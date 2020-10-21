США хотят подарить Болгарии два списанных истребителя F-16
22:59 21.10.2020 (обновлено: 23:07 21.10.2020)
Дипмиссия США в свою очередь ссылается на помощника госсекретаря по политическим и военным вопросам Кларка Купера, который в среду посетил две базы болгарских ВВС.
12 октября, 17:33Сказано в эфиреЭксперт: меня веселит идея болгар, что мы "шпионим" в их военной областиРоссия высылает двух болгарских дипломатов из-за ситуации с торгпредством. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев, болгарская сторона пытается подчеркнуть атлантическую солидарность, российская – отвечает зеркально на эти действия.
В посольстве сообщили, что передача выведенных из эксплуатации истребителей Болгарии состоится после одобрения этой инициативы в конгрессе США. Американские военные рассчитывают, что их болгарские коллеги смогут использовать подаренные самолеты в качестве пособия для обучения и общего знакомства с техникой.
Болгария заключила с США контракт на приобретение восьми истребителей F-16 Block 70 стоимостью 1,26 миллиарда долларов. В сентябре сообщалось, что София намерена дополнительно приобрести еще восемь истребителей F-16.
Сообщалось, что Болгария получит первый истребитель к середине 2023 года, еще четыре самолета будут доставлены до конца этого года, а оставшиеся в первом квартале 2024 года. Самолеты должны быть готовы к применению в боевых условиях не позднее чем через пять лет после вступления в силу контракта.
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