https://ria.ru/20201021/raketa-1580752599.html
Стало известно, сколько будет стоить проект сверхтяжелой ракеты "Енисей"
Россия планирует потратить 1,5 миллиарда рублей в 2020-2021 годах на разработку технического проекта ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей",... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T03:13
2020-10-21T03:13
2020-10-21T03:13
россия
восточный
луна
юрий борисов (вице-премьер)
космос - риа наука
роскосмос
владимир путин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575682460_0:336:3044:2048_1400x0_80_0_0_d24f45fc27d6f5c2f2bbc81cdd4eaa5e.jpg
<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Россия планирует потратить 1,5 миллиарда рублей в 2020-2021 годах на разработку технического проекта ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей", предназначенной для полетов к Луне, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.Отмечается, что на разработку "технического проекта космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжелого класса и разгонным блоком" намечается выделить 1,47 миллиарда рублей, в том числе 537,4 миллиона в 2020 году и 930 миллионов - в 2021 году.В сентябре в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что облик ракеты "Енисей" в ходе разработки технического проекта претерпит изменения, которые дополнят подготовленный в 2019 году эскизный проект ракеты.Указ о создании сверхтяжелой ракеты президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал в начале 2018 года. Первый пуск намечен на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме <a href="http://ria.ru/location_vostochnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Восточный</a>.Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщали, что "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" проектирует сверхтяжелую ракету "Енисей" и ее более грузоподъемную версию "Дон". Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, к <a href="http://ria.ru/location_Luna/" target="_blank" data-auto="true">Луне</a> - 27 тонн. Вторая - более мощная - 140 тонн и 33 тонны соответственно.Ракеты должны использоваться для запуска к Луне пилотируемого транспортного корабля "Орел" массой 20 тонн, лунного посадочно-взлетного комплекса массой 27 тонн и модулей лунной базы массой 27-32 тонны.Ранее вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a> рассказал, что программа создания ракеты сверхтяжелого класса варьируется в диапазоне от 1 триллиона до 1,7 триллиона рублей. Речь идет о разработке первого летного изделия. Стоимость последующих ракет не называлась.
https://ria.ru/20201014/raketa-1579681144.html
2
россия
восточный
луна
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575682460_41:0:2772:2048_1400x0_80_0_0_038c5ea71329835d2736876088155adc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, восточный, луна, юрий борисов (вице-премьер), космос - риа наука, роскосмос, владимир путин, москва
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия планирует потратить 1,5 миллиарда рублей в 2020-2021 годах на разработку технического проекта ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей", предназначенной для полетов к Луне, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Отмечается, что на разработку "технического проекта космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжелого класса и разгонным блоком" намечается выделить 1,47 миллиарда рублей, в том числе 537,4 миллиона в 2020 году и 930 миллионов - в 2021 году.
В сентябре в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что облик ракеты "Енисей" в ходе разработки технического проекта претерпит изменения, которые дополнят подготовленный в 2019 году эскизный проект ракеты.
Указ о создании сверхтяжелой ракеты президент РФ Владимир Путин
подписал в начале 2018 года. Первый пуск намечен на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме Восточный
.
Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщали, что "Роскосмос
" проектирует сверхтяжелую ракету "Енисей" и ее более грузоподъемную версию "Дон". Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, к Луне
- 27 тонн. Вторая - более мощная - 140 тонн и 33 тонны соответственно.
Ракеты должны использоваться для запуска к Луне пилотируемого транспортного корабля "Орел" массой 20 тонн, лунного посадочно-взлетного комплекса массой 27 тонн и модулей лунной базы массой 27-32 тонны.
Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов
рассказал, что программа создания ракеты сверхтяжелого класса варьируется в диапазоне от 1 триллиона до 1,7 триллиона рублей. Речь идет о разработке первого летного изделия. Стоимость последующих ракет не называлась.