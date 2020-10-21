https://ria.ru/20201021/raketa-1580752599.html

Стало известно, сколько будет стоить проект сверхтяжелой ракеты "Енисей"

Россия планирует потратить 1,5 миллиарда рублей в 2020-2021 годах на разработку технического проекта ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей",... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T03:13

2020-10-21T03:13

2020-10-21T03:13

россия

восточный

луна

юрий борисов (вице-премьер)

космос - риа наука

роскосмос

владимир путин

москва

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Россия планирует потратить 1,5 миллиарда рублей в 2020-2021 годах на разработку технического проекта ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей", предназначенной для полетов к Луне, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.Отмечается, что на разработку "технического проекта космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжелого класса и разгонным блоком" намечается выделить 1,47 миллиарда рублей, в том числе 537,4 миллиона в 2020 году и 930 миллионов - в 2021 году.В сентябре в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что облик ракеты "Енисей" в ходе разработки технического проекта претерпит изменения, которые дополнят подготовленный в 2019 году эскизный проект ракеты.Указ о создании сверхтяжелой ракеты президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал в начале 2018 года. Первый пуск намечен на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме <a href="http://ria.ru/location_vostochnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Восточный</a>.Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщали, что "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" проектирует сверхтяжелую ракету "Енисей" и ее более грузоподъемную версию "Дон". Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, к <a href="http://ria.ru/location_Luna/" target="_blank" data-auto="true">Луне</a> - 27 тонн. Вторая - более мощная - 140 тонн и 33 тонны соответственно.Ракеты должны использоваться для запуска к Луне пилотируемого транспортного корабля "Орел" массой 20 тонн, лунного посадочно-взлетного комплекса массой 27 тонн и модулей лунной базы массой 27-32 тонны.Ранее вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a> рассказал, что программа создания ракеты сверхтяжелого класса варьируется в диапазоне от 1 триллиона до 1,7 триллиона рублей. Речь идет о разработке первого летного изделия. Стоимость последующих ракет не называлась.

https://ria.ru/20201014/raketa-1579681144.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, восточный, луна, юрий борисов (вице-премьер), космос - риа наука, роскосмос, владимир путин, москва