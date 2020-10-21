https://ria.ru/20201021/pomosch-1580840532.html

В Алтайском крае приостановили оказание плановой медпомощи

Плановые приемы, диспансеризацию и профосмотры отменят в Алтайском крае, чтобы перенаправить специалистов на помощь зараженным COVID-19, сообщают в региональном РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T15:32

2020-10-21T15:32

2020-10-21T15:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

алтайский край

общество

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<strong>БАРНАУЛ, 21 окт - РИА Новости.</strong> Плановые приемы, диспансеризацию и профосмотры отменят в <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском крае</a>, чтобы перенаправить специалистов на помощь зараженным COVID-19, сообщают в региональном правительстве.Решение, по мнению инициаторов, позволит разгрузить первичное звено и поможет людям в более короткие сроки получать экстренную медицинскую помощь.Сообщается также, что нагрузка на участковых врачей выросла на Алтае несколько раз. Так, в барнаульской поликлинике №9 терапевты при норме 25 пациентов в день принимают до 90 человек с симптомами ОРВИ.За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели 320 человек, сегодня в эту статистику впервые за долгое время включили 115 бессимптомных пациентов. Общее число заболевших составляет 17 103 человека, выздоровело 14 553 человека.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201021/maksyutov-1580827451.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201021/kovid-1580836908.html

алтайский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, алтайский край, общество