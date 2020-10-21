Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20201021/rouming-1580780603.html
Россия и Белоруссия начнут тестировать новые тарифы в роуминге в ноябре
Операторы связи России и Белоруссии с 1 ноября в тестовом режиме перейдут на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизится до 1,5 центов за минуту РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T11:10
2020-10-21T11:57
союзное государство
россия
алексей оверчук
белоруссия
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156080/40/1560804018_0:137:3398:2048_1400x0_80_0_0_5f1a40413766e53d84da9234fafc1bac.jpg
<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Операторы связи <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> и <a href="https://ria.ru/location_Belarus">Белоруссии</a> с 1 ноября в тестовом режиме перейдут на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизится до 1,5 центов за минуту с нынешних 30, что позволит многократно снизить стоимость связи для клиентов российских операторов в Белоруссии и наоборот, сообщил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук по итогам заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства.Оверчук пояснил, что ставка международного интерконнекта для роуминговых звонков снижается с 30 до 1,5 центов США за минуту. "Опытный период эксплуатации системы начнется 1 ноября и составит 2 месяца, после чего планируется перейти на постоянное применение комфортных абонентских роуминговых тарифов", - добавил он."Это позволит многократно снизить стоимость связи для пользователей российских SIM-карт, которые находятся на территории Республики Беларусь, и для белорусских SIM-карт в России, улучшив качество жизни граждан Союзного государства", - резюмировал Оверчук.Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется несколько лет. Была согласована и подписана "Дорожная карта по реализации резолюции Высшего государственного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 года по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства", а также план мероприятий совместных действий по выявлению и пресечению "фрода" (мошенничества) на сетях электросвязи России и Республики Беларусь."Дорожная карта" была утверждена министрами связи обеих стран в декабре 2019 года. В соответствии с ним плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве должна была быть отменена не позднее сентября 2020 года.Договор о создании <a href="https://ria.ru/organization_Sojuznoe_gosudarstvo" target="_blank">Союзного государства</a> России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт", в том числе предусмотрена отдельная "дорожная карта" по отмене роуминга между Белоруссией и Россией.
https://ria.ru/20200929/rouming-1577947821.html
https://ria.ru/20200913/svyaz-1577162168.html
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156080/40/1560804018_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_fab7d264f574998dc324dccb2b2b7ba2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алексей оверчук, белоруссия, технологии, экономика

Россия и Белоруссия начнут тестировать новые тарифы в роуминге в ноябре

11:10 21.10.2020 (обновлено: 11:57 21.10.2020)
 
© Кирилл КаллиниковДевушка разговаривает по мобильному телефону
Девушка разговаривает по мобильному телефону - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Операторы связи России и Белоруссии с 1 ноября в тестовом режиме перейдут на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизится до 1,5 центов за минуту с нынешних 30, что позволит многократно снизить стоимость связи для клиентов российских операторов в Белоруссии и наоборот, сообщил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук по итогам заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства.

"Мы достигли принципиальной договоренности о кардинальном снижении ставок международного интерконнекта на роуминговый трафик, снижении межоператорских роуминговых ставок и реализации комфортных абонентских роуминговых тарифов на пространстве Союзного государства", - сказал он.

Оверчук пояснил, что ставка международного интерконнекта для роуминговых звонков снижается с 30 до 1,5 центов США за минуту. "Опытный период эксплуатации системы начнется 1 ноября и составит 2 месяца, после чего планируется перейти на постоянное применение комфортных абонентских роуминговых тарифов", - добавил он.
"Это позволит многократно снизить стоимость связи для пользователей российских SIM-карт, которые находятся на территории Республики Беларусь, и для белорусских SIM-карт в России, улучшив качество жизни граждан Союзного государства", - резюмировал Оверчук.
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 15:02Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Отмена роуминга между РФ и Белоруссией активизирует контакты граждан
Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется несколько лет. Была согласована и подписана "Дорожная карта по реализации резолюции Высшего государственного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 года по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства", а также план мероприятий совместных действий по выявлению и пресечению "фрода" (мошенничества) на сетях электросвязи России и Республики Беларусь.
"Дорожная карта" была утверждена министрами связи обеих стран в декабре 2019 года. В соответствии с ним плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве должна была быть отменена не позднее сентября 2020 года.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт", в том числе предусмотрена отдельная "дорожная карта" по отмене роуминга между Белоруссией и Россией.
Девушка разговаривает по мобильному телефону - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 12:06
Россиян предупредили о повышении цен на мобильную связь
 
Союзное государствоРоссияАлексей ОверчукБелоруссияТехнологииЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38НАСА опубликовало снимки забора образцов с астероида Бенну
01:27Задержанный в США за контрабанду россиянин не обращался в консульство
01:17Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
00:59В МИД Армении назвали единственный путь решения проблемы Карабаха
00:40В США россиянина обвинили в сговоре для контрабанды электроники
00:34Бывшего замглавы Росгвардии задержали подозрению в мошенничестве
00:22Фанаты "Бэтмена" выяснили время действия нового фильма по фото со съемок
00:15В Грузии освободили 43 заложника из захваченного банка
00:11Путин в четверг выступит на заседании Валдайского клуба по видеосвязи
00:00СМИ: захватчик банка в Грузии выехал к Абхазии с тремя заложниками
23:59В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства Милейко
23:54В Петербурге продлили школьные каникулы
23:42В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без всяких условий
23:18Спецпосланник Трампа заявил, что Россия и США близки в продлению ДСНВ
23:04В Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом
23:03В США задержали мужчину, угрожавшего похитить Байдена
22:59США хотят подарить Болгарии два списанных истребителя F-16
22:53СМИ: к дому Зеленского стянули силовиков из-за протестов в Киеве
22:47Онищенко ответил на заявления о неэффективности перчаток против COVID-19
22:46Помощник Алиева назвал немецкую газету Bild желтой прессой
Лента новостейМолния