https://ria.ru/20201021/reabilitatsiya-1580778671.html

Инфекционист дал рекомендации по реабилитации после COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал РИА Новости, как следует проводить реабилитацию после COVID-19. РИА Новости, 21.10.2020

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2020-10-21T13:13

распространение нового коронавируса

владимир чуланов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням <a href="https://ria.ru/person_vladimir-chulanov" target="_blank">Владимир Чуланов</a> рассказал РИА Новости, как следует проводить реабилитацию после COVID-19.Что касается питания, то, по словам специалиста, особых рекомендаций нет."Единственное, что можно сказать здесь, — как для восстановления после любого заболевания, питание должно быть разнообразным, содержащим достаточное количество белков и витаминов. Должно включать достаточное количество фруктов", — добавил Чуланов.Он отметил, что скорость восстановления зависит от тяжести перенесенного заболевания. "Для легкого течения это небольшое время, так же как бывает при других острых респираторных вирусных инфекциях, обычных сезонных. Это обычно бывает две-три недели, до месяца восстановление происходит. А при тяжелых поражениях, например здесь мы можем параллель с гриппом провести, при тяжелом гриппе восстановление может идти до полугода", — сказал медик.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество