованием потратили более 500 миллионов долларов. Для сравнения, введенный в строй в 1961 году первый в мире атомный авианосец USS Enterprise обошелся примерно в 450 миллионов.
© Фото : public domainПодводная лодка типа Seawolf
Подводная лодка типа Seawolf - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : public domain
Подводная лодка типа Seawolf

Поближе к Арктике

По мнению экс-командующего Северным флотом адмирала Вячеслава Попова, обновленная база Олавсверн станет еще одной серьезной угрозой для России со стороны НАТО.
"Seawolf хорошо приспособлены для плавания подо льдами, — отметил адмирал в беседе с РИА Новости. — Американцы рассчитывают приблизить место их базирования к зонам действия, стремятся все ближе подойти к нашим границам и к Арктике, где мы сегодня лидируем благодаря атомным ледоколам. Конечно, Северному флоту придется контролировать Олавсверн — все необходимые силы и средства для этого есть".
Впрочем, как указывают эксперты, американцев могут ждать сложности, поскольку юридически база сейчас принадлежит частному лицу. В конце нулевых западные аналитики сочли, что российский флот больше не опасен для НАТО, а содержание Олавсверна обходится слишком дорого. И правительство Норвегии выставило базу на торги.
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В 2011-м Олавсверн за 4,5 миллиона долларов выкупил норвежский бизнесмен. Он сдавал комплекс в аренду, в том числе и российским компаниям. Сюда периодически заходили научно-исследовательские суда "Академик Немчинов" и "Академик Шатский". После сделки многие норвежские военачальники обрушились на руководство страны с критикой. Так, вице-адмирал Эйнар Скорген назвал продажу объекта "чистым безумием".
"Мы лишили себя важнейшего плацдарма и заставили субмарины проходить сотни дополнительных миль. У нас с Россией общая граница в Баренцевом море. Понятно, что наш военно-морской флот должен размещаться на морской базе в Арктике", — заявил Скорген.
© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS KentЭсминцы ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020 - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS Kent
Эсминцы ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020

Двойные стандарты

Спустя десять лет в НАТО осознали свой промах. По данным норвежского телеканала NRK, высокопоставленные военные чины Пентагона в последние недели неоднократно посещали Олавсверн. А Минобороны Норвегии одобрило соглашение, позволяющее вооруженным силам страны, США и союзникам по НАТО снова использовать базу по назначению.
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"Норвежское руководство ведет себя недружественно по отношению к России, хотя совсем недавно они заключили с нами договор о разграничении пространства в Баренцевом море, — говорит председатель общероссийского Движения поддержки флота капитан I ранга Михаил Ненашев. — Мы пошли на это исходя из политики добрососедства и развития сотрудничества в регионе, рассчитывая, что и Норвегия будет вести себя соответствующе. Но с подачи старших товарищей из вашингтонского "обкома" Норвегия, наоборот, повышает уровень агрессии к России в Северной Атлантике и Северном Ледовитом океане".
При этом, по мнению эксперта, с военной точки зрения Олавсверн усилит позиции США и НАТО в северных широтах совсем незначительно, поскольку координаты и возможности базы уже давно ни для кого не секрет. Во время угрозы ее можно быстро заблокировать минами с помощью подлодок, самолетов или необитаемых подводных аппаратов.
© U.S. NavyВсплытие американской атомной подводной лодки Toledo в Арктике
Всплытие американской атомной подводной лодки Toledo в Арктике - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© U.S. Navy
Всплытие американской атомной подводной лодки Toledo в Арктике

Подземные лабиринты

Подземная база Олавсверн не уникальна. В годы холодной войны построили десятки подобных объектов. Самый крупный бункер соорудили шведы в середине прошлого века. Военно-морскую базу Мускё выдолбили в гранитной скале, которая, по сути, представляет собой отдельный остров на юге Стокгольмского архипелага. Оборудовали три дока для приема кораблей и подлодок, казармы, ремонтный завод, склады и госпиталь.
На базе могут переждать массированный ракетный удар или даже ядерную бомбардировку до тысячи военнослужащих. С материка к объекту ведет трехкилометровый тоннель под морским дном. В нулевые базу законсервировали, но в 2019-м сообщали, что Военно-морские силы Швеции перенесли туда штаб-квартиру. Там собираются разместить около сотни военнослужащих и пять корветов типа "Висбю".
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Что касается России, то крупнейшая рассекреченная подземная база находится в Крыму. В горе Таврос рядом с Балаклавской бухтой спрятаны сразу два объекта: сухой док для укрытия и ремонта подводных лодок и склад хранения атомных боеголовок торпед и ракет.
В случае ядерной войны под землей могли бы довольно комфортно прожить в течение месяца три тысячи человек — постоянно обновлялся запас топлива, продуктов и воды.
После распада СССР база досталась Украине. Ее, как и многие другие объекты, забросили и разграбили, "охотники" за цветным металлом растащили оборудование. В нулевые в Балаклаве организовали музей: туристам показывают подземную часть ремонтного завода, арсенал, причал и несколько зданий.
По оценкам экспертов, при необходимости базу можно переоборудовать и вернуть в строй, но принимать современные подлодки она не в состоянии из-за их размеров.
© РИА Новости / Андрей СтанавовСохранившиеся коммуникации в подземном канале объекта 825 ГТС в Балаклаве
Сохранившиеся коммуникации в подземном канале объекта 825 ГТС в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Андрей Станавов
Сохранившиеся коммуникации в подземном канале объекта 825 ГТС в Балаклаве
 
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РоссияВячеслав ПоповМихаил Ненашев (капитан 1-го ранга)Северный флот ВМФ РоссииАрктикаМинистерство обороны СШАНАТОНорвегияСШАБезопасность
 
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