https://ria.ru/20201021/pogoda-1580757917.html

Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге в среду

Облачная, пасмурная погода без существенных осадков в первой половине дня и с дождями и местами мокрым снегом ожидается в Москве в среду, воздух в российской... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T08:01

2020-10-21T08:01

2020-10-21T08:01

елена волосюк

погода

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Облачная, пасмурная погода без существенных осадков в первой половине дня и с дождями и местами мокрым снегом ожидается в Москве в среду, воздух в российской столице прогреется лишь до плюс 5 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Елена Волосюк.Она отметила, что выпадет от одного до двух миллиметров осадков.Синоптик добавила, что ожидается западный, юго-западный ветер, 2-7 метров в секунду.Атмосферное давление днем понизится и составит 750 миллиметров ртутного столба, что значительно выше нормы.

https://ria.ru/20200918/zima-1577462133.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена волосюк, погода, москва, общество