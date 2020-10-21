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В Кремле прокомментировали новые санкции против "Северного потока — 2"
Новые санкции США против "Северного потока" являются продолжением недружественной и деструктивной линии рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона, сообщил... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:49
2020-10-21T12:53
россия
санкции сша против "северного потока — 2"
северный поток — 2
дмитрий песков
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Новые санкции <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> против "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok/" target="_blank" data-auto="true">Северного потока</a>" являются продолжением недружественной и деструктивной линии рейдерской конкуренции со стороны <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."В целом, достаточно недружественная деструктивная линия по постоянному ведению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики. К сожалению, это уже стало неотъемлемой частью несправедливой конкуренции на самом деле, ничем не прикрытой, рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона. Не первый год уже, к сожалению, эта деструктивная линия продолжается и, конечно же, она наносит вред нашим двусторонним отношениям", - сказал Песков журналистам.
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россия
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россия, санкции сша против "северного потока — 2", северный поток — 2, дмитрий песков, сша, в мире

В Кремле прокомментировали новые санкции против "Северного потока — 2"

12:49 21.10.2020 (обновлено: 12:53 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Новые санкции США против "Северного потока" являются продолжением недружественной и деструктивной линии рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В целом, достаточно недружественная деструктивная линия по постоянному ведению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики. К сожалению, это уже стало неотъемлемой частью несправедливой конкуренции на самом деле, ничем не прикрытой, рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона. Не первый год уже, к сожалению, эта деструктивная линия продолжается и, конечно же, она наносит вред нашим двусторонним отношениям", - сказал Песков журналистам.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияСанкции США против "Северного потока — 2"Северный поток — 2Дмитрий ПесковСШАВ мире
 
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