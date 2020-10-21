https://ria.ru/20201021/snegopad-1580752938.html
В Гидрометцентре назвали регионы, где уже начались снегопады
В ряде областей России выпал снег, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T03:33
2020-10-21T03:33
2020-10-21T03:42
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> В ряде областей России выпал снег, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> Роман Вильфанд.Снег и налипание мокрого снега наблюдаются также в Мурманской области, добавил собеседник агентства.Он также отметил, что к снегу, выпавшему в столичном регионе, нельзя относиться серьезно – он не оказывает какого-то влияния на жизнь людей и коммунальное хозяйство города, а имеет скорее эмоциональное значение.
4
россия
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество