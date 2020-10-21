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Под Оренбургом на улице Чапаева установили памятник его убийце
В Оренбургской области открыли памятник казачьему полковнику Тимофею Сладкову, который вошел в историю как "победитель Василия Чапаева" во время Гражданской... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T09:28
2020-10-21T09:33
оренбургская область
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> В Оренбургской области открыли памятник казачьему полковнику Тимофею Сладкову, который вошел в историю как "победитель Василия Чапаева" во время Гражданской войны, сообщает портал <a href="https://www.ural56.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ural56.ru</a>. Монумент появился в селе Красном на улице Чапаева. С инициативой установки памятника Сладкову выступили казаки. Тимофей Сладков — участник Первой мировой и Гражданской войн, полковник Уральского казачьего войска. В сентябре 1919 года он во главе сводного отряда провел атаку на станицу Лбищенская. В результате белогвардейцы уничтожили штаб 25-й дивизии вместе с ее командиром Василием Чапаевым. После Гражданской войны он эмигрировал, умер в Париже в 1956 году. Внук Сладкова, живущий во Франции, прислал благодарственное письмо инициаторам установки монумента его деду.
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оренбургская область
РИА Новости
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оренбургская область, общество

Под Оренбургом на улице Чапаева установили памятник его убийце

09:28 21.10.2020 (обновлено: 09:33 21.10.2020)
 
© Фото : Первый отдел ОВКОПод Оренбургом на улице Чапаева установили памятник, победившему Чапаева, казачьему полковнику Тимофею Сладкову
Под Оренбургом на улице Чапаева установили памятник, победившему Чапаева, казачьему полковнику Тимофею Сладкову - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : Первый отдел ОВКО
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Оренбургской области открыли памятник казачьему полковнику Тимофею Сладкову, который вошел в историю как "победитель Василия Чапаева" во время Гражданской войны, сообщает портал ural56.ru.
Монумент появился в селе Красном на улице Чапаева. С инициативой установки памятника Сладкову выступили казаки.
Тимофей Сладков — участник Первой мировой и Гражданской войн, полковник Уральского казачьего войска. В сентябре 1919 года он во главе сводного отряда провел атаку на станицу Лбищенская. В результате белогвардейцы уничтожили штаб 25-й дивизии вместе с ее командиром Василием Чапаевым.
После Гражданской войны он эмигрировал, умер в Париже в 1956 году. Внук Сладкова, живущий во Франции, прислал благодарственное письмо инициаторам установки монумента его деду.
© Фото : Первый отдел ОВКОПод Оренбургом на улице Чапаева установили памятник, победившему Чапаева, казачьему полковнику Тимофею Сладкову
Под Оренбургом на улице Чапаева установили памятник, победившему Чапаева, казачьему полковнику Тимофею Сладкову - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : Первый отдел ОВКО
Под Оренбургом на улице Чапаева установили памятник, победившему Чапаева, казачьему полковнику Тимофею Сладкову
 
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Оренбургская областьОбщество
 
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