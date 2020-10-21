https://ria.ru/20201021/pokhischenie-1580915576.html
В США задержали мужчину, угрожавшего похитить Байдена
Житель штата Мэриленд задержан по обвинению в угрозах жизни кандидату в президенты Джо Байдену и кандидату в вице-президенты Камале Харрис, сообщило... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T23:03
2020-10-21T23:03
2020-10-21T23:04
джо байден
сша
мэриленд
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости.</strong> Житель штата <a href="http://ria.ru/location_StateofMaryland/" target="_blank" data-auto="true">Мэриленд</a> задержан по обвинению в угрозах жизни кандидату в президенты <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдену</a> и кандидату в вице-президенты Камале Харрис, сообщило <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_justicii_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">министерство юстиции США</a>.Джеймс Дейл Рид обвиняется по статьям федерального законодательства, которые обычно влекут за собой большее наказание, чем местные уголовные дела.В обвинительном заключении говорится, что Рид оставлял у соседей, на газонах которых он видел плакаты в поддержку Байдена, записки с угрозами. Он писал, что у него есть список адресов сторонников демократов, а также "пугающее оружие".Также Рид угрожал похитить и убить Байдена и Харрис.Рида зафиксировала видеокамера, встроенная в дверной глазок, затем его опознали местные жители.Риду грозит многолетнее тюремное заключение.
https://ria.ru/20201018/bayden-1580399995.html
сша
мэриленд
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша, мэриленд, в мире
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости.
Житель штата Мэриленд
задержан по обвинению в угрозах жизни кандидату в президенты Джо Байдену
и кандидату в вице-президенты Камале Харрис, сообщило министерство юстиции США
.
Джеймс Дейл Рид обвиняется по статьям федерального законодательства, которые обычно влекут за собой большее наказание, чем местные уголовные дела.
В обвинительном заключении говорится, что Рид оставлял у соседей, на газонах которых он видел плакаты в поддержку Байдена, записки с угрозами. Он писал, что у него есть список адресов сторонников демократов, а также "пугающее оружие".
Также Рид угрожал похитить и убить Байдена и Харрис.
Рида зафиксировала видеокамера, встроенная в дверной глазок, затем его опознали местные жители.
Риду грозит многолетнее тюремное заключение.