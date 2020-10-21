https://ria.ru/20201021/pokhischenie-1580915576.html

В США задержали мужчину, угрожавшего похитить Байдена

Житель штата Мэриленд задержан по обвинению в угрозах жизни кандидату в президенты Джо Байдену и кандидату в вице-президенты Камале Харрис, сообщило... РИА Новости, 21.10.2020

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мэриленд

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<strong>ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости.</strong> Житель штата <a href="http://ria.ru/location_StateofMaryland/" target="_blank" data-auto="true">Мэриленд</a> задержан по обвинению в угрозах жизни кандидату в президенты <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдену</a> и кандидату в вице-президенты Камале Харрис, сообщило <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_justicii_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">министерство юстиции США</a>.Джеймс Дейл Рид обвиняется по статьям федерального законодательства, которые обычно влекут за собой большее наказание, чем местные уголовные дела.В обвинительном заключении говорится, что Рид оставлял у соседей, на газонах которых он видел плакаты в поддержку Байдена, записки с угрозами. Он писал, что у него есть список адресов сторонников демократов, а также "пугающее оружие".Также Рид угрожал похитить и убить Байдена и Харрис.Рида зафиксировала видеокамера, встроенная в дверной глазок, затем его опознали местные жители.Риду грозит многолетнее тюремное заключение.

https://ria.ru/20201018/bayden-1580399995.html

сша

мэриленд

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, сша, мэриленд, в мире