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Инфекционист дал рекомендации по реабилитации после COVID-19
Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал РИА Новости, как следует проводить реабилитацию после COVID-19. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T11:00
2020-10-21T13:13
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владимир чуланов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням <a href="https://ria.ru/person_vladimir-chulanov" target="_blank">Владимир Чуланов</a> рассказал РИА Новости, как следует проводить реабилитацию после COVID-19.Что касается питания, то, по словам специалиста, особых рекомендаций нет."Единственное, что можно сказать здесь, — как для восстановления после любого заболевания, питание должно быть разнообразным, содержащим достаточное количество белков и витаминов. Должно включать достаточное количество фруктов", — добавил Чуланов.Он отметил, что скорость восстановления зависит от тяжести перенесенного заболевания. "Для легкого течения это небольшое время, так же как бывает при других острых респираторных вирусных инфекциях, обычных сезонных. Это обычно бывает две-три недели, до месяца восстановление происходит. А при тяжелых поражениях, например здесь мы можем параллель с гриппом провести, при тяжелом гриппе восстановление может идти до полугода", — сказал медик.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Инфекционист дал рекомендации по реабилитации после COVID-19

11:00 21.10.2020 (обновлено: 13:13 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи доставляют пациента во временный госпиталь COVID-19 на ВДНХ
Сотрудники скорой помощи доставляют пациента во временный госпиталь COVID-19 на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал РИА Новости, как следует проводить реабилитацию после COVID-19.

"В основном реабилитация аналогична той, которую проводят для пациентов с хроническими легочными заболеваниями. То есть это дыхательная гимнастика, лечебная физкультура", — сказал он.

Что касается питания, то, по словам специалиста, особых рекомендаций нет.
"Единственное, что можно сказать здесь, — как для восстановления после любого заболевания, питание должно быть разнообразным, содержащим достаточное количество белков и витаминов. Должно включать достаточное количество фруктов", — добавил Чуланов.
Он отметил, что скорость восстановления зависит от тяжести перенесенного заболевания.
"Для легкого течения это небольшое время, так же как бывает при других острых респираторных вирусных инфекциях, обычных сезонных. Это обычно бывает две-три недели, до месяца восстановление происходит. А при тяжелых поражениях, например здесь мы можем параллель с гриппом провести, при тяжелом гриппе восстановление может идти до полугода", — сказал медик.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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