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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201021/smirnov-1580783163.html
Легойда рассказал, каким человеком был протоиерей Димитрий Смирнов
Широко известный в Русской православной церкви и популярный в СМИ московский протоиерей Димитрий Смирнов "всегда говорил с любовью, даже когда на первый взгляд... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T11:24
2020-10-21T11:24
религия и мировоззрение
умер протоиерей димитрий смирнов
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
протоиерей димитрий смирнов
владимир легойда
русская православная церковь
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Широко известный в Русской православной церкви и популярный в СМИ московский протоиерей <a href="https://ria.ru/person_Protoierejj_Dmitrijj_Smirnov" target="_blank">Димитрий Смирнов</a> "всегда говорил с любовью, даже когда на первый взгляд это звучало резко", заявил РИА Новости в среду глава cинодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Legojjda" target="_blank">Владимир Легойда</a>.Бывший председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов скончался на 70-м году жизни от хронической болезни. Он известен своими откровенными и яркими высказываниями о демографии, материнстве, воспитании детей и общественной жизни в целом.Ранее сообщалось, что Смирнов проходит лечение после перенесенного COVID-19. О том, что протоиерей заразился COVID-19, стало известно в начале мая. Через несколько недель источник, близкий к семье священника, рассказал, что Смирнов выздоровел и "возвращается в строй". В сентябре источник РИА Новости в РПЦ рассказал, что Смирнова вновь госпитализировали.Протоиерей Димитрий Смирнов – правнук священномученика Василия Смирнова - родился в Москве 7 марта 1951 года. По данным сайта РПЦ, Смирнов экстерном окончил Московскую духовную семинарию и после - академию. Служил священником в столице. В 2003-2013 годах возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями.С 2013 по 2020 год - председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. С 25 августа освобожден от должности, став почетным председателем.
https://radiosputnik.ria.ru/20201021/smirnov-1580775822.html
https://ria.ru/20201021/smirnov-1580773832.html
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умер протоиерей димитрий смирнов, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, протоиерей димитрий смирнов, владимир легойда, русская православная церковь

Легойда рассказал, каким человеком был протоиерей Димитрий Смирнов

11:24 21.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПротоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Дмитрий Смирнов - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Широко известный в Русской православной церкви и популярный в СМИ московский протоиерей Димитрий Смирнов "всегда говорил с любовью, даже когда на первый взгляд это звучало резко", заявил РИА Новости в среду глава cинодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Бывший председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов скончался на 70-м году жизни от хронической болезни. Он известен своими откровенными и яркими высказываниями о демографии, материнстве, воспитании детей и общественной жизни в целом.

"Отец Димитрий был человеком ярким, смелым, прямым и очень добрым. Он всегда говорил с любовью, даже когда на первый взгляд это звучало резко. Его проповеди легко ложились на сердце, его фразы стали частью нашего языка. А еще он был очень радостным. И понимающим. Нам всем будет его очень не хватать. Царствие Небесное!" - сказал Легойда.

Ранее сообщалось, что Смирнов проходит лечение после перенесенного COVID-19. О том, что протоиерей заразился COVID-19, стало известно в начале мая. Через несколько недель источник, близкий к семье священника, рассказал, что Смирнов выздоровел и "возвращается в строй". В сентябре источник РИА Новости в РПЦ рассказал, что Смирнова вновь госпитализировали.
Протоиерей Дмитрий Смирнов. Архив - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
10:47Сказано в эфире
Священник о протоиерее Смирнове: его искренне любили за острые проповедиУмер перенесший коронавирус протоиерей Димитрий Смирнов. В эфире радио Sputnik настоятель Георгиевского храма в Нахабино священник Павел Островский назвал его кончину огромной утратой для православных верующих.
Протоиерей Димитрий Смирнов – правнук священномученика Василия Смирнова - родился в Москве 7 марта 1951 года. По данным сайта РПЦ, Смирнов экстерном окончил Московскую духовную семинарию и после - академию. Служил священником в столице. В 2003-2013 годах возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями.
С 2013 по 2020 год - председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. С 25 августа освобожден от должности, став почетным председателем.
Протоиерей Дмитрий Смирнов - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
10:37Религия и мировоззрение
Названа причина смерти протоиерея Димитрия Смирнова
 
Религия и мировоззрениеУмер протоиерей Димитрий СмирновМосковский ПатриархатНовости - Религия и мировоззрениеПротоиерей Димитрий СмирновВладимир ЛегойдаРусская православная церковь
 
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