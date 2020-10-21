https://ria.ru/20201021/rossiya-1580810086.html

Россия тоже "видит" испытания новейших вооружений США, считает эксперт

Российская спутниковая группировка обеспечивает наблюдение за испытаниями перспективных американских вооружений, как на территории США, таки и за её пределами,... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T13:12

2020-10-21T13:12

2020-10-21T13:12

виктор мураховский

дмитрий песков

сша

безопасность

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Российская спутниковая группировка обеспечивает наблюдение за испытаниями перспективных американских вооружений, как на территории <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, таки и за её пределами, вывод на орбиту новых спутников расширит её возможности, заявил РИА Новости в среду член экспертного совета при коллегии ВПК РФ <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Murakhovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Мураховский</a>.Телеканал CNN со ссылкой спутниковые снимки утверждает, что Россия якобы готовится возобновить испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" на полигоне на Новой Земле. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> призвал "с большим зазором по доверию" относиться к этой публикации.Эксперт отметил, что возможности российской спутниковой разведки существенно вырастут с выводом на орбиту спутника радиолокационной разведки с локатором высокого разрешения и других аппаратов."Буревестник" – одна из новейших систем оружия. По заявлениям Минобороны РФ, представляет собой межконтинентальную крылатую ракету практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Способна нести ядерную боеголовку. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета "является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО".

https://radiosputnik.ria.ru/20201021/esper-1580764537.html

https://ria.ru/20201020/utilizatsiya-1580740171.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор мураховский, дмитрий песков, сша, безопасность