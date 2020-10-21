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Французская компания прекратила поставки деталей для российских спутников
Французская компания отказалась поставлять предприятию "Роскосмоса" компоненты для спутников, заявил управляющий директор по науке и технологиям, председатель... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T18:18
2020-10-21T18:50
хочу стать космонавтом
россия
юрий коптев
космос - риа наука
роскосмос
ростех
франция
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Французская компания отказалась поставлять предприятию "<a href="https://ria.ru/organization_Roskosmos" target="_blank">Роскосмоса</a>" компоненты для спутников, заявил управляющий директор по науке и технологиям, председатель научно-технического совета "Ростеха" <a href="https://ria.ru/person_JUrijj_Koptev" target="_blank">Юрий Коптев</a>.Отмечается, что производство этих устройств оперативно начали на одном из предприятий "Ростеха" в Саратове.
https://ria.ru/20201010/roskosmos-1579199285.html
россия
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россия, юрий коптев, космос - риа наука, роскосмос, ростех, франция

Французская компания прекратила поставки деталей для российских спутников

18:18 21.10.2020 (обновлено: 18:50 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГлава научно-технического совета государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Коптев
Глава научно-технического совета государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Юрий Коптев - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Французская компания отказалась поставлять предприятию "Роскосмоса" компоненты для спутников, заявил управляющий директор по науке и технологиям, председатель научно-технического совета "Ростеха" Юрий Коптев.

"Мы начали делать космические аппараты, в которых использовалась элементная база наших уважаемых иностранных коллег. Буквально два месяца назад французская фирма, которая поставляла одному из предприятий государственной корпорации "Роскосмос" вакуумные лампы бегущей волны, уведомила о прекращении поставок", — цитирует Коптева годовой отчет "Ростеха" за 2019 год.

Отмечается, что производство этих устройств оперативно начали на одном из предприятий "Ростеха" в Саратове.
Космический корабль Орел - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
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Хочу стать космонавтомРоссияЮрий КоптевКосмос - РИА НаукаРоскосмосРостехФранция
 
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