https://ria.ru/20201021/sanktsii-1580804172.html

В Кремле прокомментировали новые санкции против "Северного потока — 2"

Новые санкции США против "Северного потока" являются продолжением недружественной и деструктивной линии рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона, сообщил... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T12:49

2020-10-21T12:49

2020-10-21T12:53

россия

санкции сша против "северного потока — 2"

северный поток — 2

дмитрий песков

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Новые санкции <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> против "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok/" target="_blank" data-auto="true">Северного потока</a>" являются продолжением недружественной и деструктивной линии рейдерской конкуренции со стороны <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."В целом, достаточно недружественная деструктивная линия по постоянному ведению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики. К сожалению, это уже стало неотъемлемой частью несправедливой конкуренции на самом деле, ничем не прикрытой, рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона. Не первый год уже, к сожалению, эта деструктивная линия продолжается и, конечно же, она наносит вред нашим двусторонним отношениям", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкции сша против "северного потока — 2", северный поток — 2, дмитрий песков, сша, в мире