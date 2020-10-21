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Москвичам пообещали теплые выходные
Выходные в Москве будут теплыми, в воскресенье ожидается дождь, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 21.10.2020
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татьяна позднякова
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Выходные в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> будут теплыми, в воскресенье ожидается дождь, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро <a href="https://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova" target="_blank">Татьяна Позднякова</a>.Синоптик отметила, что в воскресенье подойдет холодный атмосферный фронт. Погода будет облачная, временами дождь, хоть температура и понизится, но все равно будет выше нормы - в пределах 2-7 градусов в ночное время и 5-10 градусов днем.
https://ria.ru/20201012/pogoda-1579333119.html
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татьяна позднякова, погода, москва, общество

Москвичам пообещали теплые выходные

11:19 21.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Выходные в Москве будут теплыми, в воскресенье ожидается дождь, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"В выходные будет разная погода. Субботний день будет довольно комфортный, потому что существенных осадков не ожидается и температура воздуха будет высокой - выше климатической нормы градуса на 4: ночью в Москве 6-8 градусов, по области - 3-8 градусов, дневная температура в Москве - около 10 градусов, по области - 6-11 градусов", - рассказала Позднякова.

Синоптик отметила, что в воскресенье подойдет холодный атмосферный фронт. Погода будет облачная, временами дождь, хоть температура и понизится, но все равно будет выше нормы - в пределах 2-7 градусов в ночное время и 5-10 градусов днем.
Прохожие в сквере на площади Ленина в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 00:22
Россиянам по всей стране пообещали аномальную погоду
 
Татьяна ПоздняковаПогодаМоскваОбщество
 
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