https://ria.ru/20201021/pogoda-1580781999.html

Москвичам пообещали теплые выходные

Выходные в Москве будут теплыми, в воскресенье ожидается дождь, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T11:19

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татьяна позднякова

погода

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Выходные в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> будут теплыми, в воскресенье ожидается дождь, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро <a href="https://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova" target="_blank">Татьяна Позднякова</a>.Синоптик отметила, что в воскресенье подойдет холодный атмосферный фронт. Погода будет облачная, временами дождь, хоть температура и понизится, но все равно будет выше нормы - в пределах 2-7 градусов в ночное время и 5-10 градусов днем.

https://ria.ru/20201012/pogoda-1579333119.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, погода, москва, общество