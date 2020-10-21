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https://ria.ru/20201021/rossiya-1580810086.html
Россия тоже "видит" испытания новейших вооружений США, считает эксперт
Российская спутниковая группировка обеспечивает наблюдение за испытаниями перспективных американских вооружений, как на территории США, таки и за её пределами,... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:12
2020-10-21T13:12
виктор мураховский
дмитрий песков
сша
безопасность
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Российская спутниковая группировка обеспечивает наблюдение за испытаниями перспективных американских вооружений, как на территории <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, таки и за её пределами, вывод на орбиту новых спутников расширит её возможности, заявил РИА Новости в среду член экспертного совета при коллегии ВПК РФ <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Murakhovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Мураховский</a>.Телеканал CNN со ссылкой спутниковые снимки утверждает, что Россия якобы готовится возобновить испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" на полигоне на Новой Земле. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> призвал "с большим зазором по доверию" относиться к этой публикации.Эксперт отметил, что возможности российской спутниковой разведки существенно вырастут с выводом на орбиту спутника радиолокационной разведки с локатором высокого разрешения и других аппаратов."Буревестник" – одна из новейших систем оружия. По заявлениям Минобороны РФ, представляет собой межконтинентальную крылатую ракету практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Способна нести ядерную боеголовку. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета "является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО".
https://radiosputnik.ria.ru/20201021/esper-1580764537.html
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виктор мураховский, дмитрий песков, сша, безопасность

Россия тоже "видит" испытания новейших вооружений США, считает эксперт

13:12 21.10.2020
 
© РИА Новости / Минобороны РФИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Минобороны РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российская спутниковая группировка обеспечивает наблюдение за испытаниями перспективных американских вооружений, как на территории США, таки и за её пределами, вывод на орбиту новых спутников расширит её возможности, заявил РИА Новости в среду член экспертного совета при коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.
Телеканал CNN со ссылкой спутниковые снимки утверждает, что Россия якобы готовится возобновить испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" на полигоне на Новой Земле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал "с большим зазором по доверию" относиться к этой публикации.
"Мы тоже видим американские испытания, но не так же хорошо – надо понимать, что у нас ещё пока мало изделий на орбите, которые могут этим заниматься. В принципе, мы имеем технические средства, которые позволяют нам контролировать подобного рода испытательные пуски на территории США и других регионах мира", - сказал Мураховский.
Эксперт отметил, что возможности российской спутниковой разведки существенно вырастут с выводом на орбиту спутника радиолокационной разведки с локатором высокого разрешения и других аппаратов.
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"У нас есть программа развития единой космической системы, которая будет выполнять задачи разведки и одновременно являться частью системы предупреждения о ракетном нападении. Мы должны по плану ещё вывести на орбиту спутники оптико-электронной разведки и спутники детальной радиолокационной разведки", - напомнил собеседник агентства.
"Буревестник" – одна из новейших систем оружия. По заявлениям Минобороны РФ, представляет собой межконтинентальную крылатую ракету практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Способна нести ядерную боеголовку. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета "является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО".
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