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Стало известно, сколько будет стоить проект сверхтяжелой ракеты "Енисей"
Россия планирует потратить 1,5 миллиарда рублей в 2020-2021 годах на разработку технического проекта ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей",... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T03:13
2020-10-21T03:13
россия
восточный
луна
юрий борисов (вице-премьер)
космос - риа наука
роскосмос
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Россия планирует потратить 1,5 миллиарда рублей в 2020-2021 годах на разработку технического проекта ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей", предназначенной для полетов к Луне, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.Отмечается, что на разработку "технического проекта космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжелого класса и разгонным блоком" намечается выделить 1,47 миллиарда рублей, в том числе 537,4 миллиона в 2020 году и 930 миллионов - в 2021 году.В сентябре в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что облик ракеты "Енисей" в ходе разработки технического проекта претерпит изменения, которые дополнят подготовленный в 2019 году эскизный проект ракеты.Указ о создании сверхтяжелой ракеты президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал в начале 2018 года. Первый пуск намечен на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме <a href="http://ria.ru/location_vostochnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Восточный</a>.Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщали, что "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" проектирует сверхтяжелую ракету "Енисей" и ее более грузоподъемную версию "Дон". Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, к <a href="http://ria.ru/location_Luna/" target="_blank" data-auto="true">Луне</a> - 27 тонн. Вторая - более мощная - 140 тонн и 33 тонны соответственно.Ракеты должны использоваться для запуска к Луне пилотируемого транспортного корабля "Орел" массой 20 тонн, лунного посадочно-взлетного комплекса массой 27 тонн и модулей лунной базы массой 27-32 тонны.Ранее вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a> рассказал, что программа создания ракеты сверхтяжелого класса варьируется в диапазоне от 1 триллиона до 1,7 триллиона рублей. Речь идет о разработке первого летного изделия. Стоимость последующих ракет не называлась.
https://ria.ru/20201014/raketa-1579681144.html
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россия
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россия, восточный, луна, юрий борисов (вице-премьер), космос - риа наука, роскосмос, владимир путин, москва

Стало известно, сколько будет стоить проект сверхтяжелой ракеты "Енисей"

03:13 21.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСборка ракет-носителей
Сборка ракет-носителей - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия планирует потратить 1,5 миллиарда рублей в 2020-2021 годах на разработку технического проекта ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей", предназначенной для полетов к Луне, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Отмечается, что на разработку "технического проекта космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжелого класса и разгонным блоком" намечается выделить 1,47 миллиарда рублей, в том числе 537,4 миллиона в 2020 году и 930 миллионов - в 2021 году.
В сентябре в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что облик ракеты "Енисей" в ходе разработки технического проекта претерпит изменения, которые дополнят подготовленный в 2019 году эскизный проект ракеты.
Указ о создании сверхтяжелой ракеты президент РФ Владимир Путин подписал в начале 2018 года. Первый пуск намечен на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме Восточный.
Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщали, что "Роскосмос" проектирует сверхтяжелую ракету "Енисей" и ее более грузоподъемную версию "Дон". Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, к Луне - 27 тонн. Вторая - более мощная - 140 тонн и 33 тонны соответственно.
Сборка ракет-носителей - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 02:11Новое оружие России
Ученые придумают научные задачи для российской сверхтяжелой ракеты
Ракеты должны использоваться для запуска к Луне пилотируемого транспортного корабля "Орел" массой 20 тонн, лунного посадочно-взлетного комплекса массой 27 тонн и модулей лунной базы массой 27-32 тонны.
Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, что программа создания ракеты сверхтяжелого класса варьируется в диапазоне от 1 триллиона до 1,7 триллиона рублей. Речь идет о разработке первого летного изделия. Стоимость последующих ракет не называлась.
 
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РоссиявосточныйЛунаЮрий Борисов (вице-премьер)Космос - РИА НаукаРоскосмосВладимир ПутинМосква
 
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