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В МЧС рассказали, как безопасно сделать селфи
Безопасное расстояние от движущегося транспорта, хищников, проводов под напряжением, а также сохранение равновесия на высоте помогут сохранить жизнь и не... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T05:05
2020-10-21T05:05
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
новосибирская область
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Безопасное расстояние от движущегося транспорта, хищников, проводов под напряжением, а также сохранение равновесия на высоте помогут сохранить жизнь и не допустить получения травм во время создания красивого селфи, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a>.Почти каждый день люди делают селфи и выкладывают их в популярные социальные сети. По словам спасателей, ради уникального снимка и популярности некоторые идут на необдуманные поступки, забывая о собственной безопасности. Специалисты <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> призывают граждан позаботиться о личной безопасности и не подвергать свою жизнь неоправданному риску ради красивой картинки, а также соблюдать ряд правил при создании селфи.Также в главке рекомендуют при создании фотоснимка помнить о равновесии. Утратив бдительность, легко потерять координацию движений и упасть, например, в воду или с обрыва.Популярностью у любителей селфи пользуются и фотографии, сделанные на большой скорости при управлении, например, автомобилем. Они отличаются динамичностью. Однако фотографы, сосредотачивая внимание на съемке, нередко забывают о правилах дорожного движения. "Параллельно с фотографированием нельзя управлять транспортным средством, заниматься экстремальными видами спорта, выполнять опасные виды работ", - отметили в пресс-службе.
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россия
москва
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, новосибирская область, общество

В МЧС рассказали, как безопасно сделать селфи

05:05 21.10.2020
 
© Depositphotos / IgorVetushkoДевушка делает селфи
Девушка делает селфи - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Depositphotos / IgorVetushko
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Безопасное расстояние от движущегося транспорта, хищников, проводов под напряжением, а также сохранение равновесия на высоте помогут сохранить жизнь и не допустить получения травм во время создания красивого селфи, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Новосибирской области.
Почти каждый день люди делают селфи и выкладывают их в популярные социальные сети. По словам спасателей, ради уникального снимка и популярности некоторые идут на необдуманные поступки, забывая о собственной безопасности. Специалисты МЧС призывают граждан позаботиться о личной безопасности и не подвергать свою жизнь неоправданному риску ради красивой картинки, а также соблюдать ряд правил при создании селфи.
"Убедитесь, что вы находитесь на безопасном расстоянии от движущегося транспорта, хищников, проводов под напряжением. Не держите в руках объекты, представляющие опасность, такие, как острые предметы и оружие, работающие электроприборы, строительные инструменты, источники открытого огня", - советуют специалисты.
Также в главке рекомендуют при создании фотоснимка помнить о равновесии. Утратив бдительность, легко потерять координацию движений и упасть, например, в воду или с обрыва.
"Особенной популярностью в последнее время пользуются селфи, сделанные на высоте. Головокружительные пейзажи – это не только красиво, но и опасно. Необходимо опираться на объекты и конструкции, которые надежно закреплены", - добавляют в ведомстве.
Популярностью у любителей селфи пользуются и фотографии, сделанные на большой скорости при управлении, например, автомобилем. Они отличаются динамичностью. Однако фотографы, сосредотачивая внимание на съемке, нередко забывают о правилах дорожного движения. "Параллельно с фотографированием нельзя управлять транспортным средством, заниматься экстремальными видами спорта, выполнять опасные виды работ", - отметили в пресс-службе.
Камин - РИА Новости, 1920, 02.01.2019
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваНовосибирская областьОбщество
 
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