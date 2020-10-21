https://ria.ru/20201021/smirnov-1580783163.html

Легойда рассказал, каким человеком был протоиерей Димитрий Смирнов

Широко известный в Русской православной церкви и популярный в СМИ московский протоиерей Димитрий Смирнов "всегда говорил с любовью, даже когда на первый взгляд... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T11:24

2020-10-21T11:24

2020-10-21T11:24

религия и мировоззрение

умер протоиерей димитрий смирнов

московский патриархат

новости - религия и мировоззрение

протоиерей димитрий смирнов

владимир легойда

русская православная церковь

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Широко известный в Русской православной церкви и популярный в СМИ московский протоиерей <a href="https://ria.ru/person_Protoierejj_Dmitrijj_Smirnov" target="_blank">Димитрий Смирнов</a> "всегда говорил с любовью, даже когда на первый взгляд это звучало резко", заявил РИА Новости в среду глава cинодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Legojjda" target="_blank">Владимир Легойда</a>.Бывший председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов скончался на 70-м году жизни от хронической болезни. Он известен своими откровенными и яркими высказываниями о демографии, материнстве, воспитании детей и общественной жизни в целом.Ранее сообщалось, что Смирнов проходит лечение после перенесенного COVID-19. О том, что протоиерей заразился COVID-19, стало известно в начале мая. Через несколько недель источник, близкий к семье священника, рассказал, что Смирнов выздоровел и "возвращается в строй". В сентябре источник РИА Новости в РПЦ рассказал, что Смирнова вновь госпитализировали.Протоиерей Димитрий Смирнов – правнук священномученика Василия Смирнова - родился в Москве 7 марта 1951 года. По данным сайта РПЦ, Смирнов экстерном окончил Московскую духовную семинарию и после - академию. Служил священником в столице. В 2003-2013 годах возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями.С 2013 по 2020 год - председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. С 25 августа освобожден от должности, став почетным председателем.

https://radiosputnik.ria.ru/20201021/smirnov-1580775822.html

https://ria.ru/20201021/smirnov-1580773832.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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