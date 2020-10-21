https://ria.ru/20201021/smirnov-1580856096.html

"Звонок прокурора — обычная история". Что сделал отец Димитрий Смирнов

В Москве на 70-м году жизни скончался известный протоиерей Димитрий Смирнов. Яркий миссионер, возглавлявший многие годы Синодальный отдел по взаимодействию с... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T17:09

2020-10-21T17:09

2020-10-21T19:25

религия и мировоззрение

московский патриархат

владимир ленин (владимир ульянов)

генеральная прокуратура рф

москва

федор лукьянов

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В Москве на 70-м году жизни скончался известный протоиерей Димитрий Смирнов. Яркий миссионер, возглавлявший многие годы Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами, а затем Патриаршую комиссию по вопросам семьи, он был одним из самых цитируемых в светских СМИ священнослужителей. В обществе, как и в самой Церкви, его образные, порой эпатажные высказывания то яростно осуждали, то столь же эмоционально поддерживали. О том, почему священник никого не оставлял равнодушным, — в материале РИА Новости."Битва" с ядерщикамиВ 1991 году советское гостелевидение решилось на дерзкий для себя эксперимент: трансляцию дискуссии между физиками и священниками. Ученых возглавлял именитый ядерщик Владилен Баранов. С присущей профессорам дотошностью он задавал вопросы о религии и Боге.Его оппонентом неожиданно выступил молодой и мало кому тогда известный священник — только что назначенный настоятелем в полуразрушенный храм Святителя Митрофана иерей Димитрий Смирнов. Это было одно из первых его публичных выступлений."Религия, тире, это попытка человека связаться с неведомым ему Богом. Точка", — четко отвечал Смирнов на вопросы ученого, словно пародируя его излишне академичный подход к духовным проблемам.Поначалу присутствовавшие на дебатах студенты посмеивались над батюшкой и его немного эпатажной манерой речи. Но вскоре они посерьезнели и слушали очень внимательно.Так Димитрий Смирнов приобрел известность за пределами тесного православного круга Москвы. На его проповеди собирались сотни человек, и многие потом становились постоянными прихожанами. Желающих послушать Смирнова было так много, что со временем священнику дали в управление еще семь храмов.Православные называли его "духовником всея Москвы", хотя по должности он таковым не был. Первый значимый пост в Церкви Смирнов получил в 2001 году — его назначили главой Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами. И за 12 лет он добился официального признания в стране капелланов — военных священников."В прокуратуре меня знают"Уже тогда, в нулевые, Смирнов активно высказывался отнюдь не только по тематике возглавляемого им отдела. Один из самых ярких защитников традиционных ценностей, он был против показа в России фильма "Код да Винчи" из-за того, что в нем говорится о сексуальной связи Христа и Марии Магдалины. Отец Димитрий призывал верующих обращаться с жалобами в Генпрокуратуру, участвовал в акциях протеста.В том вопросе у него нашлись как сторонники, так и противники. Но равнодушных не было. Так и во многих других ситуациях. Например, в 2009-м он заявил, что "изображение Ленина практически идентично изображению сатаны", вызвав шквал критики со стороны коммунистов.СМИ цитировали его постоянно. Смирнов не боялся никаких тем и особенно охотно комментировал все, что связано с нравственностью. И не опасался критиковать чиновников-"псевдопатриотов"."Те люди, у которых дети учатся за границей, у которых за границей много собственности, большая часть их капиталов за границей, они нам будут говорить о патриотизме? Но мы ж тоже не полные дураки! Взять и спросить: слышь, патриот, а где твои активы? Вот и все".Отец Димитрий вырос в эпоху гонений на Церковь. К тому же с сомнительным с точки зрения советских властей происхождением: дед — белогвардейский офицер, отец и прадед — священники. По сути, выбор жизненного пути, признавался он, был предопределен. В семинарию он поступил в 1978 году, в 27 лет. Само собой, его сразу же взяли на карандаш правоохранительные органы. Десятилетия спустя его тоже проверяли — уже из-за высказываний."Для меня звонок из прокуратуры — обычная история. Меня там все знают", — говорил отец Димитрий журналистам.Последний скандалВесной этого года Следственный комитет начал проверку священника по статье Уголовного кодекса о возбуждении ненависти и вражды. Повод — слова Смирнова о гражданских женах, которых он сравнил с "бесплатными проститутками". За это пришлось даже оправдываться иерархам РПЦ."Протоиерей Димитрий Смирнов нередко позволяет себе эпатажные высказывания, оскорбительные для женщин. Делает он это, как я полагаю, из благих побуждений, желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи. Однако получается не всегда удачно", — извинился глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.Сам протоиерей объяснил, что намеренно спровоцировал скандал — хотел привлечь внимание к проблеме. Причем не гражданских жен, а их юридической незащищенности. То есть он критиковал прежде всего мужчин, попутно назвав их "национальной катастрофой".Резко высказывался священник и на другие темы, связанные с семьей. Например, был непримирим к абортам и суррогатному материнству."Есть такие "христиане": убивают собственных детей, а потом спрашивают — грех это или не грех. Они не только не христиане, у них и совести нет", — говорил он осенью прошлого года."Потаенная сторона" отца ДимитрияВопреки распространенному мнению, самих православных батюшка критиковал чаще всего. Он постоянно — на проповеди, по телевизору или радио — призывал верующих следовать нравственным ориентирам собственной религии.А в пример, что интересно, порой ставил мусульман. Те, кстати, были одними из немногих, кто поддержал священника в громком скандале по поводу его слов про гражданских жен."То, что угодно Богу, — современный мусульманин знает. А <…> современный крещеный не знает. И кто же ближе к Богу? Поэтому будущее за этими мусульманами. За ними будущее. Они будут населять эту землю. Потому что современным крещеным это все не нужно. Они и горячие, они и посты соблюдают. Когда их праздник <…> десятки тысяч молодых мужчин стоят на коленях и молятся Богу. Где вы видели столько православных мужиков? Нигде и никогда! Только одни бабы!" — рассуждал отец Димитрий.Причем, как вспоминают служившие с ним священники, Смирнов сам строго следовал тому, что говорит."Он построил несколько приютов для детей-сирот. И брал туда детей, от которых отказывались даже в государственных учреждениях. Дети воспринимают эти приюты как большую семью. Многие из них стали христианами, создали семьи и благодарят отца Димитрия за то, что он явил им образ любви и милосердия, фактически стал для сотен детей отцом. Можно сказать, отец Димитрий — самый многодетный отец Москвы. Это та сторона его жизни, которой он очень дорожил, но она не была известна широкой публике", — рассказывает РИА Новости протоиерей Федор Лукьянов.По его словам, фактически отец Димитрий создал в России "движение в защиту жизни нерожденных детей". При его участии разрабатывали законы, касающиеся судьбы ребенка до рождения. Давалось ему это непросто."Он не боялся говорить правду, нравилась она кому-то или нет. То, что он произносил строгие слова — это как разные знаки (дорожного движения. — Прим. ред.): запрещающие, предупреждающие. Его слова часто были самым строгим знаком. Он в своих высказываниях нередко имел в виду совсем не то, что из них выводили люди, которые его не понимали. Он боролся за добро и делал это остро, ярко. Он был очень артистической натурой, и образование было у него художественное. Он мог очень интересно, ярко говорить", — вспоминает друг покойного, глава Синодального отдела по благотворительности епископ Пантелеймон.Сам протоиерей неоднократно отмечал, что его высказывания — один из инструментов в деле всей его жизни — "спасении души как можно большего числа людей". Тут он, по собственному признанию, "не обязан всем нравиться": "Пусть мои слова кого-то отталкивают. Я же не Филипп Киркоров, чтобы утыкать себя перьями и привлекать стадионы. У меня совершенно другая задача".Весной протоиерей Димитрий Смирнов перенес COVID-19, вирус мог ослабить его здоровье. Причиной же смерти отца Димитрия стали хронические заболевания. Отпевание известного священнослужителя состоится в пятницу в храме Христа Спасителя. Там, как сообщили в РПЦ, с ним смогут молитвенно попрощаться все желающие.

https://ria.ru/20201021/smirnov-1580835691.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский патриархат, владимир ленин (владимир ульянов), генеральная прокуратура рф, москва, федор лукьянов, общество