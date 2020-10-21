https://ria.ru/20201021/shkolnik-1580816456.html

Кузнецова предложила создать ежегодный День школьника в регионах

Праздник День школьника можно создать на региональном или федеральном уровне, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова, подчеркнув, что... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T13:43

2020-10-21T13:43

2020-10-21T13:43

анна кузнецова

ульяновская область

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Праздник День школьника можно создать на региональном или федеральном уровне, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a>, подчеркнув, что детский совет единогласно поддержал эту идею.Она уточнила, что данный праздник проводится в <a href="http://ria.ru/location_Uljanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновской области</a> 8 октября. По словам Кузнецовой, аппарат связался с уполномоченным в регионе и поинтересовался его проведением.Кузнецова заявила, что провела опрос в детском совете, куда входит несколько сотен несовершеннолетних разных регионов РФ. По ее словам, ребята поддержали эту идею.Уполномоченный также отметила, что аналогичная ситуация была с Днём отца, теперь же, по ее словам, уже 20 регионов отмечают этот праздник в один день.

https://ria.ru/20201021/otdykh-1580780426.html

https://ria.ru/20201020/deti-1580702242.html

ульяновская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, ульяновская область, общество