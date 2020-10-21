Медведчук призвал руководство Украины снять санкции против России
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украина должна со своей стороны пойти на частичное снятие санкций в отношении России в ответ на аналогичный шаг Москвы, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею премьер-министра Михаила Мишустина разрешить поставки в РФ с ряда украинских промпредприятий, в частности компании "Брацлав", Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонно-тарного комбината. Как уточнил Минпромторг, речь идет о конкретной номенклатуре данных производителей. Глава российского кабмина также выразил надежду, что Украина зеркально отреагирует на этот шаг.
"Санкции надо снимать. Это движение однозначно должно быть двусторонним, потому что мы помним историю этих санкций, они были введены Россией как ответные санкции после присоединения Украины к санкциям ЕС в отношении РФ. В любом случае РФ не может пойти на такой односторонний шаг снятия санкций с определенного количества предприятий. Надо сегодня готовиться к тому, что эти санкции будут сниматься с двух сторон", - сказал Медведчук, выступая по видеосвязи в ходе круглого стола, посвящённого вопросам торгово-экономического сотрудничества РФ и Украины.