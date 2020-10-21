https://ria.ru/20201021/selfie-1580753987.html

В МЧС рассказали, как безопасно сделать селфи

Безопасное расстояние от движущегося транспорта, хищников, проводов под напряжением, а также сохранение равновесия на высоте помогут сохранить жизнь и не... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T05:05

2020-10-21T05:05

2020-10-21T05:05

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

новосибирская область

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Безопасное расстояние от движущегося транспорта, хищников, проводов под напряжением, а также сохранение равновесия на высоте помогут сохранить жизнь и не допустить получения травм во время создания красивого селфи, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a>.Почти каждый день люди делают селфи и выкладывают их в популярные социальные сети. По словам спасателей, ради уникального снимка и популярности некоторые идут на необдуманные поступки, забывая о собственной безопасности. Специалисты <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> призывают граждан позаботиться о личной безопасности и не подвергать свою жизнь неоправданному риску ради красивой картинки, а также соблюдать ряд правил при создании селфи.Также в главке рекомендуют при создании фотоснимка помнить о равновесии. Утратив бдительность, легко потерять координацию движений и упасть, например, в воду или с обрыва.Популярностью у любителей селфи пользуются и фотографии, сделанные на большой скорости при управлении, например, автомобилем. Они отличаются динамичностью. Однако фотографы, сосредотачивая внимание на съемке, нередко забывают о правилах дорожного движения. "Параллельно с фотографированием нельзя управлять транспортным средством, заниматься экстремальными видами спорта, выполнять опасные виды работ", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20190102/1548991090.html

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россия

москва

новосибирская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, новосибирская область, общество