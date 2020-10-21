Кузнецова предложила создать ежегодный День школьника в регионах
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Праздник День школьника можно создать на региональном или федеральном уровне, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова, подчеркнув, что детский совет единогласно поддержал эту идею.
"Меня очень повеселила идея, я стала интересоваться, как же так. Есть День знаний - 1 сентября, но это не День школьника. Есть день самоуправления, но это тоже другое. А вот Дня школьника, оказалось, нет... Я думаю, что мы сейчас практически с ней вышли (с инициативой учредить). Мы общаемся с нашим детским советом. Сейчас мы с ними продумаем о вариантах проведения", - сказала омбудсмен журналистам.
Она уточнила, что данный праздник проводится в Ульяновской области 8 октября. По словам Кузнецовой, аппарат связался с уполномоченным в регионе и поинтересовался его проведением.
Кузнецова заявила, что провела опрос в детском совете, куда входит несколько сотен несовершеннолетних разных регионов РФ. По ее словам, ребята поддержали эту идею.
"Детям история нравится, проводятся мероприятия, мастер-классы, они что-то делают, встречаются, празднуют. Вариантов множество... ни одного сомнения, что нужен День школьника, я не услышала. Я считаю, что если есть такой живой отклик от ребят, нужно к ним как минимум прислушаться", - добавила омбудсмен.
Уполномоченный также отметила, что аналогичная ситуация была с Днём отца, теперь же, по ее словам, уже 20 регионов отмечают этот праздник в один день.