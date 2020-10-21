https://ria.ru/20201021/rebenok-1580819033.html

Омбудсмен рассказала о проблемах матери, оставившей дочь у метро в Москве

Женщина, оставившая в переходе у метро ребенка, находилась в трудной жизненной ситуации, ей необходима помощь, а разлучение с ребенком не пойдет на пользу,... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T14:00

2020-10-21T14:00

2020-10-21T14:00

ольга ярославская

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.</strong> Женщина, оставившая в переходе у метро ребенка, находилась в трудной жизненной ситуации, ей необходима помощь, а разлучение с ребенком не пойдет на пользу, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве <a href="http://ria.ru/person_-olga-yaroslavskaya/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Ярославская</a>.По информации столичной прокуратуры, 29-летняя женщина в подземном переходе у "Рязанского проспекта" отдала незнакомцу спящую в коляске годовалую дочь и ушла. В полицию о пропаже ребенка сообщила совершеннолетняя сестра девочки по отцу, указав ее приметы, и младенца нашли у бомжей. Прокуратура направила в суд иск о лишении матери родительских прав.По ее словам, "женщине необходимо помочь и найти выход из сложившейся ситуации"."Она была, я уверена, в состоянии аффекта. Вряд ли разлучение с ребенком пойдет на пользу, в первую очередь самому ребенку. Мы обсудим ситуацию с уполномоченным по правам ребенка в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, чтобы понять, как помочь этой женщине. Держим на контроле", - заключила омбудсмен.

https://ria.ru/20200916/rebenok-1577300678.html

https://ria.ru/20200225/1565189570.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, москва, московская область (подмосковье), происшествия