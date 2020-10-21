https://ria.ru/20201021/seks-uslugi-1580814703.html

Жители Чувашии в течение 13 лет вовлекали подростков в секс-бизнес

Шестеро жителей Чувашии, организовавшие бизнес по оказанию секс-услуг и вовлекшие в него несовершеннолетних, пойдут под суд, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T13:39

2020-10-21T13:39

2020-10-21T13:39

чебоксары

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт — РИА Новости.</strong> Шестеро жителей Чувашии, организовавшие бизнес по оказанию секс-услуг и вовлекшие в него несовершеннолетних, пойдут под суд, сообщает СУСК РФ по региону.По версии следствия, 41-летний мужчина создал преступную группу, организовав занятие проституцией на территории <a href="http://ria.ru/location_Cheboksary/" target="_blank" data-auto="true">Чебоксар</a>. С апреля 2006 года по октябрь 2019 года он и его пятеро сообщников вовлекли в этот незаконный бизнес не менее 50 жительниц республики и соседнего региона в возрасте от 15 до 47 лет. Услуги сексуального характера оказывались с выездом по месту жительства клиентов, а также в гостиницы и сауны. При этом 11 девушек, в том числе 4 несовершеннолетние, были вовлечены в занятие проституцией обманным путем: в случае отказа на них оказывалось моральное и физическое давление, применялось насилие, угрожали расправой. Кроме того, 27-летнему мужчине предъявлено обвинение за секс с двумя девушками из числа проституток, заведомо для него не достигших 16-летнего возраста.

чебоксары

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чебоксары, происшествия