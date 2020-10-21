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Туризм
https://ria.ru/20201021/samolet-1580515337.html
Эксперт рассказал, как обезопасить ручную кладь в самолете от COVID-19
Эксперт рассказал, что стоит всегда носить с собой, чтобы обезопасить от коронавируса ручную кладь на борту самолета, сообщает Express. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T03:11
2020-10-21T03:21
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. </strong>Эксперт рассказал, что стоит всегда носить с собой, чтобы обезопасить от коронавируса ручную кладь на борту самолета, <a href="https://www.express.co.uk/travel/articles/1349066/hand-luggage-travel-coronavirus-cleaning-disinfectant-holiday-expert-advice" target="_blank">сообщает</a> Express.Власти Великобритании предупредили путешественников, что стоит все вещи сдавать в багаж и, по возможности, минимизировать ручную кладь, так как это ускорит посадку и высадку и сведет к минимуму риск передачи инфекции.Однако для некоторых людей полет без ручной клади – неприемлемый вариант. “Возможно, тогда вам будет полезно взять с собой небольшой флакон дезинфицирующего спрея, чтобы использовать его для ручной клади, дорожного пледа или подушки”, — посоветовал генеральный директор британской сети прачечных и химчисток.По его словам, важно, чтобы этот флакон был объемом не более 100 миллилитров, тогда его позволят взять с собой в салон самолета. Он также пригодится для очистки любых зон отдыха, столов. “Будьте бдительны при использовании ваших дорожной подушки и пледа, так как эти предметы тесно соприкасаются с вашим лицом, — сказал эксперт. — Перед поездкой убедитесь, что вы их постирали в горячей воде с помощью безопасного дезинфицирующего средства".Также он посоветовал, не использовать дорожную подушку и плед вне самолета или аэропорта, это снижает риск их контакта с вирусом.Путешественники также должны знать, как лучше всего чистить свой чемодан, поскольку COVID-19, как оказалось, дольше сохраняется на твердых поверхностях."Обрызгайте свой чемодан дезинфицирующим средством, не смывая его. Если внешняя часть –это ткань, обильно обработайте ее и дайте спрею впитаться, — посоветовал эксперт. – Для пластика можно использовать чистую тряпку, чтобы нанести раствор. Не забудьте обработать и ручки".
https://ria.ru/20201017/perelety-1580159169.html
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, авиакомпании, самолеты, новости - туризм, великобритания

Эксперт рассказал, как обезопасить ручную кладь в самолете от COVID-19

03:11 21.10.2020 (обновлено: 03:21 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПассажиры в международном аэропорту "Казань"
Пассажиры в международном аэропорту Казань - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Эксперт рассказал, что стоит всегда носить с собой, чтобы обезопасить от коронавируса ручную кладь на борту самолета, сообщает Express.
Власти Великобритании предупредили путешественников, что стоит все вещи сдавать в багаж и, по возможности, минимизировать ручную кладь, так как это ускорит посадку и высадку и сведет к минимуму риск передачи инфекции.
Однако для некоторых людей полет без ручной клади – неприемлемый вариант. “Возможно, тогда вам будет полезно взять с собой небольшой флакон дезинфицирующего спрея, чтобы использовать его для ручной клади, дорожного пледа или подушки”, — посоветовал генеральный директор британской сети прачечных и химчисток.
По его словам, важно, чтобы этот флакон был объемом не более 100 миллилитров, тогда его позволят взять с собой в салон самолета. Он также пригодится для очистки любых зон отдыха, столов.
“Будьте бдительны при использовании ваших дорожной подушки и пледа, так как эти предметы тесно соприкасаются с вашим лицом, — сказал эксперт. — Перед поездкой убедитесь, что вы их постирали в горячей воде с помощью безопасного дезинфицирующего средства".
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Названы способы обезопасить себя от коронавируса в аэропорту и в самолете
Также он посоветовал, не использовать дорожную подушку и плед вне самолета или аэропорта, это снижает риск их контакта с вирусом.
Путешественники также должны знать, как лучше всего чистить свой чемодан, поскольку COVID-19, как оказалось, дольше сохраняется на твердых поверхностях.
"Обрызгайте свой чемодан дезинфицирующим средством, не смывая его. Если внешняя часть –это ткань, обильно обработайте ее и дайте спрею впитаться, — посоветовал эксперт. – Для пластика можно использовать чистую тряпку, чтобы нанести раствор. Не забудьте обработать и ручки".
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