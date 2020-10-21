https://ria.ru/20201021/samoizolyatsiya-1580844950.html

Совфед определит в законе термин "самоизоляция"

Совет Федерации разработает изменения в действующее законодательство для определения понятий "самоизоляция" или "социальная дистанция" с тем, чтобы, с одной... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T15:50

2020-10-21T15:50

2020-10-21T15:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

валентина матвиенко

совет федерации рф

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> разработает изменения в действующее законодательство для определения понятий "самоизоляция" или "социальная дистанция" с тем, чтобы, с одной стороны, не нарушались гражданские права, а с другой - сами граждане понимали свою ответственность за выполнение этих норм, сообщила спикер Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a>."Цель этих поправок в том, чтобы соблюсти баланс между необходимыми ограничительными мерами для спасения жизни и здоровья людей и сохранить при этом права граждан. Чтобы люди понимали меру ответственности за выполнение этих норм, а с другой стороны, чтобы никому не приходило в голову принимать ненужные, избыточные ограничительные меры", - сказала она журналистам.По словам Матвиенко, также сенаторы планируют законодательно опередить, какие решения в этой сфере необходимо принимать на федеральном, а какие - на региональном и муниципальном уровнях."С одной стороны, мы должны сделать все, чтобы не узаконить те меры, которые в той или иной мере могут нарушить права граждан. А с другой - дать определение тем необходимым мерам, которые направлены на сохранение жизни и здоровья людей. Этот баланс нужно найти", - подчеркнула спикер.По ее словам, дано поручение трём комитетам заняться этой работой и представить ее промежуточные итоги к декабрю этого года.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200801/1575209347.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф