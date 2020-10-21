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В Гидрометцентре назвали регионы, где уже начались снегопады
В ряде областей России выпал снег, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T03:33
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россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> В ряде областей России выпал снег, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> Роман Вильфанд.Снег и налипание мокрого снега наблюдаются также в Мурманской области, добавил собеседник агентства.Он также отметил, что к снегу, выпавшему в столичном регионе, нельзя относиться серьезно – он не оказывает какого-то влияния на жизнь людей и коммунальное хозяйство города, а имеет скорее эмоциональное значение.
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россия
москва
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

В Гидрометцентре назвали регионы, где уже начались снегопады

03:33 21.10.2020 (обновлено: 03:42 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСнегопад в Мурманске
Снегопад в Мурманске - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В ряде областей России выпал снег, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

“По-настоящему сильный снег ожидается в Архангельской области. Там и снег, и мокрый снег, и гололедные отложения. Это такое сильное событие. В Амурской области мокрый снег, снег и даже дождь при отрицательной температуре. Еще сильный снег на юго-востоке Якутии, там земля покрыта снегом, и он еще увеличится, как минимум, на 10-15 сантиметров”, — сказал Вильфанд.

Снег и налипание мокрого снега наблюдаются также в Мурманской области, добавил собеседник агентства.
Он также отметил, что к снегу, выпавшему в столичном регионе, нельзя относиться серьезно – он не оказывает какого-то влияния на жизнь людей и коммунальное хозяйство города, а имеет скорее эмоциональное значение.
 
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РоссияПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
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