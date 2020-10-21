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На юго-западе Москвы нашли тело школьника, сообщил источник
Десятиклассник совершил самоубийство на юго-западе Москвы, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T11:57
2020-10-21T11:57
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Десятиклассник совершил самоубийство на юго-западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По информации собеседника агентства, накануне в полицию поступило сообщение о том, что у дома 20 по улице Большая Черемушкинская обнаружено тело ребенка.Предсмертной записки не обнаружено. Со слов отца, ребенок замкнулся после смерти матери семь лет назад, в 2015 году провел три недели в Детской психиатрической больнице.Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение несовершеннолетнего до самоубийства).
https://ria.ru/20201020/suitsid-1580630456.html
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москва, происшествия

На юго-западе Москвы нашли тело школьника, сообщил источник

11:57 21.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Десятиклассник совершил самоубийство на юго-западе Москвы, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, накануне в полицию поступило сообщение о том, что у дома 20 по улице Большая Черемушкинская обнаружено тело ребенка.
"Предварительно, речь идет о самоубийстве, до которого школьника довел неизвестный", - пояснил он.
Предсмертной записки не обнаружено. Со слов отца, ребенок замкнулся после смерти матери семь лет назад, в 2015 году провел три недели в Детской психиатрической больнице.
Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение несовершеннолетнего до самоубийства).
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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Источник: в Москве студент МАИ совершил самоубийство в общежитии
 
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