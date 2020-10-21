В Гидрометцентре назвали регионы, где уже начались снегопады

“По-настоящему сильный снег ожидается в Архангельской области. Там и снег, и мокрый снег, и гололедные отложения. Это такое сильное событие. В Амурской области мокрый снег, снег и даже дождь при отрицательной температуре. Еще сильный снег на юго-востоке Якутии, там земля покрыта снегом, и он еще увеличится, как минимум, на 10-15 сантиметров”, — сказал Вильфанд.