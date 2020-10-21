https://ria.ru/20201021/pogoda-1580781999.html
Москвичам пообещали теплые выходные
Выходные в Москве будут теплыми, в воскресенье ожидается дождь, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T11:19
2020-10-21T11:19
2020-10-21T11:19
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Выходные в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> будут теплыми, в воскресенье ожидается дождь, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро <a href="https://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova" target="_blank">Татьяна Позднякова</a>.Синоптик отметила, что в воскресенье подойдет холодный атмосферный фронт. Погода будет облачная, временами дождь, хоть температура и понизится, но все равно будет выше нормы - в пределах 2-7 градусов в ночное время и 5-10 градусов днем.
https://ria.ru/20201012/pogoda-1579333119.html
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна позднякова, погода, москва, общество