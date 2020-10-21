https://ria.ru/20201021/prestupleniya-1580846285.html

МВД сообщило о росте числа преступлений террористической направленности

Число преступлений террористического характера в РФ за 9 месяцев 2020 года выросло в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года более чем на треть,... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T15:55

2020-10-21T15:55

2020-10-21T15:55

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Число преступлений террористического характера в РФ за 9 месяцев 2020 года выросло в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года более чем на треть, экстремистской направленности - более чем на 43%, говорится в отчете, опубликованном на сайте <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF/" target="_blank">МВД РФ</a>."В январе - сентябре 2020 года зарегистрировано 1851 преступление террористического характера (+33,9%) и 651 преступление экстремистской направленности (+43,4%)", - говорится в тексте отчета.За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 1382 преступления террористического характера и 454 преступления экстремистской направленности.

https://ria.ru/20201015/terakty-1579936608.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество