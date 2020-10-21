Жители Чувашии в течение 13 лет вовлекали подростков в секс-бизнес
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт — РИА Новости. Шестеро жителей Чувашии, организовавшие бизнес по оказанию секс-услуг и вовлекшие в него несовершеннолетних, пойдут под суд, сообщает СУСК РФ по региону.
По версии следствия, 41-летний мужчина создал преступную группу, организовав занятие проституцией на территории Чебоксар. С апреля 2006 года по октябрь 2019 года он и его пятеро сообщников вовлекли в этот незаконный бизнес не менее 50 жительниц республики и соседнего региона в возрасте от 15 до 47 лет. Услуги сексуального характера оказывались с выездом по месту жительства клиентов, а также в гостиницы и сауны. При этом 11 девушек, в том числе 4 несовершеннолетние, были вовлечены в занятие проституцией обманным путем: в случае отказа на них оказывалось моральное и физическое давление, применялось насилие, угрожали расправой. Кроме того, 27-летнему мужчине предъявлено обвинение за секс с двумя девушками из числа проституток, заведомо для него не достигших 16-летнего возраста.
"По ходатайству следователя в отношении руководителя организованной преступной группы, его 27-летнего сообщника и 32-летней сообщницы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальным злоумышленникам на период следствия избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Московский районный суд города Чебоксары", - говорится в сообщении.