Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201021/smirnov-1580788276.html
Отпевание Димитрия Смирнова пройдет в храме Христа Спасителя
Протоиерея Димитрия Смирнова отпоет в пятницу управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, сообщили РИА Новости в синодальном... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T11:45
2020-10-21T15:17
религия и мировоззрение
умер протоиерей димитрий смирнов
новости - религия и мировоззрение
храм христа спасителя
протоиерей димитрий смирнов
русская православная церковь
московская патриархия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155687/88/1556878839_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_159e3337b32dfad478eb709d4c97c130.jpg
<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Протоиерея <a href="https://ria.ru/person_Protoierejj_Dmitrijj_Smirnov" target="_blank">Димитрия Смирнова</a> отпоет в пятницу управляющий делами <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_Patriarkhija/" target="_blank" data-auto="true">Московской патриархии</a> митрополит Воскресенский Дионисий, сообщили РИА Новости в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.Вначале, в 08.30 мск, пройдет литургия, затем само таинство — в 10.00 мск.Бывший председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов <a href="https://ria.ru/category_umer-protoierey-dimitriy-smirnov" target="_blank">умер</a> на 70-м году жизни от хронической болезни. Он известен своими откровенными и яркими высказываниями о демографии, материнстве, воспитании детей и общественной жизни в целом.
https://ria.ru/20201021/protoierey-1580828144.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155687/88/1556878839_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_3b2edfab01a01bda8d3fda27d3f3b18b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умер протоиерей димитрий смирнов, новости - религия и мировоззрение, храм христа спасителя, протоиерей димитрий смирнов, русская православная церковь, московская патриархия, москва

Отпевание Димитрия Смирнова пройдет в храме Христа Спасителя

11:45 21.10.2020 (обновлено: 15:17 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПротоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Дмитрий Смирнов - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Протоиерея Димитрия Смирнова отпоет в пятницу управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, сообщили РИА Новости в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Вначале, в 08.30 мск, пройдет литургия, затем само таинство — в 10.00 мск.
Бывший председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов умер на 70-м году жизни от хронической болезни.
Он известен своими откровенными и яркими высказываниями о демографии, материнстве, воспитании детей и общественной жизни в целом.
Протоиерей Дмитрий Смирнов - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
14:45Религия и мировоззрение
"Я же не Киркоров": чем запомнился протоиерей Димитрий Смирнов
 
Религия и мировоззрениеУмер протоиерей Димитрий СмирновНовости - Религия и мировоззрениеХрам Христа СпасителяПротоиерей Димитрий СмирновРусская православная церковьМосковская ПатриархияМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38НАСА опубликовало снимки забора образцов с астероида Бенну
01:38СМИ узнали, Ева Лонгория снимется в фильме Тимура Бекмамбетова
01:27Задержанный в США за контрабанду россиянин не обращался в консульство
01:17Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
00:59В МИД Армении назвали единственный путь решения проблемы Карабаха
00:40В США россиянина обвинили в сговоре для контрабанды электроники
00:34Бывшего замглавы Росгвардии задержали подозрению в мошенничестве
00:22Фанаты "Бэтмена" выяснили время действия нового фильма по фото со съемок
00:15В Грузии освободили 43 заложника из захваченного банка
00:11Путин в четверг выступит на заседании Валдайского клуба по видеосвязи
00:00СМИ: захватчик банка в Грузии выехал к Абхазии с тремя заложниками
23:59В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства Милейко
23:54В Петербурге продлили школьные каникулы
23:42В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без всяких условий
23:18Спецпосланник Трампа заявил, что Россия и США близки в продлению ДСНВ
23:04В Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом
23:03В США задержали мужчину, угрожавшего похитить Байдена
22:59США хотят подарить Болгарии два списанных истребителя F-16
22:53СМИ: к дому Зеленского стянули силовиков из-за протестов в Киеве
22:47Онищенко ответил на заявления о неэффективности перчаток против COVID-19
Лента новостейМолния