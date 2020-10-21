https://ria.ru/20201021/sekret-1580856618.html

Девушка раскрыла неприятный секрет парня из-за его рассеянности

Пользовательница Reddit рассказала, что решила расстаться с парнем, с которым встречалась четыре года, после того, как случайно воспользовалась его телефоном. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T16:42

2020-10-21T16:42

2020-10-21T16:50

reddit

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Пользовательница <a href="http://ria.ru/organization_reddit/" target="_blank" data-auto="true">Reddit</a> <a href="https://www.reddit.com/r/relationship_advice/comments/jf1zcv/i_found_my_boyfriends_secret_snapchat_i_need_to/" target="_blank">рассказала</a>, что решила расстаться с парнем, с которым встречалась четыре года, после того, как случайно воспользовалась его телефоном.Мужчина забыл смартфон у нее в машине, и она позвонила его коллегам, чтобы сообщить им о ситуации. После этого она увидела у него приложение Snapchat, хотя он утверждал, что не пользуется соцсетями.Она открыла приложение и увидела, что ее молодой человек активно переписывался с двумя девушками на протяжении последних трех месяцев. Он активно флиртовал с ними.Девушка выяснила, что собеседницы ее возлюбленного — это его коллеги. Одна из них работала официанткой и уехала два месяца назад, а другая — бармен, которая периодически угощает его напитками. Девушка связалась с ними, и те утверждали, что между ними и ее парнем ничего не было, и вся их переписка — это шутливые дружеские сообщения.При этом пользовательница Reddit отметила, что их отношения переживали разные взлеты и падения, но этот инцидент она считает поводом для расставания даже в том случае, если между ее парнем и этими девушками ничего не было.

https://ria.ru/20201015/surprise-1579982467.html

https://ria.ru/20200924/izmena-1577720335.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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