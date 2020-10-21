В Алтайском крае приостановили оказание плановой медпомощи
БАРНАУЛ, 21 окт - РИА Новости. Плановые приемы, диспансеризацию и профосмотры отменят в Алтайском крае, чтобы перенаправить специалистов на помощь зараженным COVID-19, сообщают в региональном правительстве.
"Министерство здравоохранения предложило на время отказаться от проведения диспансеризации и профосмотров, а также плановых приемов в государственных поликлиниках. Высвободившиеся специалисты смогут помогать пациентам в борьбе с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Решение, по мнению инициаторов, позволит разгрузить первичное звено и поможет людям в более короткие сроки получать экстренную медицинскую помощь.
"Новый порядок оказания плановой помощи предполагает переформатирование не всех сфер медицины. Так, в полном объеме будет оказана помощь онкологическим больным и пациентам с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями", - уточняют в правительстве.
Сообщается также, что нагрузка на участковых врачей выросла на Алтае несколько раз. Так, в барнаульской поликлинике №9 терапевты при норме 25 пациентов в день принимают до 90 человек с симптомами ОРВИ.
За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели 320 человек, сегодня в эту статистику впервые за долгое время включили 115 бессимптомных пациентов. Общее число заболевших составляет 17 103 человека, выздоровело 14 553 человека.
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