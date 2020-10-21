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Кузнецова предложила создать ежегодный День школьника в регионах
Праздник День школьника можно создать на региональном или федеральном уровне, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова, подчеркнув, что... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:43
2020-10-21T13:43
анна кузнецова
ульяновская область
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Праздник День школьника можно создать на региональном или федеральном уровне, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a>, подчеркнув, что детский совет единогласно поддержал эту идею.Она уточнила, что данный праздник проводится в <a href="http://ria.ru/location_Uljanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновской области</a> 8 октября. По словам Кузнецовой, аппарат связался с уполномоченным в регионе и поинтересовался его проведением.Кузнецова заявила, что провела опрос в детском совете, куда входит несколько сотен несовершеннолетних разных регионов РФ. По ее словам, ребята поддержали эту идею.Уполномоченный также отметила, что аналогичная ситуация была с Днём отца, теперь же, по ее словам, уже 20 регионов отмечают этот праздник в один день.
https://ria.ru/20201021/otdykh-1580780426.html
https://ria.ru/20201020/deti-1580702242.html
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анна кузнецова, ульяновская область, общество

Кузнецова предложила создать ежегодный День школьника в регионах

13:43 21.10.2020
 
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyПодростки в школе
Подростки в школе - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Праздник День школьника можно создать на региональном или федеральном уровне, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова, подчеркнув, что детский совет единогласно поддержал эту идею.
"Меня очень повеселила идея, я стала интересоваться, как же так. Есть День знаний - 1 сентября, но это не День школьника. Есть день самоуправления, но это тоже другое. А вот Дня школьника, оказалось, нет... Я думаю, что мы сейчас практически с ней вышли (с инициативой учредить). Мы общаемся с нашим детским советом. Сейчас мы с ними продумаем о вариантах проведения", - сказала омбудсмен журналистам.
Она уточнила, что данный праздник проводится в Ульяновской области 8 октября. По словам Кузнецовой, аппарат связался с уполномоченным в регионе и поинтересовался его проведением.
Кузнецова заявила, что провела опрос в детском совете, куда входит несколько сотен несовершеннолетних разных регионов РФ. По ее словам, ребята поддержали эту идею.
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"Детям история нравится, проводятся мероприятия, мастер-классы, они что-то делают, встречаются, празднуют. Вариантов множество... ни одного сомнения, что нужен День школьника, я не услышала. Я считаю, что если есть такой живой отклик от ребят, нужно к ним как минимум прислушаться", - добавила омбудсмен.
Уполномоченный также отметила, что аналогичная ситуация была с Днём отца, теперь же, по ее словам, уже 20 регионов отмечают этот праздник в один день.
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Анна КузнецоваУльяновская областьОбщество
 
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