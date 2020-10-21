Легойда рассказал, каким человеком был протоиерей Димитрий Смирнов
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Широко известный в Русской православной церкви и популярный в СМИ московский протоиерей Димитрий Смирнов "всегда говорил с любовью, даже когда на первый взгляд это звучало резко", заявил РИА Новости в среду глава cинодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Бывший председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов скончался на 70-м году жизни от хронической болезни. Он известен своими откровенными и яркими высказываниями о демографии, материнстве, воспитании детей и общественной жизни в целом.
"Отец Димитрий был человеком ярким, смелым, прямым и очень добрым. Он всегда говорил с любовью, даже когда на первый взгляд это звучало резко. Его проповеди легко ложились на сердце, его фразы стали частью нашего языка. А еще он был очень радостным. И понимающим. Нам всем будет его очень не хватать. Царствие Небесное!" - сказал Легойда.
Ранее сообщалось, что Смирнов проходит лечение после перенесенного COVID-19. О том, что протоиерей заразился COVID-19, стало известно в начале мая. Через несколько недель источник, близкий к семье священника, рассказал, что Смирнов выздоровел и "возвращается в строй". В сентябре источник РИА Новости в РПЦ рассказал, что Смирнова вновь госпитализировали.
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Протоиерей Димитрий Смирнов – правнук священномученика Василия Смирнова - родился в Москве 7 марта 1951 года. По данным сайта РПЦ, Смирнов экстерном окончил Московскую духовную семинарию и после - академию. Служил священником в столице. В 2003-2013 годах возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями.
С 2013 по 2020 год - председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. С 25 августа освобожден от должности, став почетным председателем.