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Жители Чувашии в течение 13 лет вовлекали подростков в секс-бизнес
Шестеро жителей Чувашии, организовавшие бизнес по оказанию секс-услуг и вовлекшие в него несовершеннолетних, пойдут под суд, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:39
2020-10-21T13:39
чебоксары
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт — РИА Новости.</strong> Шестеро жителей Чувашии, организовавшие бизнес по оказанию секс-услуг и вовлекшие в него несовершеннолетних, пойдут под суд, сообщает СУСК РФ по региону.По версии следствия, 41-летний мужчина создал преступную группу, организовав занятие проституцией на территории <a href="http://ria.ru/location_Cheboksary/" target="_blank" data-auto="true">Чебоксар</a>. С апреля 2006 года по октябрь 2019 года он и его пятеро сообщников вовлекли в этот незаконный бизнес не менее 50 жительниц республики и соседнего региона в возрасте от 15 до 47 лет. Услуги сексуального характера оказывались с выездом по месту жительства клиентов, а также в гостиницы и сауны. При этом 11 девушек, в том числе 4 несовершеннолетние, были вовлечены в занятие проституцией обманным путем: в случае отказа на них оказывалось моральное и физическое давление, применялось насилие, угрожали расправой. Кроме того, 27-летнему мужчине предъявлено обвинение за секс с двумя девушками из числа проституток, заведомо для него не достигших 16-летнего возраста.
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РИА Новости
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чебоксары, происшествия

Жители Чувашии в течение 13 лет вовлекали подростков в секс-бизнес

13:39 21.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт — РИА Новости. Шестеро жителей Чувашии, организовавшие бизнес по оказанию секс-услуг и вовлекшие в него несовершеннолетних, пойдут под суд, сообщает СУСК РФ по региону.
По версии следствия, 41-летний мужчина создал преступную группу, организовав занятие проституцией на территории Чебоксар. С апреля 2006 года по октябрь 2019 года он и его пятеро сообщников вовлекли в этот незаконный бизнес не менее 50 жительниц республики и соседнего региона в возрасте от 15 до 47 лет. Услуги сексуального характера оказывались с выездом по месту жительства клиентов, а также в гостиницы и сауны. При этом 11 девушек, в том числе 4 несовершеннолетние, были вовлечены в занятие проституцией обманным путем: в случае отказа на них оказывалось моральное и физическое давление, применялось насилие, угрожали расправой. Кроме того, 27-летнему мужчине предъявлено обвинение за секс с двумя девушками из числа проституток, заведомо для него не достигших 16-летнего возраста.
"По ходатайству следователя в отношении руководителя организованной преступной группы, его 27-летнего сообщника и 32-летней сообщницы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальным злоумышленникам на период следствия избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Московский районный суд города Чебоксары", - говорится в сообщении.
 
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