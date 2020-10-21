Россия тоже "видит" испытания новейших вооружений США, считает эксперт
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российская спутниковая группировка обеспечивает наблюдение за испытаниями перспективных американских вооружений, как на территории США, таки и за её пределами, вывод на орбиту новых спутников расширит её возможности, заявил РИА Новости в среду член экспертного совета при коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.
Телеканал CNN со ссылкой спутниковые снимки утверждает, что Россия якобы готовится возобновить испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" на полигоне на Новой Земле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал "с большим зазором по доверию" относиться к этой публикации.
"Мы тоже видим американские испытания, но не так же хорошо – надо понимать, что у нас ещё пока мало изделий на орбите, которые могут этим заниматься. В принципе, мы имеем технические средства, которые позволяют нам контролировать подобного рода испытательные пуски на территории США и других регионах мира", - сказал Мураховский.
Эксперт отметил, что возможности российской спутниковой разведки существенно вырастут с выводом на орбиту спутника радиолокационной разведки с локатором высокого разрешения и других аппаратов.
"У нас есть программа развития единой космической системы, которая будет выполнять задачи разведки и одновременно являться частью системы предупреждения о ракетном нападении. Мы должны по плану ещё вывести на орбиту спутники оптико-электронной разведки и спутники детальной радиолокационной разведки", - напомнил собеседник агентства.
"Буревестник" – одна из новейших систем оружия. По заявлениям Минобороны РФ, представляет собой межконтинентальную крылатую ракету практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Способна нести ядерную боеголовку. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета "является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО".