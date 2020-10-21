https://ria.ru/20201021/podrostki-1580747459.html

Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми

Многие российские подростки не прочь подработать, однако получить статус самозанятого хочет лишь 27% из них, говорится в исследовании платежного сервиса Qiwi... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T00:12

2020-10-21T00:12

2020-10-21T00:12

россия

москва

калужская область

подростки

общество

экономика

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Многие российские подростки не прочь подработать, однако получить статус самозанятого хочет лишь 27% из них, говорится в исследовании платежного сервиса <a href="https://ria.ru/organization_Qiwi_Ltd" target="_blank">Qiwi</a>. Компания проводила исследование в сентябре, в нем приняли участие 1399 россиян в возрасте 14-22 лет.Подростки, намеревающиеся стать самозанятыми, среди плюсов статуса называют возможность совмещать его с учебой или другой работой (34%), возможность работать легально (14%). Финансовая сторона вопроса для них также важна, так 12% подростков привлекает простой способ оформления индивидуального предпринимательства, а низкие налоги и возможность оформлять чеки в приложении отметили 10% респондентов.Сейчас статус самозанятого есть у 4%, однако большинство (69%) опрошенных россиян 16-17 лет не имеют статуса и не хотят его получать. Многие из них (37%) не видят в нем смысла, остальные (11%) работают уже без него.С 1 января 2019 года эксперимент по налоговому режиму для самозанятых был запущен в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, Московской и <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской областях</a> и Татарстане. С начала 2020 года он был распространен еще на 19 регионов, а с 1 июля его могут запустить на своей территории все российские регионы. Кроме того, минимальный возраст граждан, которые могут пользоваться таким режимом, был снижен с 18 до 16 лет. Число зарегистрированных самозанятых в России сейчас превышает один миллион человек.Регистрация в рамках данного режима не предполагает посещения налоговых органов или какого-либо контакта с налоговиками - для этого достаточно установить на смартфон специальное приложение "Мой налог" и ввести свои данные. Самозанятые граждане уплачивают НПД по ставке 4% с полученного дохода, если они работают с гражданами, и 6% - с юрлицами.

https://ria.ru/20191205/1561981415.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, калужская область, подростки, общество, экономика