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США хотят подарить Болгарии два списанных истребителя F-16
Администрация США планирует безвозмездно предоставить вооруженным силам Болгарии два списанных истребителя F-16, сообщает газета "24 часа" со ссылкой на... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T22:59
2020-10-21T23:07
f-16
софия (город)
сша
болгария
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Администрация США планирует безвозмездно предоставить вооруженным силам Болгарии два списанных истребителя <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a>, сообщает газета "<a href="https://www.24chasa.bg/" target="_blank">24 часа</a>" со ссылкой на американское посольство в Софии.Дипмиссия США в свою очередь ссылается на помощника госсекретаря по политическим и военным вопросам Кларка Купера, который в среду посетил две базы болгарских ВВС.В посольстве сообщили, что передача выведенных из эксплуатации истребителей Болгарии состоится после одобрения этой инициативы в конгрессе США. Американские военные рассчитывают, что их болгарские коллеги смогут использовать подаренные самолеты в качестве пособия для обучения и общего знакомства с техникой.Болгария заключила с США контракт на приобретение восьми истребителей F-16 Block 70 стоимостью 1,26 миллиарда долларов. В сентябре сообщалось, что София намерена дополнительно приобрести еще восемь истребителей F-16.Сообщалось, что Болгария получит первый истребитель к середине 2023 года, еще четыре самолета будут доставлены до конца этого года, а оставшиеся в первом квартале 2024 года. Самолеты должны быть готовы к применению в боевых условиях не позднее чем через пять лет после вступления в силу контракта.
https://radiosputnik.ria.ru/20201012/bolgariya-1579453125.html
https://ria.ru/20200925/borisov-1577784320.html
софия (город)
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f-16, софия (город), сша, болгария, в мире

США хотят подарить Болгарии два списанных истребителя F-16

22:59 21.10.2020 (обновлено: 23:07 21.10.2020)
 
© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребители ВВС США F-16 над территорией Ирака
Истребители ВВС США F-16 над территорией Ирака - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Администрация США планирует безвозмездно предоставить вооруженным силам Болгарии два списанных истребителя F-16, сообщает газета "24 часа" со ссылкой на американское посольство в Софии.
Дипмиссия США в свою очередь ссылается на помощника госсекретаря по политическим и военным вопросам Кларка Купера, который в среду посетил две базы болгарских ВВС.
Посольство Республики Болгария в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 17:33Сказано в эфире
Эксперт: меня веселит идея болгар, что мы "шпионим" в их военной областиРоссия высылает двух болгарских дипломатов из-за ситуации с торгпредством. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев, болгарская сторона пытается подчеркнуть атлантическую солидарность, российская – отвечает зеркально на эти действия.
В посольстве сообщили, что передача выведенных из эксплуатации истребителей Болгарии состоится после одобрения этой инициативы в конгрессе США. Американские военные рассчитывают, что их болгарские коллеги смогут использовать подаренные самолеты в качестве пособия для обучения и общего знакомства с техникой.
Болгария заключила с США контракт на приобретение восьми истребителей F-16 Block 70 стоимостью 1,26 миллиарда долларов. В сентябре сообщалось, что София намерена дополнительно приобрести еще восемь истребителей F-16.
Сообщалось, что Болгария получит первый истребитель к середине 2023 года, еще четыре самолета будут доставлены до конца этого года, а оставшиеся в первом квартале 2024 года. Самолеты должны быть готовы к применению в боевых условиях не позднее чем через пять лет после вступления в силу контракта.
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F-16София (город)СШАБолгарияВ мире
 
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