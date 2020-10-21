https://ria.ru/20201021/sanktsii-1580913300.html

Европарламент призвал как можно скорее ввести санкции против Лукашенко

Депутаты Европарламента приняли в среду рекомендации для Евросоюза по пересмотру отношений с Белоруссией, призвав, в частности, как можно скорее ввести санкции... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T22:33

2020-10-21T22:33

2020-10-21T22:37

протесты в белоруссии

европарламент

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 окт - РИА Новости.</strong> Депутаты Европарламента приняли в среду рекомендации для <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> по пересмотру отношений с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a>, призвав, в частности, как можно скорее ввести санкции против президента страны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>.За рекомендации проголосовали 602 депутата, 44 выступили против, 44 воздержались.В частности, депутаты призвали "без промедления ввести санкции, согласованные главами МИД и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sovet/" target="_blank" data-auto="true">Европейским советом</a>, направленные против значительной группы лиц и предусматривающие замораживание активов и запрет на поездки", включив в эти списки Лукашенко.При этом депутаты считают, что "после окончания действующего президентского срока Александра Лукашенко 5 ноября 2020 года, он более не будет легитимным президентом".В <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank">Европарламенте </a>утверждают, что независимые соцопросы свидетельствуют о победе <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a>, поэтому именно она "является избранным президентом в главах белорусского народа".Поэтому Европарламент признает созданный по инициативе Тихановской координационный совет "легитимным представителем народа, требующего демократических перемен и свободу в Белоруссии".Европарламент также утверждает, что ЕС должен приостановить переговоры о приоритетах партнерства ЕС и Белоруссии до проведения новых свободных президентских выборов.Рекомендации Европарламента не являются обязательным для выполнения другими европейскими институтами, но <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссия</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropejjskogo_sojuza/" target="_blank" data-auto="true">Совет ЕС</a> должны прислушиваться к ним.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии. <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюссель</a> ввел 2 октября индивидуальные допсанкции в отношении 40 белорусских граждан, причастных, по мнению Евросоюза, к насилию в отношении участников акций протеста, а также к фальсификации итогов голосования. Лукашенко в санкционные списки ЕС включен не был. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html

https://ria.ru/20201020/lukashenko-1580674152.html

https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире