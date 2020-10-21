https://ria.ru/20201021/sputniki-1580881509.html
Французская компания прекратила поставки деталей для российских спутников
Французская компания отказалась поставлять предприятию "Роскосмоса" компоненты для спутников, заявил управляющий директор по науке и технологиям, председатель... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T18:18
2020-10-21T18:18
2020-10-21T18:50
хочу стать космонавтом
россия
юрий коптев
космос - риа наука
роскосмос
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франция
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Французская компания отказалась поставлять предприятию "<a href="https://ria.ru/organization_Roskosmos" target="_blank">Роскосмоса</a>" компоненты для спутников, заявил управляющий директор по науке и технологиям, председатель научно-технического совета "Ростеха" <a href="https://ria.ru/person_JUrijj_Koptev" target="_blank">Юрий Коптев</a>.Отмечается, что производство этих устройств оперативно начали на одном из предприятий "Ростеха" в Саратове.
https://ria.ru/20201010/roskosmos-1579199285.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий коптев, космос - риа наука, роскосмос, ростех, франция