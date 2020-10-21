https://ria.ru/20201021/sladkov-1580763670.html
Под Оренбургом на улице Чапаева установили памятник его убийце
В Оренбургской области открыли памятник казачьему полковнику Тимофею Сладкову, который вошел в историю как "победитель Василия Чапаева" во время Гражданской... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T09:28
2020-10-21T09:28
2020-10-21T09:33
оренбургская область
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> В Оренбургской области открыли памятник казачьему полковнику Тимофею Сладкову, который вошел в историю как "победитель Василия Чапаева" во время Гражданской войны, сообщает портал <a href="https://www.ural56.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ural56.ru</a>. Монумент появился в селе Красном на улице Чапаева. С инициативой установки памятника Сладкову выступили казаки. Тимофей Сладков — участник Первой мировой и Гражданской войн, полковник Уральского казачьего войска. В сентябре 1919 года он во главе сводного отряда провел атаку на станицу Лбищенская. В результате белогвардейцы уничтожили штаб 25-й дивизии вместе с ее командиром Василием Чапаевым. После Гражданской войны он эмигрировал, умер в Париже в 1956 году. Внук Сладкова, живущий во Франции, прислал благодарственное письмо инициаторам установки монумента его деду.
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оренбургская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, общество
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
В Оренбургской области открыли памятник казачьему полковнику Тимофею Сладкову, который вошел в историю как "победитель Василия Чапаева" во время Гражданской войны, сообщает портал ural56.ru
.
Монумент появился в селе Красном на улице Чапаева. С инициативой установки памятника Сладкову выступили казаки.
Тимофей Сладков — участник Первой мировой и Гражданской войн, полковник Уральского казачьего войска. В сентябре 1919 года он во главе сводного отряда провел атаку на станицу Лбищенская. В результате белогвардейцы уничтожили штаб 25-й дивизии вместе с ее командиром Василием Чапаевым.
После Гражданской войны он эмигрировал, умер в Париже в 1956 году. Внук Сладкова, живущий во Франции, прислал благодарственное письмо инициаторам установки монумента его деду.