Медведчук призвал руководство Украины снять санкции против России

"Санкции надо снимать. Это движение однозначно должно быть двусторонним, потому что мы помним историю этих санкций, они были введены Россией как ответные санкции после присоединения Украины к санкциям ЕС в отношении РФ. В любом случае РФ не может пойти на такой односторонний шаг снятия санкций с определенного количества предприятий. Надо сегодня готовиться к тому, что эти санкции будут сниматься с двух сторон", - сказал Медведчук, выступая по видеосвязи в ходе круглого стола, посвящённого вопросам торгово-экономического сотрудничества РФ и Украины.