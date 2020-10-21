https://ria.ru/20201021/snv-3-1580806822.html

В Кремле надеются продолжить обсуждение СНВ-3 с США

В Кремле надеются продолжить обсуждение с США договора СНВ-3 и преодолеть противоречия путем диалога, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T12:56

2020-10-21T12:56

2020-10-21T12:56

россия

договор снв-3

дмитрий песков

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576328952_0:0:3094:1740_1400x0_80_0_0_df0ffd988768c9581243343c4d409f60.jpg

<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле надеются продолжить обсуждение с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> договора СНВ-3 и преодолеть противоречия путем диалога, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Что касается тематики контроля над вооружением, ДНСВ - эта тема носит стратегический характер и общемировое значение. Это не только в интересах наших двух стран, это в интересах безопасности и стабильности всего мира. Здесь мы надеемся на продолжение диалога", - сказал Песков журналистам."Там действительно на экспертном уровне продолжается работа. И мы все-таки надеемся, что этот разговор будет продолжен с американцами, мы надеемся, что все недопонимания сути вопроса будут преодолены в результате диалога", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о продлении договора СНВ-3.

https://ria.ru/20201021/snv-3-1580794565.html

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, дмитрий песков, сша, в мире