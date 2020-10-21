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Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге в среду
Облачная, пасмурная погода без существенных осадков в первой половине дня и с дождями и местами мокрым снегом ожидается в Москве в среду, воздух в российской... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T08:01
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елена волосюк
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Облачная, пасмурная погода без существенных осадков в первой половине дня и с дождями и местами мокрым снегом ожидается в Москве в среду, воздух в российской столице прогреется лишь до плюс 5 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Елена Волосюк.Она отметила, что выпадет от одного до двух миллиметров осадков.Синоптик добавила, что ожидается западный, юго-западный ветер, 2-7 метров в секунду.Атмосферное давление днем понизится и составит 750 миллиметров ртутного столба, что значительно выше нормы.
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елена волосюк, погода, москва, общество

Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге в среду

08:01 21.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСнегопад
Снегопад - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Облачная, пасмурная погода без существенных осадков в первой половине дня и с дождями и местами мокрым снегом ожидается в Москве в среду, воздух в российской столице прогреется лишь до плюс 5 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Облачная погода, без существенных осадков будет преобладать. Но ближе к вечеру, после 15 часов, пойдут дожди, местами чередуясь с мокрым снегом. В Москве - плюс 3-5, в Подмосковье - плюс 1-6",- сказала Волосюк.
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Она отметила, что выпадет от одного до двух миллиметров осадков.
Синоптик добавила, что ожидается западный, юго-западный ветер, 2-7 метров в секунду.
Атмосферное давление днем понизится и составит 750 миллиметров ртутного столба, что значительно выше нормы.
 
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Елена ВолосюкПогодаМоскваОбщество
 
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