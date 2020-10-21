https://ria.ru/20201021/smirnov-1580788276.html

Отпевание Димитрия Смирнова пройдет в храме Христа Спасителя

Протоиерея Димитрия Смирнова отпоет в пятницу управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, сообщили РИА Новости в синодальном... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T11:45

2020-10-21T11:45

2020-10-21T15:17

религия и мировоззрение

умер протоиерей димитрий смирнов

новости - религия и мировоззрение

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протоиерей димитрий смирнов

русская православная церковь

московская патриархия

москва

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Протоиерея <a href="https://ria.ru/person_Protoierejj_Dmitrijj_Smirnov" target="_blank">Димитрия Смирнова</a> отпоет в пятницу управляющий делами <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_Patriarkhija/" target="_blank" data-auto="true">Московской патриархии</a> митрополит Воскресенский Дионисий, сообщили РИА Новости в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.Вначале, в 08.30 мск, пройдет литургия, затем само таинство — в 10.00 мск.Бывший председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов <a href="https://ria.ru/category_umer-protoierey-dimitriy-smirnov" target="_blank">умер</a> на 70-м году жизни от хронической болезни. Он известен своими откровенными и яркими высказываниями о демографии, материнстве, воспитании детей и общественной жизни в целом.

https://ria.ru/20201021/protoierey-1580828144.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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