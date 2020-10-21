https://ria.ru/20201021/samolety-1580915288.html

США хотят подарить Болгарии два списанных истребителя F-16

Администрация США планирует безвозмездно предоставить вооруженным силам Болгарии два списанных истребителя F-16, сообщает газета "24 часа" со ссылкой на... РИА Новости, 21.10.2020

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2020-10-21T22:59

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f-16

софия (город)

сша

болгария

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Администрация США планирует безвозмездно предоставить вооруженным силам Болгарии два списанных истребителя <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a>, сообщает газета "<a href="https://www.24chasa.bg/" target="_blank">24 часа</a>" со ссылкой на американское посольство в Софии.Дипмиссия США в свою очередь ссылается на помощника госсекретаря по политическим и военным вопросам Кларка Купера, который в среду посетил две базы болгарских ВВС.В посольстве сообщили, что передача выведенных из эксплуатации истребителей Болгарии состоится после одобрения этой инициативы в конгрессе США. Американские военные рассчитывают, что их болгарские коллеги смогут использовать подаренные самолеты в качестве пособия для обучения и общего знакомства с техникой.Болгария заключила с США контракт на приобретение восьми истребителей F-16 Block 70 стоимостью 1,26 миллиарда долларов. В сентябре сообщалось, что София намерена дополнительно приобрести еще восемь истребителей F-16.Сообщалось, что Болгария получит первый истребитель к середине 2023 года, еще четыре самолета будут доставлены до конца этого года, а оставшиеся в первом квартале 2024 года. Самолеты должны быть готовы к применению в боевых условиях не позднее чем через пять лет после вступления в силу контракта.

https://radiosputnik.ria.ru/20201012/bolgariya-1579453125.html

https://ria.ru/20200925/borisov-1577784320.html

софия (город)

сша

болгария

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

f-16, софия (город), сша, болгария, в мире