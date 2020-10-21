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Суд рассмотрит апелляцию по делу напавшего с топором на школу подростка
Саратовский областной суд в среду в закрытом режиме рассмотрит апелляцию на приговор подростку к семи годам лишения свободы за то, что он бросил в школе города... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T01:04
2020-10-21T01:04
саратовский областной суд
саратов
вольск
происшествия
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<strong>САРАТОВ, 21 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Saratovskijj_oblastnojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Саратовский областной суд</a> в среду в закрытом режиме рассмотрит апелляцию на приговор подростку к семи годам лишения свободы за то, что он бросил в школе города <a href="http://ria.ru/location_Volsk/" target="_blank" data-auto="true">Вольска</a> две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и ударил топором 12-летнюю девочку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь облсуда Ирина Чернова.Утром 28 мая 2019 года в школе №4 в поселке Большевик города Вольск 14-летний ученик бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но она не загорелась. После этого он ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. Сразу после нападения он был задержан и взят под стражу. Вину на предварительном следствии он не признавал. Пострадавшей девочке был причинен тяжкий вред здоровью, а всего потерпевшими по делу признаны 21 человек.Вольский районный суд 4 августа приговорил подростка к семи годам воспитательной колонии по обвинению в покушении на убийство двух и более человек общеопасным способом с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Такое же наказание для подростка в прениях попросил гособвинитель. Адвокат обжаловал приговор.Уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя заявляла, что считает назначенное подростку наказание достаточным, отметив, что ей жаль подсудимого, но гораздо тяжелее покалеченной девочке, которая так и останется инвалидом.
https://ria.ru/20200929/topor-1577920378.html
саратов
вольск
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саратовский областной суд , саратов, вольск, происшествия

Суд рассмотрит апелляцию по делу напавшего с топором на школу подростка

01:04 21.10.2020
 
© Depositphotos / gsign76@gmail.comДевушка с топором
Девушка с топором - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Depositphotos / gsign76@gmail.com
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САРАТОВ, 21 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовский областной суд в среду в закрытом режиме рассмотрит апелляцию на приговор подростку к семи годам лишения свободы за то, что он бросил в школе города Вольска две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и ударил топором 12-летнюю девочку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь облсуда Ирина Чернова.
"Поскольку там (подсудимый) несовершеннолетний, будет закрытое судебное заседание", - сказала собеседница агентства.
Утром 28 мая 2019 года в школе №4 в поселке Большевик города Вольск 14-летний ученик бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но она не загорелась. После этого он ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. Сразу после нападения он был задержан и взят под стражу. Вину на предварительном следствии он не признавал. Пострадавшей девочке был причинен тяжкий вред здоровью, а всего потерпевшими по делу признаны 21 человек.
Вольский районный суд 4 августа приговорил подростка к семи годам воспитательной колонии по обвинению в покушении на убийство двух и более человек общеопасным способом с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Такое же наказание для подростка в прениях попросил гособвинитель. Адвокат обжаловал приговор.
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя заявляла, что считает назначенное подростку наказание достаточным, отметив, что ей жаль подсудимого, но гораздо тяжелее покалеченной девочке, которая так и останется инвалидом.
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Саратовский областной судСаратовВольскПроисшествия
 
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