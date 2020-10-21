https://ria.ru/20201021/snv-3-1580806822.html
В Кремле надеются продолжить обсуждение СНВ-3 с США
В Кремле надеются продолжить обсуждение с США договора СНВ-3 и преодолеть противоречия путем диалога, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:56
2020-10-21T12:56
2020-10-21T12:56
россия
договор снв-3
дмитрий песков
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле надеются продолжить обсуждение с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> договора СНВ-3 и преодолеть противоречия путем диалога, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Что касается тематики контроля над вооружением, ДНСВ - эта тема носит стратегический характер и общемировое значение. Это не только в интересах наших двух стран, это в интересах безопасности и стабильности всего мира. Здесь мы надеемся на продолжение диалога", - сказал Песков журналистам."Там действительно на экспертном уровне продолжается работа. И мы все-таки надеемся, что этот разговор будет продолжен с американцами, мы надеемся, что все недопонимания сути вопроса будут преодолены в результате диалога", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о продлении договора СНВ-3.
https://ria.ru/20201021/snv-3-1580794565.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, договор снв-3, дмитрий песков, сша, в мире