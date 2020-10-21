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https://ria.ru/20201021/rebenok-1580819033.html
Омбудсмен рассказала о проблемах матери, оставившей дочь у метро в Москве
Женщина, оставившая в переходе у метро ребенка, находилась в трудной жизненной ситуации, ей необходима помощь, а разлучение с ребенком не пойдет на пользу,... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T14:00
2020-10-21T14:00
ольга ярославская
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.</strong> Женщина, оставившая в переходе у метро ребенка, находилась в трудной жизненной ситуации, ей необходима помощь, а разлучение с ребенком не пойдет на пользу, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве <a href="http://ria.ru/person_-olga-yaroslavskaya/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Ярославская</a>.По информации столичной прокуратуры, 29-летняя женщина в подземном переходе у "Рязанского проспекта" отдала незнакомцу спящую в коляске годовалую дочь и ушла. В полицию о пропаже ребенка сообщила совершеннолетняя сестра девочки по отцу, указав ее приметы, и младенца нашли у бомжей. Прокуратура направила в суд иск о лишении матери родительских прав.По ее словам, "женщине необходимо помочь и найти выход из сложившейся ситуации"."Она была, я уверена, в состоянии аффекта. Вряд ли разлучение с ребенком пойдет на пользу, в первую очередь самому ребенку. Мы обсудим ситуацию с уполномоченным по правам ребенка в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, чтобы понять, как помочь этой женщине. Держим на контроле", - заключила омбудсмен.
https://ria.ru/20200916/rebenok-1577300678.html
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ольга ярославская, москва, московская область (подмосковье), происшествия

Омбудсмен рассказала о проблемах матери, оставившей дочь у метро в Москве

14:00 21.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПешеходный переход на станции метро "Китай-город" московского метрополитена во время режима самоизоляции жителей
Пешеходный переход на станции метро Китай-город московского метрополитена во время режима самоизоляции жителей - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Женщина, оставившая в переходе у метро ребенка, находилась в трудной жизненной ситуации, ей необходима помощь, а разлучение с ребенком не пойдет на пользу, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
По информации столичной прокуратуры, 29-летняя женщина в подземном переходе у "Рязанского проспекта" отдала незнакомцу спящую в коляске годовалую дочь и ушла. В полицию о пропаже ребенка сообщила совершеннолетняя сестра девочки по отцу, указав ее приметы, и младенца нашли у бомжей. Прокуратура направила в суд иск о лишении матери родительских прав.
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"Женщина не живет в Москве, она прописана в Московской области. Мать ребенка попала в трудную жизненную ситуацию: ее мужчина, отец этого ребенка, попал в СИЗО, и ей не на что стало жить. Она обратилась к родственникам мужчины, которые живут в Москве и, видимо, не нашла поддержки. Женщина в расстроенном состоянии оставила коляску возле первых попавшихся людей, быстро одумалась и вместе с родственницей мужчины обратились в полицию. Ребенка нашли, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - рассказала Ярославская.
По ее словам, "женщине необходимо помочь и найти выход из сложившейся ситуации".
"Она была, я уверена, в состоянии аффекта. Вряд ли разлучение с ребенком пойдет на пользу, в первую очередь самому ребенку. Мы обсудим ситуацию с уполномоченным по правам ребенка в Московской области, чтобы понять, как помочь этой женщине. Держим на контроле", - заключила омбудсмен.
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