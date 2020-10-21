https://ria.ru/20201021/smirnov-1580773832.html

Названа причина смерти протоиерея Димитрия Смирнова

Причиной смерти протоиерея Димитрия Смирнова стала хроническая болезнь, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на председателя Патриаршей комиссии по... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T10:37

2020-10-21T10:37

2020-10-21T14:18

умер протоиерей димитрий смирнов

религия и мировоззрение

протоиерей димитрий смирнов

москва

федор лукьянов

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong>Причиной смерти <a href="https://ria.ru/person_Protoierejj_Dmitrijj_Smirnov/" target="_blank">протоиерея Димитрия Смирнова</a> стала хроническая болезнь, сообщает "<a href="https://www.mk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Московский комсомолец</a>" со ссылкой на председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей <a href="http://ria.ru/person_Fedor_Lukjanov/" target="_blank" data-auto="true">Федора Лукьянова</a>.По его словам, заболевание было выявлено у протоиерея давно и его смерть не связана с коронавирусом.Ранее сообщалось, что Смирнов проходит лечение после перенесенного в мае COVID-19. В августе он был освобожден от должности по состоянию здоровья, в сентябре — госпитализирован.Смирнов — правнук священномученика Василия Смирнова — родился в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 марта 1951 года. В 2003-2013 годах возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С 2013 по 2020 год был председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи.Отец Димитрий известен своими яркими, провокационными высказываниями на духовные темы. Так, например, в начале 2020 года он сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками" (церковь считает половую связь без вступления в законный брак блудом, то есть грехом. — Прим. ред.). Сам он подчеркнул, что специально использовал слово "проститутки" в отношении женщин во время обсуждения гражданского брака. Таким образом он хотел обратить внимание общественности на проблему сожительства и защитить женщин от неподобающего отношения со стороны мужчин. Смирнов пояснил, что осуждал не женщин, а "исключительно грех, причем мужчин", которые превратили женщин "в содержанок, в проституток" и не хотят жениться.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201021/smirnov-1580771316.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер протоиерей димитрий смирнов, протоиерей димитрий смирнов, москва, федор лукьянов