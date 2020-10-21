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https://ria.ru/20201021/samoizolyatsiya-1580844950.html
Совфед определит в законе термин "самоизоляция"
Совет Федерации разработает изменения в действующее законодательство для определения понятий "самоизоляция" или "социальная дистанция" с тем, чтобы, с одной... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:50
2020-10-21T15:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
валентина матвиенко
совет федерации рф
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> разработает изменения в действующее законодательство для определения понятий "самоизоляция" или "социальная дистанция" с тем, чтобы, с одной стороны, не нарушались гражданские права, а с другой - сами граждане понимали свою ответственность за выполнение этих норм, сообщила спикер Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a>."Цель этих поправок в том, чтобы соблюсти баланс между необходимыми ограничительными мерами для спасения жизни и здоровья людей и сохранить при этом права граждан. Чтобы люди понимали меру ответственности за выполнение этих норм, а с другой стороны, чтобы никому не приходило в голову принимать ненужные, избыточные ограничительные меры", - сказала она журналистам.По словам Матвиенко, также сенаторы планируют законодательно опередить, какие решения в этой сфере необходимо принимать на федеральном, а какие - на региональном и муниципальном уровнях."С одной стороны, мы должны сделать все, чтобы не узаконить те меры, которые в той или иной мере могут нарушить права граждан. А с другой - дать определение тем необходимым мерам, которые направлены на сохранение жизни и здоровья людей. Этот баланс нужно найти", - подчеркнула спикер.По ее словам, дано поручение трём комитетам заняться этой работой и представить ее промежуточные итоги к декабрю этого года.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф

Совфед определит в законе термин "самоизоляция"

15:50 21.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЩит с надписью "Запрещен вход в публичные места" в Москве
Щит с надписью Запрещен вход в публичные места в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Совет Федерации разработает изменения в действующее законодательство для определения понятий "самоизоляция" или "социальная дистанция" с тем, чтобы, с одной стороны, не нарушались гражданские права, а с другой - сами граждане понимали свою ответственность за выполнение этих норм, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Цель этих поправок в том, чтобы соблюсти баланс между необходимыми ограничительными мерами для спасения жизни и здоровья людей и сохранить при этом права граждан. Чтобы люди понимали меру ответственности за выполнение этих норм, а с другой стороны, чтобы никому не приходило в голову принимать ненужные, избыточные ограничительные меры", - сказала она журналистам.
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По словам Матвиенко, также сенаторы планируют законодательно опередить, какие решения в этой сфере необходимо принимать на федеральном, а какие - на региональном и муниципальном уровнях.
"С одной стороны, мы должны сделать все, чтобы не узаконить те меры, которые в той или иной мере могут нарушить права граждан. А с другой - дать определение тем необходимым мерам, которые направлены на сохранение жизни и здоровья людей. Этот баланс нужно найти", - подчеркнула спикер.
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По ее словам, дано поручение трём комитетам заняться этой работой и представить ее промежуточные итоги к декабрю этого года.
"Окончательные сроки мы не установили, торопиться здесь нет оснований", - сказала Матвиенко.
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