https://ria.ru/20201021/rouming-1580780603.html

Россия и Белоруссия начнут тестировать новые тарифы в роуминге в ноябре

Операторы связи России и Белоруссии с 1 ноября в тестовом режиме перейдут на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизится до 1,5 центов за минуту РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T11:10

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союзное государство

россия

алексей оверчук

белоруссия

технологии

экономика

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Операторы связи <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> и <a href="https://ria.ru/location_Belarus">Белоруссии</a> с 1 ноября в тестовом режиме перейдут на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизится до 1,5 центов за минуту с нынешних 30, что позволит многократно снизить стоимость связи для клиентов российских операторов в Белоруссии и наоборот, сообщил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук по итогам заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства.Оверчук пояснил, что ставка международного интерконнекта для роуминговых звонков снижается с 30 до 1,5 центов США за минуту. "Опытный период эксплуатации системы начнется 1 ноября и составит 2 месяца, после чего планируется перейти на постоянное применение комфортных абонентских роуминговых тарифов", - добавил он."Это позволит многократно снизить стоимость связи для пользователей российских SIM-карт, которые находятся на территории Республики Беларусь, и для белорусских SIM-карт в России, улучшив качество жизни граждан Союзного государства", - резюмировал Оверчук.Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется несколько лет. Была согласована и подписана "Дорожная карта по реализации резолюции Высшего государственного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 года по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства", а также план мероприятий совместных действий по выявлению и пресечению "фрода" (мошенничества) на сетях электросвязи России и Республики Беларусь."Дорожная карта" была утверждена министрами связи обеих стран в декабре 2019 года. В соответствии с ним плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве должна была быть отменена не позднее сентября 2020 года.Договор о создании <a href="https://ria.ru/organization_Sojuznoe_gosudarstvo" target="_blank">Союзного государства</a> России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт", в том числе предусмотрена отдельная "дорожная карта" по отмене роуминга между Белоруссией и Россией.

https://ria.ru/20200929/rouming-1577947821.html

https://ria.ru/20200913/svyaz-1577162168.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей оверчук, белоруссия, технологии, экономика