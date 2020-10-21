https://ria.ru/20201021/pribyl-1580846412.html

Банк "Открытие" увеличил чистую прибыль на четверть — до 40,3 млрд рублей

Банк "Открытие" по итогам 9 месяцев 2020 года заработал 40,3 миллиарда рублей чистой прибыли, что на 24% выше результата за аналогичный период прошлого года,... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T15:56

2020-10-21T15:56

2020-10-21T15:56

открытие (банк)

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/organization_Bank_Otkrytie" target="_blank">Банк "Открытие"</a> по итогам 9 месяцев 2020 года заработал 40,3 миллиарда рублей чистой прибыли, что на 24% выше результата за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба банка.Активы банка за этот период выросли на 8% до 2,5 триллионов рублей. Отмечается, что рост объема выданных кредитов в 2020 году способствовал увеличению процентного дохода, который является основным источником дохода для банка.По итогам 9 месяцев кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 16% до 1,7 триллиона рублей. Доля кредитного портфеля в активах выросла до 57% против 50% на 1 января 2020 года.При этом портфель кредитов юрлиц вырос на 13% до 1,2 триллиона рублей, объем выданных за 9 месяцев корпоративных кредитов повысился на 50% до 749 миллиардов рублей к прошлогоднему уровню.В свою очередь, розничный кредитный портфель за период вырос на 23% до 461 миллиарда рублей. С начала года банк выдал более 190 миллиардов рублей розничных кредитов, что на 36% выше, чем за аналогичный период годом ранее.Средства клиентов по итогам 9 месяцев 2020 года увеличились на 82 миллиарда рублей до 1,8 триллиона рублей за счет роста средств как физлиц (на 50 миллиардов - до 957 миллиардов рублей), так и корпоративных клиентов (на 32 миллиарда - до 863 миллиардов рублей). В структуре средств клиентов растет доля текущих счетов, что позволяет банку оптимизировать стоимость фондирования: по состоянию на 1 октября 2020 года доля текущих счетов в средствах клиентов составила 39% (27% на 1 января 2020).Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) составили за 9 месяцев 94,5 миллиарда рублей, превысив на 6% результат за аналогичный период прошлого года. Этот рост был обусловлен повышением процентных доходов по ссудам юридических и физических лиц на 26%. Чистый комиссионный доход банка по итогам 9 месяцев 2020 года достиг уровня аналогичного периода прошлого года и составил 17,2 миллиарда рублей, что свидетельствует о восстановлении рынка в третьем квартале 2020 года, уточняют в банке. Операционные расходы за 9 месяцев 2020 года составили 47,2 миллиарда рублей, что сопоставимо с результатом за аналогичный период прошлого года (47,7 миллиарда рублей). Регуляторный капитал банка с начала года увеличился на 15% и составил 359 миллиардов рублей за счет прибыли и положительной переоценки ценных бумаг через прочий совокупный доход.Банк также обнародовал данные за сентябрь текущего года, которые показали почти восьмикратный рост чистой прибыли - до 15,6 миллиарда рублей против 2,1 миллиарда годом ранее. Активы банка за сентябрь увеличились на 3%, или на 80 миллиардов рублей. Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) в сентябре повысились на 36% к августу и на 85% к сентябрю прошлого года, достигнув 12,4 миллиарда рублей.Кредитный портфель юридических лиц вырос в сентябре на 6%, объем выданных корпоративных кредитов увеличился практически в 2 раза год к году и составил 126 миллиардов рублей. Кредитный портфель физлиц в сентябре увеличился на 4%, объем выдач розничных кредитов - на 50% до 32 миллиарда рублей. Средства клиентов в сентябре увеличились на 55 миллиардов рублей до 1,8 триллиона рублей. При этом объем средств юрлиц вырос на 3% до 863 миллиардов рублей, физлиц - на 1% до 957 миллиардов рублей. Показатели рассчитаны по внутренней методике банка "Открытие" на неконсолидированной основе, процентные темпы прироста кредитного и депозитного портфелей указаны без учета валютной переоценки, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20201006/bank-1578449709.html

https://ria.ru/20201006/bank-1578460811.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

открытие (банк), новости компаний - экономика