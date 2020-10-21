https://ria.ru/20201021/samoubiystvo-1580791297.html

На юго-западе Москвы нашли тело школьника, сообщил источник

Десятиклассник совершил самоубийство на юго-западе Москвы, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T11:57

2020-10-21T11:57

2020-10-21T11:57

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Десятиклассник совершил самоубийство на юго-западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По информации собеседника агентства, накануне в полицию поступило сообщение о том, что у дома 20 по улице Большая Черемушкинская обнаружено тело ребенка.Предсмертной записки не обнаружено. Со слов отца, ребенок замкнулся после смерти матери семь лет назад, в 2015 году провел три недели в Детской психиатрической больнице.Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение несовершеннолетнего до самоубийства).

https://ria.ru/20201020/suitsid-1580630456.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия