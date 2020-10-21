https://ria.ru/20201021/sputniki-1580881509.html

Французская компания прекратила поставки деталей для российских спутников

Французская компания отказалась поставлять предприятию "Роскосмоса" компоненты для спутников, заявил управляющий директор по науке и технологиям, председатель... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T18:18

2020-10-21T18:18

2020-10-21T18:50

хочу стать космонавтом

россия

юрий коптев

космос - риа наука

роскосмос

ростех

франция

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Французская компания отказалась поставлять предприятию "<a href="https://ria.ru/organization_Roskosmos" target="_blank">Роскосмоса</a>" компоненты для спутников, заявил управляющий директор по науке и технологиям, председатель научно-технического совета "Ростеха" <a href="https://ria.ru/person_JUrijj_Koptev" target="_blank">Юрий Коптев</a>.Отмечается, что производство этих устройств оперативно начали на одном из предприятий "Ростеха" в Саратове.

https://ria.ru/20201010/roskosmos-1579199285.html

россия

франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий коптев, космос - риа наука, роскосмос, ростех, франция