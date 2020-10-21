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https://ria.ru/20201021/siloviki-1580914742.html
СМИ: к дому Зеленского стянули силовиков из-за протестов в Киеве
Около ста силовиков стянули к району, где находятся госдачи президента Украины Владимира Зеленского и генпрокурора Ирины Венедиктовой, на фоне протестов у... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T22:53
2020-10-21T22:53
андрей антоненко
владимир зеленский
мвд украины
киев
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 21 окт – РИА Новости.</strong> Около ста силовиков стянули к району, где находятся госдачи президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> и генпрокурора <a href="http://ria.ru/person_irina-venediktova/" target="_blank" data-auto="true">Ирины Венедиктовой</a>, на фоне протестов у киевского суда, сообщает издание "<a href="https://strana.ua/" target="_blank">Страна.UA</a>".Шевченковский районный суд <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> в среду продлил меры пресечения всем троим подозреваемым в убийстве Шеремета. У здания суда протестовали сторонники одного из подозреваемых, произошли столкновения с силовиками. Правоохранители после стычек возбудили дело о препятствовании их деятельности.В декабре 2019 года глава <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МВД Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Arsen_Avakov/" target="_blank" data-auto="true">Арсен Аваков</a> заявил, что задержаны трое подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны по меньшей мере пять человек, среди них участники военной операции в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>.Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Позже адвокат одного из подозреваемых <a href="http://ria.ru/person_andrey-antonenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Антоненко</a> Леонид Маслов сообщил о смене формулировки подозрения, согласно которой организаторами убийства считаются неустановленные лица, которые действовали по личным мотивам. Позже адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около 10 лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
https://ria.ru/20201021/raskolniki-1580716154.html
https://ria.ru/20201020/zelenskiy-1580657752.html
https://ria.ru/20201020/zelenskiy-1580525332.html
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андрей антоненко, владимир зеленский, мвд украины, киев, украина, в мире

СМИ: к дому Зеленского стянули силовиков из-за протестов в Киеве

22:53 21.10.2020
 
© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 21 окт – РИА Новости. Около ста силовиков стянули к району, где находятся госдачи президента Украины Владимира Зеленского и генпрокурора Ирины Венедиктовой, на фоне протестов у киевского суда, сообщает издание "Страна.UA".
Шевченковский районный суд Киева в среду продлил меры пресечения всем троим подозреваемым в убийстве Шеремета. У здания суда протестовали сторонники одного из подозреваемых, произошли столкновения с силовиками. Правоохранители после стычек возбудили дело о препятствовании их деятельности.
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"У въезда на территорию госдач в Конча-Заспе, где проживают президент Владимир Зеленский и генпрокурор Ирина Венедиктова, силовики готовятся к акции протеста, которую планируют провести сторонники Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета… На месте собралось около сотни солдат Нацгвардии и несколько десятков полицейских. Самих активистов возле госдач пока не много", - пишет издание.

В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что задержаны трое подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны по меньшей мере пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе.
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Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Позже адвокат одного из подозреваемых Андрея Антоненко Леонид Маслов сообщил о смене формулировки подозрения, согласно которой организаторами убийства считаются неустановленные лица, которые действовали по личным мотивам. Позже адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около 10 лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
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