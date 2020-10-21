Омбудсмен рассказала о проблемах матери, оставившей дочь у метро в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПешеходный переход на станции метро "Китай-город" московского метрополитена во время режима самоизоляции жителей
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Женщина, оставившая в переходе у метро ребенка, находилась в трудной жизненной ситуации, ей необходима помощь, а разлучение с ребенком не пойдет на пользу, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
По информации столичной прокуратуры, 29-летняя женщина в подземном переходе у "Рязанского проспекта" отдала незнакомцу спящую в коляске годовалую дочь и ушла. В полицию о пропаже ребенка сообщила совершеннолетняя сестра девочки по отцу, указав ее приметы, и младенца нашли у бомжей. Прокуратура направила в суд иск о лишении матери родительских прав.
16 сентября, 09:47В Подмосковье мать оставила новорожденного ребенка на лавочке
"Женщина не живет в Москве, она прописана в Московской области. Мать ребенка попала в трудную жизненную ситуацию: ее мужчина, отец этого ребенка, попал в СИЗО, и ей не на что стало жить. Она обратилась к родственникам мужчины, которые живут в Москве и, видимо, не нашла поддержки. Женщина в расстроенном состоянии оставила коляску возле первых попавшихся людей, быстро одумалась и вместе с родственницей мужчины обратились в полицию. Ребенка нашли, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - рассказала Ярославская.
По ее словам, "женщине необходимо помочь и найти выход из сложившейся ситуации".
"Она была, я уверена, в состоянии аффекта. Вряд ли разлучение с ребенком пойдет на пользу, в первую очередь самому ребенку. Мы обсудим ситуацию с уполномоченным по правам ребенка в Московской области, чтобы понять, как помочь этой женщине. Держим на контроле", - заключила омбудсмен.
25 февраля, 17:01В Череповце завели дело на женщину, оставившую ребенка в ТЦ