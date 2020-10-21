https://ria.ru/20201021/smirnov-1580835691.html

Протоиерей Смирнов был бесстрашным человеком, считают в РПЦ

Известный протоиерей Димитрий Смирнов был бесстрашным человеком и говорил правду, что не всем нравилось, сказал РИА Новости председатель синодального отдела... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T15:16

2020-10-21T15:16

2020-10-21T15:21

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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.</strong> Известный протоиерей Димитрий Смирнов был бесстрашным человеком и говорил правду, что не всем нравилось, сказал РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.Ранее в среду стало известно, что бывший председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Смирнов умер в Москве на 70-м году жизни от осложнения хронических болезней."Отец Димитрий Смирнов был очень добрый и очень смелый человек – совершенно бесстрашный. Он не боялся говорить правду, нравилась она кому-то или не нравилась. Он боролся за добро и делал это остро, ярко", – сказал епископ Пантелеимон.Он сравнил "строгие слова" отца Димитрия со знаками дорожного движения, которые бывают и запрещающие, и предупреждающие, а его слова "часто были самым строгим знаком". При этом, заметил епископ, зачастую в своих высказываниях отец Димитрий "имел в виду совсем не то, что из них выводили люди, которые его не понимали".Также владыка отметил исключительную доброту и благотворительную деятельность протоиерея Смирнова."Он был очень добрый: создал три детских дома, гимназию, организовал одно из первых (в новейшей истории страны – ред.) сестричеств милосердия, собрал огромную общину талантливых, любящих людей. Его все уважали: и православные, и иноверцы. Он многое сделал для многих людей. Для меня он сделал очень много", - рассказал епископ."С ним всегда было очень радостно, он никогда не унывал", несмотря на пережитые болезни, смерть родителей и гонения, добавил иерерх."Человек был замечательный – целая эпоха. Я верю, что Господь примет его в свои селения, потому что у него была простая, искренняя вера", - заключил собеседник агентства.Смирнов — правнук священномученика Василия Смирнова — родился в Москве 7 марта 1951 года. По данным сайта РПЦ, он экстерном окончил Московскую духовную семинарию и после — академию. Служил священником в столице. В 2003-2013 годах возглавлял синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С 2013 по 2020 год — председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.Широкой публике он известен своими яркими, провокационными высказываниями на духовные темы. Так, например, в начале 2020 года он сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками" (церковь считает половую связь без вступления в законный брак блудом, то есть грехом. — Прим. ред.). Сам он подчеркнул, что специально использовал слово "проститутки" в отношении женщин во время обсуждения гражданского брака. Таким образом он хотел обратить внимание общественности на проблему сожительства и защитить женщин от неподобающего отношения со стороны мужчин. Смирнов пояснил, что осуждал не женщин, а "исключительно грех, причем мужчин", которые превратили женщин "в содержанок, в проституток" и не хотят жениться.

https://ria.ru/20201021/protoierey-1580828144.html

https://ria.ru/20201021/dimitriy-1580819856.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, московский патриархат, ирина смирнова, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, москва