https://ria.ru/20201021/raskolniki-1580716154.html

"Сигнал для США". Зачем Зеленский вдруг услужил раскольникам

Президент Владимир Зеленский все же вмешался в церковный вопрос — пригласил в Киев патриарха Константинопольского Варфоломея, который в январе прошлого года... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T08:00

2020-10-21T08:00

2020-10-21T08:09

религия и мировоззрение

константинопольский патриархат

украинская православная церковь

петр порошенко

русская православная церковь

владимир зеленский

джо байден

стамбул

вашингтон (город)

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Олег Налисник.</strong> Президент Владимир Зеленский все же вмешался в церковный вопрос — пригласил в Киев патриарха Константинопольского Варфоломея, который в январе прошлого года выдал томос раскольнической "Православной церкви Украины". Для верующих это неожиданность — в стране заговорили о смене религиозного курса и возвращении в мрачные времена Порошенко. О причинах и последствиях поступка главы государства — в материале РИА Новости.Забытые обещанияВторая встреча президента Зеленского с патриархом Варфоломеем состоялась на днях в Турции тайно, без протокола и телекамер. До публики дошли лишь несколько строк релиза от президентского офиса да пара сообщений в СМИ, близких Фанару (административный центр Константинопольского патриархата в Стамбуле). Что неудивительно: у собеседников, очевидно, еще остался неприятный осадок от первых переговоров.Прошли они в августе прошлого года. Тоже, кстати, в рамках официального визита украинского лидера в Турцию. Беседа тогда длилась несколько часов и закончилась скандалом. А все из-за хитрости греков: они убедили Киев подписать совместный меморандум о сотрудничестве. Среди пустых по содержанию формулировок оказалась фраза, на которую помощники президента обратили внимание в самый последний момент: пассаж обязывал Зеленского "следовать религиозному курсу предшественника".Речь шла о сделке двухлетней давности между патриархом Варфоломеем и тогдашним главой государства Петром Порошенко. Первый пообещал томос об автокефалии "новой церкви", чтобы хоть как-то легализовать ее существование. Второй должен был отдать Фанару самые значимые храмы и монастыри Украины. Первый обещание выполнил. Второй — нет.Порошенко весной 2019 года проиграл выборы, а его конкурент сразу дал понять: автокефальный проект ему не интересен. Константинопольскому патриархату не досталось ничего, кроме переданной предыдущим руководителем страны Андреевской церкви в Киеве.Но, похоже, запылившийся договор достали с полки — это подтверждает встреча Зеленского с патриархом Варфоломеем. Президент не просто поблагодарил главу Константинопольской церкви за "поддержку суверенитета", но и пригласил посетить Украину.Что еще более неожиданно, Зеленский предложил Фанару включиться в решение конфликта на Донбассе. В том числе содействовать обмену пленным. При этом сделал вид, что никакого переговорного процесса с участием религиозных лидеров до сих пор не было. Однако это не так.В конце 2017 года состоялась первая передача военнопленных при прямой поддержке Украинской православной церкви. С самого начала войны она заняла миротворческую позицию, ведь ее прихожане — по обе стороны фронта. Однако светский Киев старания не оценил.Настороженность верующихТем сильнее тревожит верующих таинственная встреча в Стамбуле. Ведь именно с приходом Зеленского давление на Церковь ослабилось: во времена Порошенко раскольники отнимали по несколько храмов в неделю, теперь подобное происходит значительно реже. "Верующие УПЦ, которые в подавляющем большинстве голосовали в 2019 году за Владимира Зеленского, очень настороженно восприняли такую встречу. Она может еще больше оттолкнуть их от поддержки "Слуг" на ближайших выборах. Люди боятся, что вернется политика и идеология Порошенко", — заявил замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.Речь идет об избрании депутатов в местные, городские и областные советы. Рейтинги у действующего президента и его партии очень плохие — в отличие от "Европейского выбора" Порошенко, который в предвыборной агитации давно оседлал церковную тематику.Зеленский, похоже, решил перенять "методику" конкурента. Вот только верующие сомневаются в успешности такого подхода.Впрочем, одними украинскими выборами дело не ограничивается. За несколько дней до визита Зеленского в Стамбул о патриархе Варфоломее заговорили в Штатах. Ему пообещал помощь Джо Байден, если, конечно, станет президентом США."Я продолжу поддерживать религиозные свободы в мире, в том числе и права Греческой православной церкви (так называют Константинопольский патриархат в США. — Прим. ред.)", — заверил кандидат на встрече с представителями греческой диаспоры.То, что Демократическая партия, в которой состоит Байден, выступает и за украинский автокефальный проект, — ни для кого не секрет. Неожиданным было обращение Зеленского к американским демократам. По церковной линии."Видимо, окружение убедило его, что сближение с Варфоломеем станет для них сигналом. Мол, если я на стороне ваших протеже, то я с вами", — объяснил РИА Новости источник в украинских церковных кругах.Сигнал ВашингтонуВ отличие от Зеленского, у Байдена предвыборное настроение весьма позитивное. Рейтинг — уже много недель выше, чем у Дональда Трампа. За демократического кандидата выступили и украинские раскольники — попросили помощи "в борьбе за выход из-под влияния Москвы". Теперь настал черед светского Киева.Смена религиозного курса насторожила не только верующих канонической церкви. Спустя несколько дней после встречи в Стамбуле высказался Филарет Денисенко — знаменитый раскольник, учредивший так называемый Киевский патриархат. Именно на его сторону весной прошлого года встал Зеленский — в пику Порошенко, который создал новую раскольническую структуру "Православную церковь Украины — ПЦУ" и поддерживал ее лидера Епифания Думенко. Президент Зеленский неоднократно повторял, что именно благодаря "почетному патриарху" Филарету, а не Фанару, выдавшему томос Думенко, Украина обрела церковную независимость.Теперь все наоборот — официальный Киев выказывает почести грекам. И Филарет Денисенко не преминул напомнить, что на самом деле томос об автокефалии (независимости) никакой "церковной незалежности" ПЦУ не дал."Признать томос об автокефалии ПЦУ — значит, принять содержание документа, в котором заложено уже не первенство чести Константинопольского патриарха, а первенство власти. Признать томос от 6 января 2019-го — значит, согласиться на своеобразное папство в православии. Исходя из того, что нарушается чистота православия, любая православная церковь, если хочет оставаться православной, не может признать этот томос", — заявил раскольник. "Варфоломей все понимает"Еще два года назад Филарет Денисенко громко ратовал за томос об автокефалии. Он же еще в середине нулевых убеждал патриарха Варфоломея вмешаться в религиозную ситуацию на Украине. В 2008 году главу Константинопольской церкви приглашал в Киев президент Виктор Ющенко.Патриарх прибыл, но автокефалии не дал. И с тех пор не появлялся на Украине. Как он поступит теперь, приедет ли в следующем году по просьбе Зеленского — вопрос."Патриарх Варфоломей, насколько известно, определенного ответа не дал. Конечно, он подумает об этом ближе к обозначенной дате, учтет религиозную и общественно-политическую обстановку на Украине к тому времени. Полагаю, он понимает: визит вызовет у верующих противоречивые чувства. С нашей точки зрения, поездка обострит существующие конфессиональные противоречия", — отмечает осведомленный источник в Московском патриархате.Несмотря на резкий разворот президента Украины в сторону Фанара, в Русской православной церкви надеются, что нынешняя власть не повторит ошибок предыдущей — не станет отнимать храмы у верующих УПЦ и давить на ее духовенство."Несомненно, жизнь нашей (канонической. — Прим. ред.) Церкви на Украине изменилась к лучшему. Закончилось массовое наступление на православные приходы с целью включения их в юрисдикцию так называемой Поместной церкви Украины. Не думаю, что визит Зеленского в Фанар похоронит эти перемены", — говорит источник.От смены религиозного курса президент все равно не выиграет: сторонники ПЦУ, очевидно, сохранят преданность Порошенко. А вот верующие канонической Украинской церкви, коих в стране большинство, могут разочароваться в избранном ими лидере.

https://ria.ru/20201011/makedoniya-1579047208.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константинопольский патриархат, украинская православная церковь, петр порошенко, русская православная церковь, владимир зеленский, джо байден, стамбул, вашингтон (город), сша, в мире