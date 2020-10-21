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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201021/smirnov-1580877826.html
Протоиерея Смирнова уважали верующие разных конфессий, считают в умме
Протоиерея Димитрия Смирнова почитали представители разных конфессий, его прямая манера высказывания достойна уважения, заявил первый зампредседателя Духовного... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T18:02
2020-10-21T18:02
религия и мировоззрение
религия
дамир мухетдинов
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
москва
справки
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.</strong> Протоиерея Димитрия Смирнова почитали представители разных конфессий, его прямая манера высказывания достойна уважения, заявил первый зампредседателя Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Дамир Мухетдинов.Ранее в среду стало известно, что бывший председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов умер в Москве на 70-м году жизни от осложнения хронических болезней. Сообщение с соболезнованиями Мухетдинова опубликовано в среду на сайте организации."Покойный был известен своими яркими, подчас парадоксальными проповедями и пользовался большой любовью и уважением своего прихода и широкой православной общественности, почтением верующих различных религиозных традиций. Далеко не всегда я был и остаюсь согласен с его мнением, однако его лишенная лукавства, прямая манера высказывания достойна всяческого уважения", - написал Мухетдинов.По его словам, эта прямота и ясность позиции, присущие Смирнову, "являются залогом содержательного, а не поверхностно-протокольного диалога между религиозными деятелями и духовными традициями".Дмитрий Смирнов — правнук священномученика Василия Смирнова — родился в Москве 7 марта 1951 года. По данным сайта РПЦ, он экстерном окончил Московскую духовную семинарию и после — академию. Служил священником в столице. В 2003-2013 годах возглавлял синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С 2013 по 2020 год — председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
https://ria.ru/20201021/smirnov-1580835691.html
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религия, дамир мухетдинов, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, москва, справки

Протоиерея Смирнова уважали верующие разных конфессий, считают в умме

18:02 21.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечет
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечет - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Протоиерея Димитрия Смирнова почитали представители разных конфессий, его прямая манера высказывания достойна уважения, заявил первый зампредседателя Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Дамир Мухетдинов.
Ранее в среду стало известно, что бывший председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов умер в Москве на 70-м году жизни от осложнения хронических болезней. Сообщение с соболезнованиями Мухетдинова опубликовано в среду на сайте организации.
"Покойный был известен своими яркими, подчас парадоксальными проповедями и пользовался большой любовью и уважением своего прихода и широкой православной общественности, почтением верующих различных религиозных традиций. Далеко не всегда я был и остаюсь согласен с его мнением, однако его лишенная лукавства, прямая манера высказывания достойна всяческого уважения", - написал Мухетдинов.
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15:16Религия и мировоззрение
Протоиерей Смирнов был бесстрашным человеком, считают в РПЦ
По его словам, эта прямота и ясность позиции, присущие Смирнову, "являются залогом содержательного, а не поверхностно-протокольного диалога между религиозными деятелями и духовными традициями".
Дмитрий Смирнов — правнук священномученика Василия Смирнова — родился в Москве 7 марта 1951 года. По данным сайта РПЦ, он экстерном окончил Московскую духовную семинарию и после — академию. Служил священником в столице. В 2003-2013 годах возглавлял синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С 2013 по 2020 год — председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
Протоиерей Дмитрий Смирнов - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
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Религия и мировоззрениеРелигияДамир МухетдиновНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваСправки
 
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