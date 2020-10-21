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МВД сообщило о росте числа преступлений террористической направленности
Число преступлений террористического характера в РФ за 9 месяцев 2020 года выросло в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года более чем на треть,... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:55
2020-10-21T15:55
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Число преступлений террористического характера в РФ за 9 месяцев 2020 года выросло в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года более чем на треть, экстремистской направленности - более чем на 43%, говорится в отчете, опубликованном на сайте <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF/" target="_blank">МВД РФ</a>."В январе - сентябре 2020 года зарегистрировано 1851 преступление террористического характера (+33,9%) и 651 преступление экстремистской направленности (+43,4%)", - говорится в тексте отчета.За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 1382 преступления террористического характера и 454 преступления экстремистской направленности.
https://ria.ru/20201015/terakty-1579936608.html
РИА Новости
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

МВД сообщило о росте числа преступлений террористической направленности

15:55 21.10.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства внутренних дел Российской Федерации
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Число преступлений террористического характера в РФ за 9 месяцев 2020 года выросло в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года более чем на треть, экстремистской направленности - более чем на 43%, говорится в отчете, опубликованном на сайте МВД РФ.
"В январе - сентябре 2020 года зарегистрировано 1851 преступление террористического характера (+33,9%) и 651 преступление экстремистской направленности (+43,4%)", - говорится в тексте отчета.
За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 1382 преступления террористического характера и 454 преступления экстремистской направленности.
Сотрудники ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 13:33
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 году
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
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